35-й "Рамштайн" состоится 18 июня в штаб-квартире НАТО
Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 18 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАТО.
Заседание созывают Великобритания и Германия
В НАТО сообщили, что 35-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины организуют Великобритания и Германия.
"В четверг, 18 июня 2026 года, Великобритания и Германия созовут Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", — говорится в сообщении.
Министры обороны встретятся в Брюсселе
В тот же день в штаб-квартире Альянса состоится встреча министров обороны стран НАТО.
Мероприятие пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Предыдущее, 34-е заседание в формате "Рамштайн" состоялось 15 апреля в Берлине в гибридном формате. Тогда министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что следующая встреча запланирована на июнь.
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