Обезврежено 97 вражеских БПЛА из 119, - Воздушные силы

В ночь на 17 июня войска РФ атаковали Украину 119 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербер", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 6 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

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