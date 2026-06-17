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В мае Украина сбила 90% дронов, но перехватила лишь 17% баллистических ракет, — анализ НАТО

ППО

По данным НАТО, из-за нехватки систем ПВО в мае Силам обороны удалось перехватить лишь 17% российских баллистических ракет, тогда как эффективность уничтожения ударных беспилотников остается на уровне 90%.

Об этом во время общения с журналистами рассказал высокопоставленный представитель НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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В НАТО отметили, что главной проблемой для защиты украинских городов остается сверхскоростная российская баллистика, противостоять которой способны лишь единицы иностранных комплексов типа Patriot или SAMP/T.

Воздушный террор РФ в мае

Представитель НАТО озвучил обобщенные разведывательные данные об интенсивности российских воздушных ударов в течение последнего месяца весны. 

"Только в мае Россия запустила около 8150 дронов и 211 ракет различных типов. Киев оставался главной целью наряду с Харьковом. Россия запускает более крупные и плотные комплексы дронов одновременно с нескольких направлений", — отметил представитель Альянса.

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Эффективность украинской ПВО в мае

Из всех воздушных целей, зафиксированных НАТО в мае, эффективность украинской ПВО составила:

  • Ударные БПЛА (типа "Шахед"): сбито или выведено из строя средствами РЭБ около 90%;

  • Крылатые и авиационные ракеты: успешно перехвачено примерно 55%;

  • Балистические ракеты ("Искандер-М", "Кинжал", KN-23): уничтожено лишь 17%.

В НАТО подчеркнули, что остальные воздушные цели, вошедшие в статистику сбитых, либо были непосредственно уничтожены в воздухе, либо "по другим техническим причинам не достигли своих конечных целей". Несмотря на это, Украина продолжает сталкиваться со значительными трудностями в сфере противовоздушной обороны.

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  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Эвиане отдельно поднял вопрос безопасности воздушного пространства. Украина в настоящее время ведет активный диалог с Вашингтоном по поводу получения официальной лицензии на производство американских противоракетных систем и ракет к ним на базе украинских оборонных предприятий.

Автор: 

НАТО (10686) обстрел (33210) ПВО (3752) баллистические ракеты (580) Шахед (2265) война в Украине (8476)
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Так це і так відома історія, це зброя залякування, тактична, але не вирішальна, тим паче не стратегічна. Тут можна збільшити кількість ппо протибалістики, але це не вирішує головну проблему, а саме тих хто виробляє, надає накази, та хто безпосередньо пускає, ось там треба розривати ланцюг.
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17.06.2026 22:53 Ответить
Значить, якби Україна обстрілювала росію балістичними ракетами, то росія змогла би перехопити десь 0,7%...С400 далеко не Петріот.
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17.06.2026 22:56 Ответить
Якщо у України буде своя балістика, рашисти будуть не так борзо лупить своєю.
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17.06.2026 22:56 Ответить
Ще одні ,,підрахуї"! Готуйтесь, недолугі, скоро над собою прийдеться збивати! ,,партнерчики" недороблені, облудні!
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17.06.2026 23:22 Ответить
НУ БО НІЧИМ. Ось і все
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17.06.2026 23:22 Ответить
Ще одні ,,підрах..ї"! Готуйтесь, недолугі, скоро над собою збивати! ,,партнерчики" недоррблені, облудні!
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17.06.2026 23:28 Ответить
 
 