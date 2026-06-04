Демонтований пам’ятник Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Рапая, – КМДА

У столиці пам’ятник Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі демонтували та передали на зберігання спадкоємиці автора. Рішення ухвалене в межах деколонізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у Facebook.

Спадкоємиця скульптора попросила про зберігання

"Пам’ятник Михайлу Булгакову, розташований на Андріївському узвозі в Києві, демонтували та передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, раніше спадкоємиця звернулася до міжвідомчої робочої групи з питань організаційно-правових заходів щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та срср, з проханням передати їй роботу батька для особистого зберігання.

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Рішення про демонтаж - наслідок деколонізації

Рішення про демонтаж пам’ятника ухвалене з урахуванням фахового висновку Українського інституту національної пам’яті щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику Михайлу Булгакову, до символіки російської імперської політики.

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Що передувало

У серпні 2022 року Національна спілка письменників України запропонувала закрити в Києві музей Булгакова і замість нього створити музей українського композитора Олександра Кошиця.

15 серпня 2022 року із "жовтого корпусу" КНУ імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку російському письменнику Булгакову

27 березня 2024 року Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики визнала всі об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб, пам’ятники та пам’ятні знаки), присвячені Булгакову, символікою російської імперської політики.

Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова заявив, що вважає висновок УІНП щодо Булгакова тенденційним та поверхневим.

18 грудня 2025 року Київрада ухвалила рішення щодо усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики. Ішлося також і про памʼятник Булгакову.