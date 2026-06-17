У НАТО дослідили ефект українських ударів по території Росії
Українські удари по території Росії дедалі більше впливають на здатність Москви вести війну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі високопосадовця НАТО під час спілкування з журналістами.
Удари вглиб РФ б’ють по ключових системах
За словами представника НАТО, кампанія України з атак по території Росії порушує логістику, завдає шкоди енергетичній інфраструктурі та виводить з ладу системи протиповітряної оборони і радіолокаційні станції.
Ці дії підривають здатність Москви підтримувати наступальні операції та створюють невдоволення серед російського суспільства.
"Україна суттєво покращила свою здатність блокувати російські транспортні вузли в тилових районах за допомогою безпілотних літальних апаратів", – зазначив високопосадовець НАТО.
Дрони дістають цілі на 200 км і нищать логістику
У НАТО наголошують, що українські сили вже можуть уражати російські логістичні транспортні засоби на відстані до 200 км за лінією фронту. Це, за оцінкою представника Альянсу, може допомогти у проведенні успішних локальних контрнаступів.
Також Україна здатна завдавати значних втрат логістичним складам, системам ППО та енергетичній інфраструктурі на окупованих територіях і в прикордонних регіонах Росії.
За наявною оцінкою, лише у травні українські безпілотники могли знищити понад 130 транспортних засобів логістичного забезпечення.
Водночас у НАТО вважають, що Росія не відмовляється від своїх цілей у війні проти України, попри значні втрати особового складу, які перевищують 1,4 млн військових.
- Раніше ми повідомляли, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" проведуть 18 червня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Його організовують Велика Британія та Німеччина.
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