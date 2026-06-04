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Пам’ятник Булгакову демонтували на Андріївському узвозі в Києві. ВIДЕО

У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам’ятник російському та радянському письменнику Михайлу Булгакову. Скульптуру вивезли комунальні служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео на своїй Facebook-сторінці розмістила ведуча Суспільного Катерина Некреча.

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На ньому видно, як представники комунальних служб вантажать памʼятник, який стояв біля Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова, у транспорт.

Також читайте: Інститут нацпам’яті виступив проти закриття музею Булгакова: просить уточнити висновки про належність письменника до символів імперської політики РФ

Що передувало

У серпні 2022 року Національна спілка письменників України запропонувала закрити в Києві музей Булгакова і замість нього створити музей українського композитора Олександра Кошиця.

15 серпня 2022 року із "жовтого корпусу" КНУ імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку російському письменнику Булгакову

27 березня 2024 року Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики визнала всі об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб, пам’ятники та пам’ятні знаки), присвячені Булгакову, символікою російської імперської політики.

Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова заявив, що вважає висновок УІНП щодо Булгакова тенденційним та поверхневим.

18 грудня 2025 року Київрада ухвалила рішення щодо усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики. Ішлося також і про памʼятник Булгакову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільник Мінкульту Ткаченко проти закриття музею Булгакова в Києві

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пам’ятник (921) Булгаков Михайло (18) дерусифікація (33)
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Топ коментарі
+22
Всі мітки московії мають бути ліквідовані в Україні...
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04.06.2026 16:22 Відповісти
+18
Ніхто під колеса не кидався ?
Шкода. Я би подивилась на нео Шарікових
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04.06.2026 16:22 Відповісти
+14
Якщо ту.на патріотичному ресурсі стоїть голосне скиглення шодо цього татарина...уявляю,який лемент на Рашці...друзяки-булгакофіли,ну читали ви Майстра й Маргариту....це вас якось захищає від кацапоракет і дронів? Я не кажу про те,що ви немаєте й каплі національної гідності і гордості. цей татарський нащадок не киянин,він україноненависник,у 1917 році він у складі чорносотенців люто бив українських студентів і в т.ч. Довженка. Ну а про те,що Булгак все життя був кокаїністом-наріком ,а також мерзенним підлизою до Сталіна я й не говорю. Знайшли собі кумира,вівці....
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04.06.2026 16:38 Відповісти
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У вас очень плохая память. В 1985 году в советской школьной программе вообще не было Булгакова. Он тогда считался запрещенным автором, и его произведения не издавались.
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04.06.2026 19:50 Відповісти
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04.06.2026 17:10 Відповісти
Проблема в тому, що обмежене сприйняття "обиватєля" не взмозі диференціювати мову від літератури, літературу від культури, культуру від "руского міра". А обмежений розум керманичів / борцунів приймає геніальну стратегію - "запрєтіть". Бо розвивати мислення "обиватєля" то довго, дорого, скучно і треба працювати. Тому - "запрєтіть і наказать". І "снеєсті".
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04.06.2026 18:38 Відповісти
а вихідний свій коментарій я відновлю. тому що труть і банять. вільний народ вільної країни, шо скажеш...
ось він:

Спочатку ти створюєш Шарікова і Швондєра, а потім натовп Шарікових і Швондєров демонтує твій пам'ятник...

«Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!»
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04.06.2026 18:40 Відповісти
Кацапським імперцям пам'ятникам не місце в Україні. Добре роблять що тебе труть, пора вже і забанити за впертість. Та або вата кацапська або палєзний пулєру ідіот.
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04.06.2026 20:42 Відповісти
Бачу ти нинівилуплений пуцьвір. Значить кацап-провокатор. Треба банити.
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04.06.2026 20:43 Відповісти
Нє... То мій нормальний акаунт вже забанили сьогодні.
Прийшлося інший створити.
А то інакше не виходить писати по здоровий глузд вільному народу вільної країни. Бачте, банять за це...
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04.06.2026 21:01 Відповісти
А, нє... То мій основний акаунт вже забанили сьогодні. Прийшлось інший робити. А то як же доносити здоровий глузд вільному народу вільної країни...
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04.06.2026 21:05 Відповісти
Усе каzап'яче має піти України! НАЗАВЖДИ!
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04.06.2026 17:19 Відповісти
Верно! "ЧМП" угрохали, авиастроение и машиностроение угрохали за года незалежности, осталось бороться с памятниками и сносить все "хрущевки", школы и дет.сады построенные при проклятом совке, и жд.дороги тоже не забыть.
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04.06.2026 17:29 Відповісти
Це все будував Український народ.
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04.06.2026 17:34 Відповісти
Це все будував Український народ. І пам'ятник Булгакову також, доречі.
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04.06.2026 18:44 Відповісти
Ти хто по національності?
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04.06.2026 17:35 Відповісти
Шо, опять? Мы уже, вроде, давно выяснили мою национальность, забыли? И чего этот вопрос вас так волнует?
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04.06.2026 17:43 Відповісти
Ну дійсно, абажур з тебе робити чи просто на кол посадити, не зрозуміло 🤣🤣🤣
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04.06.2026 17:48 Відповісти
Это вы про абажур из человеческой кожи намекаете, который нашли в Бухенвальде?
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04.06.2026 17:54 Відповісти
Не розумію хазарського рохкання, до печі його 🤣🤣🤣☝️
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04.06.2026 17:59 Відповісти
К сожалению мы не в Германии, на хороший срок по немецким законам вы уже написали, особенно учитывая мою национальность.
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04.06.2026 18:09 Відповісти
Кожен німець мені винен, як і твая національнасть, шльома. Arbeit mach frei ⚡️
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04.06.2026 18:18 Відповісти
Кацапы тоже так считают. Може ты кацапчик?
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04.06.2026 18:29 Відповісти
Кацапи і хазари це одне і теж. В одній печі будете 🤣🤣🤣
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04.06.2026 18:57 Відповісти
Та просто хочеться знати люди яких національностей підтримують російську окупацію України 1921 - 1991 років...
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04.06.2026 17:58 Відповісти
А чего вы решили, что я поддерживаю оккупацию Украины в любой исторический период?
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04.06.2026 18:06 Відповісти
Моzкалота гидотна, ти краще розкажи скільки заводів, фабрик, будинків і т.д. зруйнували твої родичі з паРаші за останні роки.
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04.06.2026 17:58 Відповісти
ставленики москви і "угрохалі". Ця п'ята колона добре підготувала Україну до капітуляції.
Ну а боротись з пам'ятником звісно легше ніж наприклад московським патріархат тут я з вами згоден
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04.06.2026 18:01 Відповісти
Почему всё время кто-то виноват в проблемах Украины? Может стоит все-таки обратить внимание на себя? 35 лет независимости, и виноваты все вокруг в проблемах Украины. Если большая часть власти прихожане кацапского патриархата, то бороться, конечно, трудно. Кидают народу косточку, пересирают между собой и правят. Схема старая-разделяй и властвуй.
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04.06.2026 18:13 Відповісти
Подивимось нац.склад більшовиків з пломбованого вагону чи нац.склад керівників нквс та гулагів, шльома абажурович?
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04.06.2026 18:20 Відповісти
А приказы их в Украине кто исполнял, китайцы?
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04.06.2026 18:32 Відповісти
Хазари, навезені в товарняках. Як і зараз.
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04.06.2026 18:52 Відповісти
А в Бахмуті, Маріуполі і Волновасі теж "обратіть вніманіє на сєбя"?!
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04.06.2026 19:47 Відповісти
Нападение кацапов это следствие мудрого управления властями Украиной все года независимости. Образно говоря, живя агрессивным идиотом по соседству очень глупо, шаг за шагом, продать ружье, потом снять квартиру с сигнализации, решётки с окон, поверить ему, что он вас не ограбит и снять входные двери, потом снять штаны и стать перед ним раком, и верить, что всё будет хорошо. Год за годом влада страны подводила к этому моменту. А влада-это выбор мудрого народа. Мэры, депутаты и прочее кодло были избирались народом.
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04.06.2026 21:14 Відповісти
Це ми зробили з Булгакова "руського письменника українського походження".А чому?Тільки тому,що в деяких творах він показав українських націоналістів не в надто привабливому вигляді?Так в "Кварталі" з українців взагалі робили ідіотів,а з України повію що "дає на всі сторони" і нічого,73 відсотки за те саме проголосували.Розумніше було б не віддавати його руським,а вважати своїм,гордитись ним,тим паче що направду гордитись є чим...
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04.06.2026 17:28 Відповісти
Зараз школярі пишуть краще після перегляду аніме 🤣🤣😂
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04.06.2026 17:40 Відповісти
Серьезно?
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04.06.2026 17:44 Відповісти
Не хрюкай тут свинячою, недобиток 🤣🤣🤣
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04.06.2026 17:46 Відповісти
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04.06.2026 17:49 Відповісти
"Украина напоминает актрису из немецких порнофильмов. То есть она готова принимать в любом количестве и с любой стороны", - сказал тогда будущий ... А хто такмй ВОВА? "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых": Скандальное выступление "95 квартала" в Латвии. Источник: https://censor.net/ru/v405515
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04.06.2026 18:20 Відповісти
гетьман Скоропадський і отаман Петлюра не були "українськими націоналістами" - в той час в Україні їснували міністерства нац. меншин, а от в російській імперії ніколи не "було міністерства українських справ", так хто націоналісти?

