Меморіал жертвам ГУЛАГу у російській Воркуті демонтували через герб України

У російському Заполяр’ї місцева влада Воркути знесла черговий історичний монумент. На вимогу російських окупантів — учасників війни проти України — у селищі Юр-Шор повністю демонтували пам’ятний знак жертвам сталінських політичних репресій із викарбуваним тризубом, під яким спочивали українські в'язні радянського ГУЛАГу.

Про це пишуть правозахисна організація "Меморіал" та видання "Медуза", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Донос окупантів та оперативний демонтаж

Приводом для чергового акту вандалізму стала скарга групи російських військових злочинців, які повернулися з фронту в Україні. У червні цього року вони провели зустріч із представниками міської адміністрації Воркути, де вимагали негайно прибрати з меморіального кладовища селища Юр-Шор знак із гербом України. За версією загарбників, місце масового поховання достатньо просто "позначити на карті", а будь-які українські символи в місті неприпустимі.

Мерія Воркути разом із так званою "Громадською палатою" миттєво підтримали донос. Чиновники провели експрес-перевірку архівів та заявили, що на таблиці викарбувано 33 прізвища людей, які були засуджені радянськими трибуналами за участь у діяльності Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА). Оскільки документи про це Кремль розсекретив ще у 2004 році, пам'ятник, що простояв з 14 жовтня 2010 року, було негайно знесено.

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Правозахисники про засуджених

Російська правозахисна організація "Меморіал" (яку режим Путіна закрив та оголосив забороненою) виступила із жорстким засудженням знищення меморіалу.

"Формальним приводом стали прізвища українських в'язнів, яких радянська система засудила за політичними статтями до тривалих термінів за зв'язки з УПА та ОУН – організаціями, що боролися проти радянської влади за суверенітет України. Багатьом зі згаданих на пам'ятнику в 1944-1945 роках, імовірно, було лише 12-15 років", - наголошують правозахисники.

Історія Юр-Шору та Воркутинського повстання

Селище Юр-Шор є однією з найстрашніших точок на мапі табірних комплексів Воркутлагу та Речлагу. З 1944 року до середини 1950-х років тут ховали закатованих важкою працею та розстріляних політв'язнів.

Саме тут влітку 1953 року спалахнуло легендарне Воркутинське повстання — одне з найбільших в історії ГУЛАГу. Знедолені люди вимагали скасувати носіння номерів на одязі, послабити режим та переглянути сфабриковані справи. За даними Українського інституту національної пам’яті, кістяком та головними організаторами цього підпільного спротиву були саме українські, польські та балтійські націоналісти.

1 серпня 1953 року радянська влада придушила протест біля шахти №29 максимально кривавим способом, розстрілявши беззбройних людей із кулеметів. Тоді загинули 53 в’язні, з яких 30 були українцями , а понад сотня отримали важкі поранення. Саме на їхню честь і було встановлено знесений нині знак.

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