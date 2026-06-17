Україна у травні збила 90% дронів, але перехопила лише 17% балістичних ракет, - аналіз НАТО
За даними НАТО, через дефіцит систем ППО, у травні Силам оборони вдалося перехопити лише 17% російських балістичних ракет, тоді як ефективність знищення ударних безпілотників тримається на рівні 90%.
Про це під час спілкування із журналістами розповів високопосадовець НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
У НАТО зазначили, що головною проблемою для захисту українських міст залишається надшвидкісна російська балістика, протидіяти якій здатні лише лічені одиниці іноземних комплексів типу Patriot або SAMP/T.
Повітряний терор РФ у травні
Представник НАТО озвучив узагальнені розвідувальні дані щодо інтенсивності російських повітряних ударів протягом останнього місяця весни.
"Лише у травні Росія запустила близько 8150 дронів та 211 ракет різних типів. Київ залишався головною ціллю разом із Харковом. Росія запускає більші й щільніші комплекси дронів одночасно з кількох напрямків", - заззначив посадовець Альянсу.
Ефективність української ППО у травні
Із усіх повітряних цілей, зафіксованих НАТО у травні, така ефективність української ППО:
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Ударні БпЛА (типу "Шахед"): збито або виведено з ладу засобами РЕБ близько 90%;
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Крилаті та авіаційні ракети: успішно перехоплено приблизно 55%;
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Балістичні ракети ("Іскандер-М", "Кинджал", KN-23): знищено лише 17%.
У НАТО наголосили, що решта повітряних цілей, які увійшли до статистики збиття, або були безпосередньо знищені в повітрі, або "з інших технічних причин не досягли своїх кінцевих цілей". Попри це, Україна продовжує зіштовхуватися зі значними труднощами у сфері протиповітряної оборони.
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів із лідером США Дональдом Трампом на полях саміту G7 в Евіані окремо порушив питання безпеки неба. Україна наразі веде активний діалог із Вашингтоном щодо отримання офіційної ліцензії на виробництво американських антибалістичних систем та ракет до них на базі українських оборонних підприємств.
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