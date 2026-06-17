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Новини Результат роботи ППО
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Знешкоджено 97 ворожих БпЛА зі 119, - Повітряні сили

ппо збила 97 дронів

У ніч на 17 червня війська РФ атакували Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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обстріл (34564) дрони (8469) Повітряні сили (3482)
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цензорята, ви на іші по стовбам перейшли, що в вас коментарі не відображаются?
знову допустили батька "зачястi коментарі" до клави?
показати весь коментар
17.06.2026 08:33 Відповісти
 
 