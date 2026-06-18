Мемориал жертвам ГУЛАГа в российской Воркуте демонтировали из-за герба Украины

В российском Заполярье местные власти Воркуты снесли очередной исторический памятник. По требованию российских оккупантов - участников войны против Украины - в поселке Юр-Шор полностью демонтировали памятный знак жертвам сталинских политических репрессий с высеченным тризубом, под которым покоились украинские заключенные советского ГУЛАГа.

Об этом пишут правозащитная организация "Мемориал" и издание "Медуза", сообщает Цензор.НЕТ.

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Донос оккупантов и оперативный демонтаж

Поводом для очередного акта вандализма стала жалоба группы российских военных преступников, вернувшихся с фронта в Украине. В июне этого года они провели встречу с представителями городской администрации Воркуты, где потребовали немедленно убрать с мемориального кладбища поселка Юр-Шор знак с гербом Украины. По версии захватчиков, место массового захоронения достаточно просто "отметить на карте", а любые украинские символы в городе недопустимы.

Мэрия Воркуты вместе с так называемой "Общественной палатой" мгновенно поддержала донос. Чиновники провели экспресс-проверку архивов и заявили, что на табличке высечены 33 фамилии людей, которые были осуждены советскими трибуналами за участие в деятельности Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА). Поскольку документы об этом Кремль рассекретил еще в 2004 году, памятник, простоявший с 14 октября 2010 года, был немедленно снесен.

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Правозащитники о осужденных

Российская правозащитная организация "Мемориал" (которую режим Путина закрыл и объявил запрещённой) выступила с резким осуждением уничтожения мемориала.

"Формальным поводом стали фамилии украинских заключенных, которых советская система осудила по политическим статьям к длительным срокам за связи с УПА и ОУН — организациями, которые боролись против советской власти за суверенитет Украины. Многим из упомянутых на памятнике в 1944–1945 годах, вероятно, было всего 12–15 лет", - отмечают правозащитники.

История Юр-Шора и Воркутинского восстания

Поселок Юр-Шор является одним из самых страшных мест на карте лагерных комплексов Воркутлага и Речлага. С 1944 года до середины 1950-х годов здесь хоронили замученных тяжелым трудом и расстрелянных политзаключенных.

Именно здесь летом 1953 года вспыхнуло легендарное Воркутинское восстание - одно из крупнейших в истории ГУЛАГа. Угнетенные люди требовали отменить ношение номеров на одежде, ослабить режим и пересмотреть сфабрикованные дела. По данным Украинского института национальной памяти, костяком и главными организаторами этого подпольного сопротивления были именно украинские, польские и балтийские националисты.

1 августа 1953 года советская власть подавила протест у шахты № 29 максимально кровавым способом, расстреляв безоружных людей из пулеметов. Тогда погибли 53 заключённых, из которых 30 были украинцами, а более сотни получили тяжелые ранения. Именно в их честь и был установлен снесенный ныне знак.

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