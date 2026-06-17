Зеленський поговорив зі Стуббом на шляху до Брюсселя: Найближчими дням розпочнемо реалізацію деяких ідей

Президент Володимир Зеленський на шляху до Брюсселя поговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Підсумки G7

"Обговорили підсумки саміту G7 у Франції, ключові домовленості. Якщо будуть реалізовані всі речі, про які ми говорили на цьому саміті та зустрічах у рамках G7, будуть однозначно позитивні результати і для наших країн, і для Європи, і глобально", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що мета України залишається незмінною - "закінчити війну достойним миром і стабілізувати міжнародні відносини". Він наголосив, що для цього потрібна максимальна консолідація США та ЄС.

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Реалізація нових ідей

"Європа у перемовинах має бути представлена сильно. Найближчими днями спробуємо почати реалізацію деяких нових ідей", - додав Зеленський.

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