вчи власну історію - якщо ти українець
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04.06.2026 18:41 Відповісти
Интересно - в самой Лавре могила эпических стукачей еще до сих пор возле столыпина? Ну ладно, столыпина можно обменять на пленных или уничтожить назло кацапам. Но вот стукачи, как символ, это намного круче Булгакова, как писателя. Булгаков не украинский писатель, поэтому нет смысла после начала агрессии держать его памятник. россияне сами уничтожают экранизации его фильмов, у них война с сиськами идет, а в булгаковском "Мастере" без них, никак.
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04.06.2026 17:28 Відповісти
Оо, зараз в кацапів буде траур за цим морфіністом-сатаністом 😂😂😂😂😂
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04.06.2026 17:32 Відповісти
Щось Бузина згадався...
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04.06.2026 17:32 Відповісти
Його вже глисти доїли 🤣🤣🤣
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04.06.2026 18:21 Відповісти
За російськими вчителями і попами завжди приходять російські танки
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04.06.2026 17:33 Відповісти
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04.06.2026 17:59 Відповісти
Давно потрібно було зробити. Власник будиночку на Андріївському більш цікава постать. А хто про нього знає?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Листовничий_Василь_Павлович
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04.06.2026 18:20 Відповісти
Богдана Хмельницькому також. Демонтувати ВР, КМ і всі будівлі, що побудували комуністи, нумо. АК 74 заборонити. В Біблії написано, що будуть гірші ніж ті погани, що прийдуть зі сходу.
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04.06.2026 18:21 Відповісти
А що було би, якби в Україні не було комуністів?
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04.06.2026 18:31 Відповісти
Комуністи нічого не будували. Будував Український народ.
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04.06.2026 18:53 Відповісти
Как легко "носатые" раскидываться украинской культурой. Булгаков не любил некоторых! Но это мировой классик живший в Украине! Кацапы с радостью подхватят его и будут орать ,что он кацапский классик! А судя по комментам, значит нам так и надо. Кто учился в школе давно вымерли! Остались боты и недоучки. (Это копия моего "поста" с ФБ) А так. Если покопаться в творах Т.Г. там то же можно многое найти. Вы понимаете, что делаете? Да, возможно не украинскую культуру, но культуру украинцев классиков, отдаете САМИ, своими руками свинособакам!
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04.06.2026 18:32 Відповісти
Забираю слово "свинособаки" потому, что оскорбляю два вида тваринок. Но, даже не знаю как называть кацапов?
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04.06.2026 18:42 Відповісти
Булгаколюби.
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04.06.2026 19:02 Відповісти
А вы какие книги любите? И когда последний раз книгу читал?
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04.06.2026 19:03 Відповісти
Читаю Цензор.нет. Підаромовного булгакова ніколи не читав. Ти теж вважаєш булгакова підаромовним? (зараз почнеться про підрозділ ЗСУ з назвою російськомовний передок)
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04.06.2026 19:10 Відповісти
Ти щось маєш проти великого Тараса? Вибірково читаєш?
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04.06.2026 19:26 Відповісти
Ще один бузініст...
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04.06.2026 19:36 Відповісти
З булгаковим так само було?
Тарас Шевченко писав свої російськомовні твори (переважно прозу) вимушено, через заборону писати українською під час заслання та бажання вийти на ширшу російську аудиторію. Сам він усвідомлював обмеженість і «черствість» чужої мови для свого таланту, критично оцінюючи ці спроби. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 1, https://artefact.org.ua/artefact-libroom/proza-shevchenka-chomu-kobzar-pisav-rosiyskoyu.html 2, https://www.t-shevchenko.name/uk/Studies/Zajcev/1838-43/RussianWorks.html 3]
Ось головні думки митця щодо його російськомовної творчості:

1. Розчарування у російськомовній поезії

Спроби писати вірші російською мовою (наприклад, поема «Тризна») виявилися для поета невдалими.

