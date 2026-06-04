Памятник Булгакову демонтировали на Андреевском спуске в Киеве. ВИДЕО

В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Михаилу Булгакову. Скульптуру увезли коммунальные службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео, размещенное на своей странице в Facebook ведущей "Суспільного" Екатериной Некреча.

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На нем видно, как представители коммунальных служб загружают памятник, который стоял возле Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова, в транспорт.

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Что предшествовало

В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины предложил закрыть в Киеве музей Булгакова и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.

15 августа 2022 года с "желтого корпуса" КНУ имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску российскому писателю Булгакову

27 марта 2024 года Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики признала все объекты (географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки), посвященные Булгакову, символикой российской имперской политики.

Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова заявил, что считает вывод УИНП относительно Булгакова тенденциозным и поверхностным.

18 декабря 2025 года Киевсовет принял решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики. Речь шла также и о памятнике Булгакову.

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