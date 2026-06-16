35-й "Рамштайн" відбудеться 18 червня у штаб-квартирі НАТО
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" проведуть 18 червня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАТО.
Засідання скликають Британія та Німеччина
У НАТО повідомили, що 35-те засідання Контактної групи з питань оборони України організовують Велика Британія та Німеччина.
"У четвер, 18 червня 2026 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", – йдеться у повідомленні.
Міністри оборони зустрінуться у Брюсселі
Того ж дня в штаб-квартирі Альянсу відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО.
Захід проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Попереднє, 34-те засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 15 квітня в Берліні у гібридному форматі. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч запланована на червень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль