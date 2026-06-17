В НАТО исследовали эффект украинских ударов по территории России

Украинские удары по территории России всё больше сказываются на способности Москвы вести войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии высокопоставленного чиновника НАТО во время общения с журналистами.

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Удары вглубь РФ наносят удар по ключевым системам

По словам представителя НАТО, кампания Украины по нанесению ударов по территории России нарушает логистику, наносит ущерб энергетической инфраструктуре и выводит из строя системы противовоздушной обороны и радиолокационные станции.

Эти действия подрывают способность Москвы поддерживать наступательные операции и вызывают недовольство среди российского общества.

"Украина существенно улучшила свою способность блокировать российские транспортные узлы в тыловых районах с помощью беспилотных летательных аппаратов", — отметил высокопоставленный представитель НАТО.

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Дроны поражают цели на расстоянии до 200 км и уничтожают логистику

В НАТО подчеркивают, что украинские силы уже могут поражать российские логистические транспортные средства на расстоянии до 200 км за линией фронта. Это, по оценке представителя Альянса, может помочь в проведении успешных локальных контрнаступлений.

Также Украина способна наносить значительные потери логистическим складам, системам ПВО и энергетической инфраструктуре на оккупированных территориях и в приграничных регионах России.

По имеющимся оценкам, только в мае украинские беспилотники могли уничтожить более 130 транспортных средств логистического обеспечения.

В то же время в НАТО считают, что Россия не отказывается от своих целей в войне против Украины, несмотря на значительные потери личного состава, превышающие 1,4 млн военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 18 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его организуют Великобритания и Германия.

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