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Новини Демонтаж пам’ятників
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Демонтований пам’ятник Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Рапая, – КМДА

У столиці прибрали монумент Булгакову з Андріївського узвозу
Фото: https://www.facebook.com/maksym.kostetskyi

У столиці пам’ятник Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі демонтували та передали на зберігання спадкоємиці автора. Рішення ухвалене в межах деколонізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у Facebook.

Спадкоємиця скульптора попросила про зберігання

"Пам’ятник Михайлу Булгакову, розташований на Андріївському узвозі в Києві, демонтували та передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, раніше спадкоємиця звернулася до міжвідомчої робочої групи з питань організаційно-правових заходів щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та срср, з проханням передати їй роботу батька для особистого зберігання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам’ятник Булгакову демонтували на Андріївському узвозі в Києві. ВIДЕО

Рішення про демонтаж - наслідок деколонізації

Рішення про демонтаж пам’ятника ухвалене з урахуванням фахового висновку Українського інституту національної пам’яті щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику Михайлу Булгакову, до символіки російської імперської політики. 

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Що передувало

У серпні 2022 року Національна спілка письменників України запропонувала закрити в Києві музей Булгакова і замість нього створити музей українського композитора Олександра Кошиця.

15 серпня 2022 року із "жовтого корпусу" КНУ імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку російському письменнику Булгакову

27 березня 2024 року Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики визнала всі об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб, пам’ятники та пам’ятні знаки), присвячені Булгакову, символікою російської імперської політики.

Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова заявив, що вважає висновок УІНП щодо Булгакова тенденційним та поверхневим.

18 грудня 2025 року Київрада ухвалила рішення щодо усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики. Ішлося також і про памʼятник Булгакову.

Автор: 

пам’ятник (921) Булгаков Михайло (18)
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Топ коментарі
+9
Яка іронія.
Спочатку ти створюєш Шарікова і Швондєра, а потім натовп Шарікових і Швондєров демонтує твій пам'ятник...
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04.06.2026 19:27 Відповісти
+9
Возьмі скушай сєльодкі!
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04.06.2026 19:30 Відповісти
+4
Було би з чим носитись. Могли би розбити і викинути. Носіям уззкого міру не місце в Україні
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04.06.2026 19:15 Відповісти
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Скульптор своїм коштом робив пам'ятник? Місто не вкладалося?
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04.06.2026 19:13 Відповісти
+ 100 !

взыскать із спадкоємиці скульптора Рапая гроші, витрачені на виготовлення пам'ятник кацапського болванчика

.
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04.06.2026 19:39 Відповісти
щоб більше так не робили
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04.06.2026 19:40 Відповісти
шароварники,ганьба України,нікчеми
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04.06.2026 20:29 Відповісти
И за аренду земельного участка. Сколько там памятник простоял?
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04.06.2026 20:55 Відповісти
Було би з чим носитись. Могли би розбити і викинути. Носіям уззкого міру не місце в Україні
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04.06.2026 19:15 Відповісти
Кацапи, можемо обміняти його на ядерну зброю 🤣🤣🤣
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04.06.2026 19:15 Відповісти
Сралін колись казав що своє потрібно мати. нічому історія не нгавчила((
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04.06.2026 20:46 Відповісти
Копняком його під зад в небуття!
Писака радянська!
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04.06.2026 19:24 Відповісти
Памятная доска видатному українському поету Володимиру Сосюрі. Встановлена на фасаді будинку по вулиці Михайла Коцюбинського, 2, де поет жив і працював.
Куда глядим, почему до сих пор ломами и молотами не раскурочена и не выброшена на свалку? Разве такому место на Байковом?
"А теперь, у праці мирній, помогають друзі вірні. Шлють верстати й трактори. Бо едина ми родина. Бо Россія й Україна нерозлучні дві сестри"
Хотите про Довженко и фильм "Щорс"?
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04.06.2026 21:11 Відповісти
Яка іронія.
Спочатку ти створюєш Шарікова і Швондєра, а потім натовп Шарікових і Швондєров демонтує твій пам'ятник...
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04.06.2026 19:27 Відповісти
Возьмі скушай сєльодкі!
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04.06.2026 19:30 Відповісти
Нє чітайтє комуністіческіх газєт!
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04.06.2026 19:35 Відповісти
Так інших нема..
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04.06.2026 19:43 Відповісти
а НЄ надо було гадостєй пісать про своїх ватних "каких разниц"

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04.06.2026 19:45 Відповісти
зєлєнскій дає покази по справі коломойського
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04.06.2026 19:52 Відповісти
Яка сьогодні продуктивна свіжовилуплена гнида (згідно С.Петлюри).
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04.06.2026 20:52 Відповісти
Ну звісно, це саме на часі! Це ж не укриття будувати чи на дрони донатити! От на це гроші є!...
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04.06.2026 19:32 Відповісти
На "визволителів" чекає?
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04.06.2026 19:41 Відповісти
Найбільш цитований письменник на тутешньому форумі...
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04.06.2026 19:45 Відповісти
Бронза нормально коштує( там дахеріща), продати на лом, а гроші від продажу на ЗСУ.
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04.06.2026 19:52 Відповісти
Хорошо, что отдали дочери, а не в топку. Скульптор, кстати умер в 2021 году. И сделал несколько скульптур для Киева. Часть так и не отлили в "уличном размере", а часть стоит на улицах города.
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04.06.2026 20:13 Відповісти
Книги Булгакова буде зелена пліснява спалювати на майдані?
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04.06.2026 20:36 Відповісти
За Порошенка голосував?
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04.06.2026 21:13 Відповісти
спекуляції, твій профіль?
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04.06.2026 21:14 Відповісти
Путін за Булгакова, чи проти?
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04.06.2026 21:12 Відповісти
 
 