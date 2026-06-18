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Новини Демонтаж пам’ятників
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Меморіал жертвам ГУЛАГу у російській Воркуті демонтували через герб України

У Воркуті демонтували пам’ятний знак жертвам ГУЛАГу

У російському Заполяр’ї місцева влада Воркути знесла черговий історичний монумент. На вимогу російських окупантів — учасників війни проти України — у селищі Юр-Шор повністю демонтували пам’ятний знак жертвам сталінських політичних репресій із викарбуваним тризубом, під яким спочивали українські в'язні радянського ГУЛАГу.

Про це пишуть правозахисна організація "Меморіал" та видання "Медуза", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Донос окупантів та оперативний демонтаж

Приводом для чергового акту вандалізму стала скарга групи російських військових злочинців, які повернулися з фронту в Україні. У червні цього року вони провели зустріч із представниками міської адміністрації Воркути, де вимагали негайно прибрати з меморіального кладовища селища Юр-Шор знак із гербом України. За версією загарбників, місце масового поховання достатньо просто "позначити на карті", а будь-які українські символи в місті неприпустимі.

Мерія Воркути разом із так званою "Громадською палатою" миттєво підтримали донос. Чиновники провели експрес-перевірку архівів та заявили, що на таблиці викарбувано 33 прізвища людей, які були засуджені радянськими трибуналами за участь у діяльності Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА). Оскільки документи про це Кремль розсекретив ще у 2004 році, пам'ятник, що простояв з 14 жовтня 2010 року, було негайно знесено.

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Правозахисники про засуджених

Російська правозахисна організація "Меморіал" (яку режим Путіна закрив та оголосив забороненою) виступила із жорстким засудженням знищення меморіалу.

"Формальним приводом стали прізвища українських в'язнів, яких радянська система засудила за політичними статтями до тривалих термінів за зв'язки з УПА та ОУН – організаціями, що боролися проти радянської влади за суверенітет України. Багатьом зі згаданих на пам'ятнику в 1944-1945 роках, імовірно, було лише 12-15 років", - наголошують правозахисники.

Історія Юр-Шору та Воркутинського повстання

  • Селище Юр-Шор є однією з найстрашніших точок на мапі табірних комплексів Воркутлагу та Речлагу. З 1944 року до середини 1950-х років тут ховали закатованих важкою працею та розстріляних політв'язнів.
  • Саме тут влітку 1953 року спалахнуло легендарне Воркутинське повстання — одне з найбільших в історії ГУЛАГу. Знедолені люди вимагали скасувати носіння номерів на одязі, послабити режим та переглянути сфабриковані справи. За даними Українського інституту національної пам’яті, кістяком та головними організаторами цього підпільного спротиву були саме українські, польські та балтійські націоналісти.
  • 1 серпня 1953 року радянська влада придушила протест біля шахти №29 максимально кривавим способом, розстрілявши беззбройних людей із кулеметів. Тоді загинули 53 в’язні, з яких 30 були українцями, а понад сотня отримали важкі поранення. Саме на їхню честь і було встановлено знесений нині знак.

Також читайте: Демонтований пам’ятник Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Рапая, – КМДА

Автор: 

ГУЛАГ (14) демонтаж (199) росія (70484) УПА (157)
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Топ коментарі
+5
У чортів корчі від ладану,у вампірів від часнику, у кацапів від всього українського.
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18.06.2026 00:12 Відповісти
+2
Меморіал жертвам ГУЛАГу у російській Воркуті демонтували через герб Київської Русі...
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18.06.2026 00:42 Відповісти
+1
Це є цілеспрямованою державною політикою РФ із реставрації тоталітаризму «повзучою регенерацією сталінізму» або «історичною некромахією». ******* російська влада повністю ототожнює себе з радянською імперською моделлю, де держава та її силові структури завжди мають рацію, а права людини чи цінність окремого життя нівелюються.

Найстарішу правозахисну організацію Росії «Меморіал», засновану ще за часів перебудови радянськими дисидентами (зокрема Андрієм Сахаровим), російська влада спочатку оголосила «іноземним агентом», а згодом Верховний суд РФ остаточно ліквідував та заборонив її діяльність. Прокурори на суді прямо заявляли, що «Меморіал» «змушує каятися за радянське минуле замість того, щоб пишатися славною історією». Пізніше рух взагалі оголосили «екстремістським».
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18.06.2026 00:11 Відповісти
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Це є цілеспрямованою державною політикою РФ із реставрації тоталітаризму «повзучою регенерацією сталінізму» або «історичною некромахією». ******* російська влада повністю ототожнює себе з радянською імперською моделлю, де держава та її силові структури завжди мають рацію, а права людини чи цінність окремого життя нівелюються.

