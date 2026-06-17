В мае Украина сбила 90% дронов, но перехватила лишь 17% баллистических ракет, — анализ НАТО
По данным НАТО, из-за нехватки систем ПВО в мае Силам обороны удалось перехватить лишь 17% российских баллистических ракет, тогда как эффективность уничтожения ударных беспилотников остается на уровне 90%.
Об этом во время общения с журналистами рассказал высокопоставленный представитель НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В НАТО отметили, что главной проблемой для защиты украинских городов остается сверхскоростная российская баллистика, противостоять которой способны лишь единицы иностранных комплексов типа Patriot или SAMP/T.
Воздушный террор РФ в мае
Представитель НАТО озвучил обобщенные разведывательные данные об интенсивности российских воздушных ударов в течение последнего месяца весны.
"Только в мае Россия запустила около 8150 дронов и 211 ракет различных типов. Киев оставался главной целью наряду с Харьковом. Россия запускает более крупные и плотные комплексы дронов одновременно с нескольких направлений", — отметил представитель Альянса.
Эффективность украинской ПВО в мае
Из всех воздушных целей, зафиксированных НАТО в мае, эффективность украинской ПВО составила:
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Ударные БПЛА (типа "Шахед"): сбито или выведено из строя средствами РЭБ около 90%;
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Крылатые и авиационные ракеты: успешно перехвачено примерно 55%;
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Балистические ракеты ("Искандер-М", "Кинжал", KN-23): уничтожено лишь 17%.
В НАТО подчеркнули, что остальные воздушные цели, вошедшие в статистику сбитых, либо были непосредственно уничтожены в воздухе, либо "по другим техническим причинам не достигли своих конечных целей". Несмотря на это, Украина продолжает сталкиваться со значительными трудностями в сфере противовоздушной обороны.
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Эвиане отдельно поднял вопрос безопасности воздушного пространства. Украина в настоящее время ведет активный диалог с Вашингтоном по поводу получения официальной лицензии на производство американских противоракетных систем и ракет к ним на базе украинских оборонных предприятий.
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