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Новости Демонтаж памятников
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Памятник Булгакову демонтировали на Андреевском спуске в Киеве. ВИДЕО

В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Михаилу Булгакову. Скульптуру увезли коммунальные службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео, размещенное на своей странице в Facebook ведущей "Суспільного" Екатериной Некреча.

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На нем видно, как представители коммунальных служб загружают памятник, который стоял возле Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова, в транспорт.

Читайте также: Институт национальной памяти выступил против закрытия музея Булгакова: просит уточнить выводы о принадлежности писателя к символам имперской политики РФ

Что предшествовало

В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины предложил закрыть в Киеве музей Булгакова и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.

15 августа 2022 года с "желтого корпуса" КНУ имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску российскому писателю Булгакову

27 марта 2024 года Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики признала все объекты (географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки), посвященные Булгакову, символикой российской имперской политики.

Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова заявил, что считает вывод УИНП относительно Булгакова тенденциозным и поверхностным.

18 декабря 2025 года Киевсовет принял решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики. Речь шла также и о памятнике Булгакову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минкульта Ткаченко против закрытия музея Булгакова в Киеве

Автор: 

памятник (2183) Булгаков Михаил (24) дерусификация (21)
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Топ комментарии
+22
Всі мітки московії мають бути ліквідовані в Україні...
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04.06.2026 16:22 Ответить
+18
Ніхто під колеса не кидався ?
Шкода. Я би подивилась на нео Шарікових
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04.06.2026 16:22 Ответить
+14
Якщо ту.на патріотичному ресурсі стоїть голосне скиглення шодо цього татарина...уявляю,який лемент на Рашці...друзяки-булгакофіли,ну читали ви Майстра й Маргариту....це вас якось захищає від кацапоракет і дронів? Я не кажу про те,що ви немаєте й каплі національної гідності і гордості. цей татарський нащадок не киянин,він україноненависник,у 1917 році він у складі чорносотенців люто бив українських студентів і в т.ч. Довженка. Ну а про те,що Булгак все життя був кокаїністом-наріком ,а також мерзенним підлизою до Сталіна я й не говорю. Знайшли собі кумира,вівці....
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04.06.2026 16:38 Ответить
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Страница 2 из 2
У вас очень плохая память. В 1985 году в советской школьной программе вообще не было Булгакова. Он тогда считался запрещенным автором, и его произведения не издавались.
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04.06.2026 19:50 Ответить
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04.06.2026 17:10 Ответить
Проблема в тому, що обмежене сприйняття "обиватєля" не взмозі диференціювати мову від літератури, літературу від культури, культуру від "руского міра". А обмежений розум керманичів / борцунів приймає геніальну стратегію - "запрєтіть". Бо розвивати мислення "обиватєля" то довго, дорого, скучно і треба працювати. Тому - "запрєтіть і наказать". І "снеєсті".
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04.06.2026 18:38 Ответить
а вихідний свій коментарій я відновлю. тому що труть і банять. вільний народ вільної країни, шо скажеш...
ось він:

Спочатку ти створюєш Шарікова і Швондєра, а потім натовп Шарікових і Швондєров демонтує твій пам'ятник...

«Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!»
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04.06.2026 18:40 Ответить
Кацапським імперцям пам'ятникам не місце в Україні. Добре роблять що тебе труть, пора вже і забанити за впертість. Та або вата кацапська або палєзний пулєру ідіот.
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04.06.2026 20:42 Ответить
Бачу ти нинівилуплений пуцьвір. Значить кацап-провокатор. Треба банити.
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04.06.2026 20:43 Ответить
Нє... То мій нормальний акаунт вже забанили сьогодні.
Прийшлося інший створити.
А то інакше не виходить писати по здоровий глузд вільному народу вільної країни. Бачте, банять за це...
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04.06.2026 21:01 Ответить
А, нє... То мій основний акаунт вже забанили сьогодні. Прийшлось інший робити. А то як же доносити здоровий глузд вільному народу вільної країни...
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04.06.2026 21:05 Ответить
Значить палєзний ідіот.
Але це тебе не виправдовує.
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04.06.2026 21:32 Ответить
Усе каzап'яче має піти України! НАЗАВЖДИ!
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04.06.2026 17:19 Ответить
Верно! "ЧМП" угрохали, авиастроение и машиностроение угрохали за года незалежности, осталось бороться с памятниками и сносить все "хрущевки", школы и дет.сады построенные при проклятом совке, и жд.дороги тоже не забыть.
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04.06.2026 17:29 Ответить
Це все будував Український народ.
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04.06.2026 17:34 Ответить
Це все будував Український народ. І пам'ятник Булгакову також, доречі.
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04.06.2026 18:44 Ответить
Ти хто по національності?
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04.06.2026 17:35 Ответить
Шо, опять? Мы уже, вроде, давно выяснили мою национальность, забыли? И чего этот вопрос вас так волнует?
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04.06.2026 17:43 Ответить
Ну дійсно, абажур з тебе робити чи просто на кол посадити, не зрозуміло 🤣🤣🤣
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04.06.2026 17:48 Ответить
Это вы про абажур из человеческой кожи намекаете, который нашли в Бухенвальде?
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04.06.2026 17:54 Ответить
Не розумію хазарського рохкання, до печі його 🤣🤣🤣☝️
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04.06.2026 17:59 Ответить
К сожалению мы не в Германии, на хороший срок по немецким законам вы уже написали, особенно учитывая мою национальность.
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04.06.2026 18:09 Ответить
Кожен німець мені винен, як і твая національнасть, шльома. Arbeit mach frei ⚡️
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04.06.2026 18:18 Ответить
Кацапы тоже так считают. Може ты кацапчик?
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04.06.2026 18:29 Ответить
Кацапи і хазари це одне і теж. В одній печі будете 🤣🤣🤣
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04.06.2026 18:57 Ответить
Та просто хочеться знати люди яких національностей підтримують російську окупацію України 1921 - 1991 років...
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04.06.2026 17:58 Ответить
А чего вы решили, что я поддерживаю оккупацию Украины в любой исторический период?
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04.06.2026 18:06 Ответить
Моzкалота гидотна, ти краще розкажи скільки заводів, фабрик, будинків і т.д. зруйнували твої родичі з паРаші за останні роки.
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04.06.2026 17:58 Ответить
ставленики москви і "угрохалі". Ця п'ята колона добре підготувала Україну до капітуляції.
Ну а боротись з пам'ятником звісно легше ніж наприклад московським патріархат тут я з вами згоден
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04.06.2026 18:01 Ответить
Почему всё время кто-то виноват в проблемах Украины? Может стоит все-таки обратить внимание на себя? 35 лет независимости, и виноваты все вокруг в проблемах Украины. Если большая часть власти прихожане кацапского патриархата, то бороться, конечно, трудно. Кидают народу косточку, пересирают между собой и правят. Схема старая-разделяй и властвуй.
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04.06.2026 18:13 Ответить
Подивимось нац.склад більшовиків з пломбованого вагону чи нац.склад керівників нквс та гулагів, шльома абажурович?
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04.06.2026 18:20 Ответить
А приказы их в Украине кто исполнял, китайцы?
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04.06.2026 18:32 Ответить
Хазари, навезені в товарняках. Як і зараз.
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04.06.2026 18:52 Ответить
А в Бахмуті, Маріуполі і Волновасі теж "обратіть вніманіє на сєбя"?!
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04.06.2026 19:47 Ответить
Нападение кацапов это следствие мудрого управления властями Украиной все года независимости. Образно говоря, живя агрессивным идиотом по соседству очень глупо, шаг за шагом, продать ружье, потом снять квартиру с сигнализации, решётки с окон, поверить ему, что он вас не ограбит и снять входные двери, потом снять штаны и стать перед ним раком, и верить, что всё будет хорошо. Год за годом влада страны подводила к этому моменту. А влада-это выбор мудрого народа. Мэры, депутаты и прочее кодло были избирались народом.
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04.06.2026 21:14 Ответить
Це ми зробили з Булгакова "руського письменника українського походження".А чому?Тільки тому,що в деяких творах він показав українських націоналістів не в надто привабливому вигляді?Так в "Кварталі" з українців взагалі робили ідіотів,а з України повію що "дає на всі сторони" і нічого,73 відсотки за те саме проголосували.Розумніше було б не віддавати його руським,а вважати своїм,гордитись ним,тим паче що направду гордитись є чим...
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04.06.2026 17:28 Ответить
Зараз школярі пишуть краще після перегляду аніме 🤣🤣😂
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04.06.2026 17:40 Ответить
Серьезно?
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04.06.2026 17:44 Ответить
Не хрюкай тут свинячою, недобиток 🤣🤣🤣
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04.06.2026 17:46 Ответить
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04.06.2026 17:49 Ответить
"Украина напоминает актрису из немецких порнофильмов. То есть она готова принимать в любом количестве и с любой стороны", - сказал тогда будущий ... А хто такмй ВОВА? "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых": Скандальное выступление "95 квартала" в Латвии. Источник: https://censor.net/ru/v405515
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04.06.2026 18:20 Ответить
гетьман Скоропадський і отаман Петлюра не були "українськими націоналістами" - в той час в Україні їснували міністерства нац. меншин, а от в російській імперії ніколи не "було міністерства українських справ", так хто націоналісти?

