Меморіал жертвам ГУЛАГу у російській Воркуті демонтували через герб України
У російському Заполяр’ї місцева влада Воркути знесла черговий історичний монумент. На вимогу російських окупантів — учасників війни проти України — у селищі Юр-Шор повністю демонтували пам’ятний знак жертвам сталінських політичних репресій із викарбуваним тризубом, під яким спочивали українські в'язні радянського ГУЛАГу.
Про це пишуть правозахисна організація "Меморіал" та видання "Медуза", повідомляє Цензор.НЕТ.
Донос окупантів та оперативний демонтаж
Приводом для чергового акту вандалізму стала скарга групи російських військових злочинців, які повернулися з фронту в Україні. У червні цього року вони провели зустріч із представниками міської адміністрації Воркути, де вимагали негайно прибрати з меморіального кладовища селища Юр-Шор знак із гербом України. За версією загарбників, місце масового поховання достатньо просто "позначити на карті", а будь-які українські символи в місті неприпустимі.
Мерія Воркути разом із так званою "Громадською палатою" миттєво підтримали донос. Чиновники провели експрес-перевірку архівів та заявили, що на таблиці викарбувано 33 прізвища людей, які були засуджені радянськими трибуналами за участь у діяльності Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА). Оскільки документи про це Кремль розсекретив ще у 2004 році, пам'ятник, що простояв з 14 жовтня 2010 року, було негайно знесено.
Правозахисники про засуджених
Російська правозахисна організація "Меморіал" (яку режим Путіна закрив та оголосив забороненою) виступила із жорстким засудженням знищення меморіалу.
"Формальним приводом стали прізвища українських в'язнів, яких радянська система засудила за політичними статтями до тривалих термінів за зв'язки з УПА та ОУН – організаціями, що боролися проти радянської влади за суверенітет України. Багатьом зі згаданих на пам'ятнику в 1944-1945 роках, імовірно, було лише 12-15 років", - наголошують правозахисники.
Історія Юр-Шору та Воркутинського повстання
- Селище Юр-Шор є однією з найстрашніших точок на мапі табірних комплексів Воркутлагу та Речлагу. З 1944 року до середини 1950-х років тут ховали закатованих важкою працею та розстріляних політв'язнів.
- Саме тут влітку 1953 року спалахнуло легендарне Воркутинське повстання — одне з найбільших в історії ГУЛАГу. Знедолені люди вимагали скасувати носіння номерів на одязі, послабити режим та переглянути сфабриковані справи. За даними Українського інституту національної пам’яті, кістяком та головними організаторами цього підпільного спротиву були саме українські, польські та балтійські націоналісти.
- 1 серпня 1953 року радянська влада придушила протест біля шахти №29 максимально кривавим способом, розстрілявши беззбройних людей із кулеметів. Тоді загинули 53 в’язні, з яких 30 були українцями, а понад сотня отримали важкі поранення. Саме на їхню честь і було встановлено знесений нині знак.
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Найстарішу правозахисну організацію Росії «Меморіал», засновану ще за часів перебудови радянськими дисидентами (зокрема Андрієм Сахаровим), російська влада спочатку оголосила «іноземним агентом», а згодом Верховний суд РФ остаточно ліквідував та заборонив її діяльність. Прокурори на суді прямо заявляли, що «Меморіал» «змушує каятися за радянське минуле замість того, щоб пишатися славною історією». Пізніше рух взагалі оголосили «екстремістським».
Монументи, погруддя та барельєфи диктатору масово з'являються по всій країні - від приватних заводів і регіональних міст (як у Великих Луках чи Вологодській області) до офіційних станцій московського метрополітену. Його образ пропаганда відмиває до статусу «ефективного менеджера» та «генералісимуса Перемоги», виносячи за дужки мільйони розстріляних, закатованих у таборах і депортованих людей.
Йому встановлюють нові пам'ятники (наприклад, біля штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки РФ у Москві), а Академію ФСБ РФ офіційно перейменували на його честь.
По всій Росії масово зникають таблички проєкту «Остання адреса» (які маркували будинки, звідки людей забирали на розстріли).
Демонтуються або піддаються вандалізму меморіали на місцях масових поховань жертв терору, зокрема пам'ятники репресованим полякам, литовцям та українцям у Сибіру та Карелії.
Влада блокує акції на кшталт «Повернення імен», забороняючи людям збиратися біля Соловецького каменя в Москві для зачитування імен розстріляних.
Основним варіантом для майбутнього перепоховання визначено Лук'янівське військове кладовище у Києві, де покояться інші учасники Другої світової війни. Оскільки це пам'ятка загальнонаціонального значення, остаточний дозвіл та затвердження нового місця має ухвалити Кабінет Міністрів України.
Православний священник РПЦ ієрей Антоній (Татаринцев) не просто окропив монумент святою водою, а подякував Сталіну за репресії.
У своїй промові він заявив: «Так, церква постраждала. Але завдяки цьому у нас тепер є безліч новомучеників та ісповедників, яким ми тепер молимося».
На етапі будівництва у храмі планували розмістити гігантську мозаїку із зображенням Сталіна, путіна та Сергія Шойгу. Після гучного міжнародного резонансу мозаїку перенесли до музею при храмі, але сам факт її створення за кошти міністерства оборони та за згоди церкви є показовим.
Храми цієї моделі функціонують не як місця покаяння, а як культові споруди імперської сили, де Сталін виступає архітектором «великої перемоги», а чекісти - її мечами.
т.зв. "наслєднічькі" наслєділі
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