Погляд критики й літературознавців: Дослідники творчості Шевченка, зокрема біограф https://www.t-shevchenko.name/uk/Studies/Zajcev/1838-43/RussianWorks.html Павло Зайцев, відзначають, що цей досвід показав Кобзареві: писати російською - це не творчість. Чужа мова була для нього занадто штучною і не передавала глибини почуттів.

2. Вимушений характер російськомовної прози

У період заслання (коли йому було суворо заборонено «писати й малювати»), написання повістей російською мовою було єдиним способом реалізувати свій творчий потенціал. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 1, https://artefact.org.ua/artefact-libroom/proza-shevchenka-chomu-kobzar-pisav-rosiyskoyu.html 2]

З листа до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Пантелеймона Куліша від 25 січня 1858 року: повідомляючи про написані на засланні російські повісті, він висловлював побоювання, що вони написані «московською мовою», і щиро прагнув, щоб вони якомога швидше були перекладені українською для рідного читача.У http://litopys.org.ua/shevchenko/shev610.htm Листуванні Шевченка (також до брата Микити) нерідко простежується його іронічне, а часом і критичне ставлення до вживання імперської мови як неприродної для української душі.

3. Бажання комунікації та цензура

Літературознавці звертають увагу, що будь-який український рядок із-під пера поета на засланні став би підставою для жорстокого покарання. [https://artefact.org.ua/artefact-libroom/proza-shevchenka-chomu-kobzar-pisav-rosiyskoyu.html 1]
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04.06.2026 19:39 Відповісти
Це все гнилі відмазки. Міг би взагалі нічого не писати в той період.
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04.06.2026 19:44 Відповісти
Путін любіт тєбя...він теж вважає, що Шевченко це русскій пает.
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04.06.2026 20:15 Відповісти
Є відповідна межа, ценз. Калбуков його не пройшов.
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04.06.2026 18:55 Відповісти
Хоть где-то перемога.
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04.06.2026 18:40 Відповісти
У кацапов за " Мастера и Маргариту" больше должно быть претензий, чем за пьесу "Белая Гвардия" с их подачи дебелы и разбрасываться классиками Украины!
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04.06.2026 19:02 Відповісти
Дети мои, два принципиальных момента:
1. Не следует путать автора с его произведениями. Полный мерзавец может создавать гениальные скульптуры, а гомосексуалист написать прекрасный балет о любви принца и девушки. "Гений и злодейство несовместимы" - не более чем красивая пустая фраза.
2. Булгаков действительно был украинофобом имперского разлива, т.е. как колонизатор к диким и непонятным туземцам.
В качестве компромисса предлагаю памятник Булгакову как физическому лицу убрать, а коту Бегемоту оставить, роман весьма занятный!
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04.06.2026 19:22 Відповісти
Це Харків - а тут як бути ? Пів - знести , пів - залишити
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04.06.2026 19:43 Відповісти
Ноу проблем! Заменить Коровьевым!
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04.06.2026 19:50 Відповісти
Справжні корінні кияни не будуть радіти зносу пам'ятника Булгакову - це, у тому числі, історія Києва. Радіє понаїхавше немите бидло
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04.06.2026 20:08 Відповісти
Міндич у вишиванці більше не вкраде.
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04.06.2026 20:21 Відповісти
Ну, все, тепер точно переможемо московію. Демонтаж хоч у вишиванках робили? Бо інакше - фальстарт!
"Сліпий веде сліпого, і обидва упадуть в яму."
Проблема не в кацапах і не в Булгакові... Проблема в деструктивній етиці , сповідуваній українським народом, а вже звідси - Шарікови, Януковичі, Зеленські , Міндічі... Українці мають реальний шанс стати драконом, убивши дракона
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04.06.2026 20:45 Відповісти
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