вчи власну історію - якщо ти українець
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04.06.2026 18:41 Ответить
Интересно - в самой Лавре могила эпических стукачей еще до сих пор возле столыпина? Ну ладно, столыпина можно обменять на пленных или уничтожить назло кацапам. Но вот стукачи, как символ, это намного круче Булгакова, как писателя. Булгаков не украинский писатель, поэтому нет смысла после начала агрессии держать его памятник. россияне сами уничтожают экранизации его фильмов, у них война с сиськами идет, а в булгаковском "Мастере" без них, никак.
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04.06.2026 17:28 Ответить
Оо, зараз в кацапів буде траур за цим морфіністом-сатаністом 😂😂😂😂😂
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04.06.2026 17:32 Ответить
Щось Бузина згадався...
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04.06.2026 17:32 Ответить
Його вже глисти доїли 🤣🤣🤣
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04.06.2026 18:21 Ответить
За російськими вчителями і попами завжди приходять російські танки
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04.06.2026 17:33 Ответить
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04.06.2026 17:59 Ответить
Давно потрібно було зробити. Власник будиночку на Андріївському більш цікава постать. А хто про нього знає?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Листовничий_Василь_Павлович
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04.06.2026 18:20 Ответить
Богдана Хмельницькому також. Демонтувати ВР, КМ і всі будівлі, що побудували комуністи, нумо. АК 74 заборонити. В Біблії написано, що будуть гірші ніж ті погани, що прийдуть зі сходу.
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04.06.2026 18:21 Ответить
А що було би, якби в Україні не було комуністів?
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04.06.2026 18:31 Ответить
Комуністи нічого не будували. Будував Український народ.
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04.06.2026 18:53 Ответить
Как легко "носатые" раскидываться украинской культурой. Булгаков не любил некоторых! Но это мировой классик живший в Украине! Кацапы с радостью подхватят его и будут орать ,что он кацапский классик! А судя по комментам, значит нам так и надо. Кто учился в школе давно вымерли! Остались боты и недоучки. (Это копия моего "поста" с ФБ) А так. Если покопаться в творах Т.Г. там то же можно многое найти. Вы понимаете, что делаете? Да, возможно не украинскую культуру, но культуру украинцев классиков, отдаете САМИ, своими руками свинособакам!
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04.06.2026 18:32 Ответить
Забираю слово "свинособаки" потому, что оскорбляю два вида тваринок. Но, даже не знаю как называть кацапов?
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04.06.2026 18:42 Ответить
Булгаколюби.
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04.06.2026 19:02 Ответить
А вы какие книги любите? И когда последний раз книгу читал?
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04.06.2026 19:03 Ответить
Читаю Цензор.нет. Підаромовного булгакова ніколи не читав. Ти теж вважаєш булгакова підаромовним? (зараз почнеться про підрозділ ЗСУ з назвою російськомовний передок)
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04.06.2026 19:10 Ответить
Ти щось маєш проти великого Тараса? Вибірково читаєш?
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04.06.2026 19:26 Ответить
Ще один бузініст...
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04.06.2026 19:36 Ответить
З булгаковим так само було?
Тарас Шевченко писав свої російськомовні твори (переважно прозу) вимушено, через заборону писати українською під час заслання та бажання вийти на ширшу російську аудиторію. Сам він усвідомлював обмеженість і «черствість» чужої мови для свого таланту, критично оцінюючи ці спроби. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 1, https://artefact.org.ua/artefact-libroom/proza-shevchenka-chomu-kobzar-pisav-rosiyskoyu.html 2, https://www.t-shevchenko.name/uk/Studies/Zajcev/1838-43/RussianWorks.html 3]
Ось головні думки митця щодо його російськомовної творчості:

1. Розчарування у російськомовній поезії

Спроби писати вірші російською мовою (наприклад, поема «Тризна») виявилися для поета невдалими.