Найстарішу правозахисну організацію Росії «Меморіал», засновану ще за часів перебудови радянськими дисидентами (зокрема Андрієм Сахаровим), російська влада спочатку оголосила «іноземним агентом», а згодом Верховний суд РФ остаточно ліквідував та заборонив її діяльність. Прокурори на суді прямо заявляли, що «Меморіал» «змушує каятися за радянське минуле замість того, щоб пишатися славною історією». Пізніше рух взагалі оголосили «екстремістським».
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18.06.2026 00:11 Відповісти
Близько 90% усіх наявних на сьогодні в Росії пам'ятників Сталіну було встановлено за часів правління путіна.
Монументи, погруддя та барельєфи диктатору масово з'являються по всій країні - від приватних заводів і регіональних міст (як у Великих Луках чи Вологодській області) до офіційних станцій московського метрополітену. Його образ пропаганда відмиває до статусу «ефективного менеджера» та «генералісимуса Перемоги», виносячи за дужки мільйони розстріляних, закатованих у таборах і депортованих людей.
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18.06.2026 00:12 Відповісти
Вшанування засновника ВЧК та організатора «Червоного терору» Фелікса Дзержинського також повернулося на державний рівень.
Йому встановлюють нові пам'ятники (наприклад, біля штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки РФ у Москві), а Академію ФСБ РФ офіційно перейменували на його честь.
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18.06.2026 00:14 Відповісти
Паралельно з піднесенням культу катів відбувається системне стирання пам'яті про їхніх жертв:
По всій Росії масово зникають таблички проєкту «Остання адреса» (які маркували будинки, звідки людей забирали на розстріли).
Демонтуються або піддаються вандалізму меморіали на місцях масових поховань жертв терору, зокрема пам'ятники репресованим полякам, литовцям та українцям у Сибіру та Карелії.
Влада блокує акції на кшталт «Повернення імен», забороняючи людям збиратися біля Соловецького каменя в Москві для зачитування імен розстріляних.
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18.06.2026 00:16 Відповісти
Могила радянського генерала Миколи Ватутіна розташована в Маріїнському парку в центрі Києва. 9 лютого 2023 року надмогильний пам'ятник було демонтовано, але самі останки Ватутіна наразі залишаються в землі під колишнім пам'ятником. Процедура ексгумації та перепоховання потребує складного юридичного погодження.
Основним варіантом для майбутнього перепоховання визначено Лук'янівське військове кладовище у Києві, де покояться інші учасники Другої світової війни. Оскільки це пам'ятка загальнонаціонального значення, остаточний дозвіл та затвердження нового місця має ухвалити Кабінет Міністрів України.
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18.06.2026 00:55 Відповісти
У чортів корчі від ладану,у вампірів від часнику, у кацапів від всього українського.
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18.06.2026 00:12 Відповісти
Нету никакой России. Нету И никогда не было. Есть обломки, огрызки Золотой Орды. Которые смердящие, сходя в гроб, пытается затащить туда всё живое вокруг.
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18.06.2026 00:32 Відповісти
хрест теж кувалдами розбили - архієпископ воркутинський благословив.
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18.06.2026 00:14 Відповісти
Найвідоміший та найбільш шокуючий випадок відбувся під час освячення 8-метрового пам'ятника Сталіну у місті Великі Луки (Псковська область) на території заводу «Мікрон».
Православний священник РПЦ ієрей Антоній (Татаринцев) не просто окропив монумент святою водою, а подякував Сталіну за репресії.
У своїй промові він заявив: «Так, церква постраждала. Але завдяки цьому у нас тепер є безліч новомучеників та ісповедників, яким ми тепер молимося».
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18.06.2026 00:27 Відповісти
Найбільшим символом злиття РПЦ, армії та сталінізму став Головний храм Збройних сил РФ у підмосковній Кубинці (відкритий у 2020 році):

На етапі будівництва у храмі планували розмістити гігантську мозаїку із зображенням Сталіна, путіна та Сергія Шойгу. Після гучного міжнародного резонансу мозаїку перенесли до музею при храмі, але сам факт її створення за кошти міністерства оборони та за згоди церкви є показовим.
Храми цієї моделі функціонують не як місця покаяння, а як культові споруди імперської сили, де Сталін виступає архітектором «великої перемоги», а чекісти - її мечами.
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18.06.2026 00:29 Відповісти
характерна для андрофагів людиноненависницька логіка.
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18.06.2026 00:34 Відповісти
Потрібно взагалі демонструвати расійську фідєрацію і по скоріше
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18.06.2026 00:42 Відповісти
Меморіал жертвам ГУЛАГу у російській Воркуті демонтували через герб Київської Русі...
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18.06.2026 00:42 Відповісти
...і розбомбили Києво-руську лавру.

т.зв. "наслєднічькі" наслєділі

.
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18.06.2026 00:57 Відповісти
 
 