Україна у травні збила 90% дронів, але перехопила лише 17% балістичних ракет, - аналіз НАТО

За даними НАТО, через дефіцит систем ППО, у травні Силам оборони вдалося перехопити лише 17% російських балістичних ракет, тоді як ефективність знищення ударних безпілотників тримається на рівні 90%.

Про це під час спілкування із журналістами розповів високопосадовець НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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У НАТО зазначили, що головною проблемою для захисту українських міст залишається надшвидкісна російська балістика, протидіяти якій здатні лише лічені одиниці іноземних комплексів типу Patriot або SAMP/T.

Повітряний терор РФ у травні

Представник НАТО озвучив узагальнені розвідувальні дані щодо інтенсивності російських повітряних ударів протягом останнього місяця весни.

"Лише у травні Росія запустила близько 8150 дронів та 211 ракет різних типів. Київ залишався головною ціллю разом із Харковом. Росія запускає більші й щільніші комплекси дронів одночасно з кількох напрямків", - заззначив посадовець Альянсу.

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Ефективність української ППО у травні

Із усіх повітряних цілей, зафіксованих НАТО у травні, така ефективність української ППО:

Ударні БпЛА (типу "Шахед"): збито або виведено з ладу засобами РЕБ близько 90%;

Крилаті та авіаційні ракети: успішно перехоплено приблизно 55%;

Балістичні ракети ("Іскандер-М", "Кинджал", KN-23): знищено лише 17%.

У НАТО наголосили, що решта повітряних цілей, які увійшли до статистики збиття, або були безпосередньо знищені в повітрі, або "з інших технічних причин не досягли своїх кінцевих цілей". Попри це, Україна продовжує зіштовхуватися зі значними труднощами у сфері протиповітряної оборони.

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