Погляд критики й літературознавців: Дослідники творчості Шевченка, зокрема біограф https://www.t-shevchenko.name/uk/Studies/Zajcev/1838-43/RussianWorks.html Павло Зайцев, відзначають, що цей досвід показав Кобзареві: писати російською - це не творчість. Чужа мова була для нього занадто штучною і не передавала глибини почуттів.

2. Вимушений характер російськомовної прози

У період заслання (коли йому було суворо заборонено «писати й малювати»), написання повістей російською мовою було єдиним способом реалізувати свій творчий потенціал. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 1, https://artefact.org.ua/artefact-libroom/proza-shevchenka-chomu-kobzar-pisav-rosiyskoyu.html 2]

З листа до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Пантелеймона Куліша від 25 січня 1858 року: повідомляючи про написані на засланні російські повісті, він висловлював побоювання, що вони написані «московською мовою», і щиро прагнув, щоб вони якомога швидше були перекладені українською для рідного читача.У http://litopys.org.ua/shevchenko/shev610.htm Листуванні Шевченка (також до брата Микити) нерідко простежується його іронічне, а часом і критичне ставлення до вживання імперської мови як неприродної для української душі.

3. Бажання комунікації та цензура

Літературознавці звертають увагу, що будь-який український рядок із-під пера поета на засланні став би підставою для жорстокого покарання. [https://artefact.org.ua/artefact-libroom/proza-shevchenka-chomu-kobzar-pisav-rosiyskoyu.html 1]
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04.06.2026 19:39 Ответить
Це все гнилі відмазки. Міг би взагалі нічого не писати в той період.
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04.06.2026 19:44 Ответить
Путін любіт тєбя...він теж вважає, що Шевченко це русскій пает.
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04.06.2026 20:15 Ответить
Є відповідна межа, ценз. Калбуков його не пройшов.
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04.06.2026 18:55 Ответить
Хоть где-то перемога.
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04.06.2026 18:40 Ответить
У кацапов за " Мастера и Маргариту" больше должно быть претензий, чем за пьесу "Белая Гвардия" с их подачи дебелы и разбрасываться классиками Украины!
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04.06.2026 19:02 Ответить
Дети мои, два принципиальных момента:
1. Не следует путать автора с его произведениями. Полный мерзавец может создавать гениальные скульптуры, а гомосексуалист написать прекрасный балет о любви принца и девушки. "Гений и злодейство несовместимы" - не более чем красивая пустая фраза.
2. Булгаков действительно был украинофобом имперского разлива, т.е. как колонизатор к диким и непонятным туземцам.
В качестве компромисса предлагаю памятник Булгакову как физическому лицу убрать, а коту Бегемоту оставить, роман весьма занятный!
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04.06.2026 19:22 Ответить
Це Харків - а тут як бути ? Пів - знести , пів - залишити
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04.06.2026 19:43 Ответить
Ноу проблем! Заменить Коровьевым!
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04.06.2026 19:50 Ответить
Справжні корінні кияни не будуть радіти зносу пам'ятника Булгакову - це, у тому числі, історія Києва. Радіє понаїхавше немите бидло
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04.06.2026 20:08 Ответить
Виталин электорат
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04.06.2026 21:26 Ответить
Міндич у вишиванці більше не вкраде.
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04.06.2026 20:21 Ответить
Ну, все, тепер точно переможемо московію. Демонтаж хоч у вишиванках робили? Бо інакше - фальстарт!
"Сліпий веде сліпого, і обидва упадуть в яму."
Проблема не в кацапах і не в Булгакові... Проблема в деструктивній етиці , сповідуваній українським народом, а вже звідси - Шарікови, Януковичі, Зеленські , Міндічі... Українці мають реальний шанс стати драконом, убивши дракона
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04.06.2026 20:45 Ответить
Уже стали, к сожалению. А выбор был, насильно никто не заставлял.
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04.06.2026 21:16 Ответить
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