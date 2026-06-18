Мемориал жертвам ГУЛАГа в российской Воркуте демонтировали из-за герба Украины
В российском Заполярье местные власти Воркуты снесли очередной исторический памятник. По требованию российских оккупантов - участников войны против Украины - в поселке Юр-Шор полностью демонтировали памятный знак жертвам сталинских политических репрессий с высеченным тризубом, под которым покоились украинские заключенные советского ГУЛАГа.
Об этом пишут правозащитная организация "Мемориал" и издание "Медуза", сообщает Цензор.НЕТ.
Донос оккупантов и оперативный демонтаж
Поводом для очередного акта вандализма стала жалоба группы российских военных преступников, вернувшихся с фронта в Украине. В июне этого года они провели встречу с представителями городской администрации Воркуты, где потребовали немедленно убрать с мемориального кладбища поселка Юр-Шор знак с гербом Украины. По версии захватчиков, место массового захоронения достаточно просто "отметить на карте", а любые украинские символы в городе недопустимы.
Мэрия Воркуты вместе с так называемой "Общественной палатой" мгновенно поддержала донос. Чиновники провели экспресс-проверку архивов и заявили, что на табличке высечены 33 фамилии людей, которые были осуждены советскими трибуналами за участие в деятельности Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА). Поскольку документы об этом Кремль рассекретил еще в 2004 году, памятник, простоявший с 14 октября 2010 года, был немедленно снесен.
Правозащитники о осужденных
Российская правозащитная организация "Мемориал" (которую режим Путина закрыл и объявил запрещённой) выступила с резким осуждением уничтожения мемориала.
"Формальным поводом стали фамилии украинских заключенных, которых советская система осудила по политическим статьям к длительным срокам за связи с УПА и ОУН — организациями, которые боролись против советской власти за суверенитет Украины. Многим из упомянутых на памятнике в 1944–1945 годах, вероятно, было всего 12–15 лет", - отмечают правозащитники.
История Юр-Шора и Воркутинского восстания
- Поселок Юр-Шор является одним из самых страшных мест на карте лагерных комплексов Воркутлага и Речлага. С 1944 года до середины 1950-х годов здесь хоронили замученных тяжелым трудом и расстрелянных политзаключенных.
- Именно здесь летом 1953 года вспыхнуло легендарное Воркутинское восстание - одно из крупнейших в истории ГУЛАГа. Угнетенные люди требовали отменить ношение номеров на одежде, ослабить режим и пересмотреть сфабрикованные дела. По данным Украинского института национальной памяти, костяком и главными организаторами этого подпольного сопротивления были именно украинские, польские и балтийские националисты.
- 1 августа 1953 года советская власть подавила протест у шахты № 29 максимально кровавым способом, расстреляв безоружных людей из пулеметов. Тогда погибли 53 заключённых, из которых 30 были украинцами, а более сотни получили тяжелые ранения. Именно в их честь и был установлен снесенный ныне знак.
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Найстарішу правозахисну організацію Росії «Меморіал», засновану ще за часів перебудови радянськими дисидентами (зокрема Андрієм Сахаровим), російська влада спочатку оголосила «іноземним агентом», а згодом Верховний суд РФ остаточно ліквідував та заборонив її діяльність. Прокурори на суді прямо заявляли, що «Меморіал» «змушує каятися за радянське минуле замість того, щоб пишатися славною історією». Пізніше рух взагалі оголосили «екстремістським».
Монументи, погруддя та барельєфи диктатору масово з'являються по всій країні - від приватних заводів і регіональних міст (як у Великих Луках чи Вологодській області) до офіційних станцій московського метрополітену. Його образ пропаганда відмиває до статусу «ефективного менеджера» та «генералісимуса Перемоги», виносячи за дужки мільйони розстріляних, закатованих у таборах і депортованих людей.
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По всій Росії масово зникають таблички проєкту «Остання адреса» (які маркували будинки, звідки людей забирали на розстріли).
Демонтуються або піддаються вандалізму меморіали на місцях масових поховань жертв терору, зокрема пам'ятники репресованим полякам, литовцям та українцям у Сибіру та Карелії.
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т.зв. "наслєднічькі" наслєділі
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