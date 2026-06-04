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Пам’ятник Булгакову демонтували на Андріївському узвозі в Києві. ВIДЕО

У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам’ятник російському та радянському письменнику Михайлу Булгакову. Скульптуру вивезли комунальні служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео на своїй Facebook-сторінці розмістила ведуча Суспільного Катерина Некреча.

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На ньому видно, як представники комунальних служб вантажать памʼятник, який стояв біля Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова, у транспорт.

Також читайте: Інститут нацпам’яті виступив проти закриття музею Булгакова: просить уточнити висновки про належність письменника до символів імперської політики РФ

Що передувало

У серпні 2022 року Національна спілка письменників України запропонувала закрити в Києві музей Булгакова і замість нього створити музей українського композитора Олександра Кошиця.

15 серпня 2022 року із "жовтого корпусу" КНУ імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку російському письменнику Булгакову

27 березня 2024 року Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики визнала всі об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб, пам’ятники та пам’ятні знаки), присвячені Булгакову, символікою російської імперської політики.

Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова заявив, що вважає висновок УІНП щодо Булгакова тенденційним та поверхневим.

18 грудня 2025 року Київрада ухвалила рішення щодо усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики. Ішлося також і про памʼятник Булгакову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільник Мінкульту Ткаченко проти закриття музею Булгакова в Києві

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пам’ятник (921) Булгаков Михайло (18) дерусифікація (33)
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Топ коментарі
+20
Всі мітки московії мають бути ліквідовані в Україні...
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04.06.2026 16:22 Відповісти
+16
Ніхто під колеса не кидався ?
Шкода. Я би подивилась на нео Шарікових
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04.06.2026 16:22 Відповісти
+11
Якщо ту.на патріотичному ресурсі стоїть голосне скиглення шодо цього татарина...уявляю,який лемент на Рашці...друзяки-булгакофіли,ну читали ви Майстра й Маргариту....це вас якось захищає від кацапоракет і дронів? Я не кажу про те,що ви немаєте й каплі національної гідності і гордості. цей татарський нащадок не киянин,він україноненависник,у 1917 році він у складі чорносотенців люто бив українських студентів і в т.ч. Довженка. Ну а про те,що Булгак все життя був кокаїністом-наріком ,а також мерзенним підлизою до Сталіна я й не говорю. Знайшли собі кумира,вівці....
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04.06.2026 16:38 Відповісти
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А чего вы решили, что я поддерживаю оккупацию Украины в любой исторический период?
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04.06.2026 18:06 Відповісти
Моzкалота гидотна, ти краще розкажи скільки заводів, фабрик, будинків і т.д. зруйнували твої родичі з паРаші за останні роки.
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04.06.2026 17:58 Відповісти
ставленики москви і "угрохалі". Ця п'ята колона добре підготувала Україну до капітуляції.
Ну а боротись з пам'ятником звісно легше ніж наприклад московським патріархат тут я з вами згоден
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04.06.2026 18:01 Відповісти
Почему всё время кто-то виноват в проблемах Украины? Может стоит все-таки обратить внимание на себя? 35 лет независимости, и виноваты все вокруг в проблемах Украины. Если большая часть власти прихожане кацапского патриархата, то бороться, конечно, трудно. Кидают народу косточку, пересирают между собой и правят. Схема старая-разделяй и властвуй.
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04.06.2026 18:13 Відповісти
Подивимось нац.склад більшовиків з пломбованого вагону чи нац.склад керівників нквс та гулагів, шльома абажурович?
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04.06.2026 18:20 Відповісти
А приказы их в Украине кто исполнял, китайцы?
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04.06.2026 18:32 Відповісти
Хазари, навезені в товарняках. Як і зараз.
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04.06.2026 18:52 Відповісти
Це ми зробили з Булгакова "руського письменника українського походження".А чому?Тільки тому,що в деяких творах він показав українських націоналістів не в надто привабливому вигляді?Так в "Кварталі" з українців взагалі робили ідіотів,а з України повію що "дає на всі сторони" і нічого,73 відсотки за те саме проголосували.Розумніше було б не віддавати його руським,а вважати своїм,гордитись ним,тим паче що направду гордитись є чим...
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04.06.2026 17:28 Відповісти
Зараз школярі пишуть краще після перегляду аніме 🤣🤣😂
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04.06.2026 17:40 Відповісти
Серьезно?
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04.06.2026 17:44 Відповісти
Не хрюкай тут свинячою, недобиток 🤣🤣🤣
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04.06.2026 17:46 Відповісти
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04.06.2026 17:49 Відповісти
"Украина напоминает актрису из немецких порнофильмов. То есть она готова принимать в любом количестве и с любой стороны", - сказал тогда будущий ... А хто такмй ВОВА? "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых": Скандальное выступление "95 квартала" в Латвии. Источник: https://censor.net/ru/v405515
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04.06.2026 18:20 Відповісти
гетьман Скоропадський і отаман Петлюра не були "українськими націоналістами" - в той час в Україні їснували міністерства нац. меншин, а от в російській імперії ніколи не "було міністерства українських справ", так хто націоналісти?

вчи власну історію - якщо ти українець
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04.06.2026 18:41 Відповісти
Интересно - в самой Лавре могила эпических стукачей еще до сих пор возле столыпина? Ну ладно, столыпина можно обменять на пленных или уничтожить назло кацапам. Но вот стукачи, как символ, это намного круче Булгакова, как писателя. Булгаков не украинский писатель, поэтому нет смысла после начала агрессии держать его памятник. россияне сами уничтожают экранизации его фильмов, у них война с сиськами идет, а в булгаковском "Мастере" без них, никак.
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04.06.2026 17:28 Відповісти
Оо, зараз в кацапів буде траур за цим морфіністом-сатаністом 😂😂😂😂😂
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04.06.2026 17:32 Відповісти
Щось Бузина згадався...
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04.06.2026 17:32 Відповісти
Його вже глисти доїли 🤣🤣🤣
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04.06.2026 18:21 Відповісти
За російськими вчителями і попами завжди приходять російські танки
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04.06.2026 17:33 Відповісти
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04.06.2026 17:59 Відповісти
Давно потрібно було зробити. Власник будиночку на Андріївському більш цікава постать. А хто про нього знає?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Листовничий_Василь_Павлович
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04.06.2026 18:20 Відповісти
Богдана Хмельницькому також. Демонтувати ВР, КМ і всі будівлі, що побудували комуністи, нумо. АК 74 заборонити. В Біблії написано, що будуть гірші ніж ті погани, що прийдуть зі сходу.
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04.06.2026 18:21 Відповісти
А що було би, якби в Україні не було комуністів?
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04.06.2026 18:31 Відповісти
Комуністи нічого не будували. Будував Український народ.
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04.06.2026 18:53 Відповісти
Как легко "носатые" раскидываться украинской культурой. Булгаков не любил некоторых! Но это мировой классик живший в Украине! Кацапы с радостью подхватят его и будут орать ,что он кацапский классик! А судя по комментам, значит нам так и надо. Кто учился в школе давно вымерли! Остались боты и недоучки. (Это копия моего "поста" с ФБ) А так. Если покопаться в творах Т.Г. там то же можно многое найти. Вы понимаете, что делаете? Да, возможно не украинскую культуру, но культуру украинцев классиков, отдаете САМИ, своими руками свинособакам!
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04.06.2026 18:32 Відповісти
Забираю слово "свинособаки" потому, что оскорбляю два вида тваринок. Но, даже не знаю как называть кацапов?
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04.06.2026 18:42 Відповісти
Хоть где-то перемога.
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04.06.2026 18:40 Відповісти
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