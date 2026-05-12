УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6183 відвідувача онлайн
Новини Фото Збереження музейних цінностей
3 156 10

З Краматорська евакуюють пам’ятники Шевченку, Бикову та ліквідаторам ЧАЕС. ФОТО

У Краматорську на Донеччині триває евакуація культурної спадщини – місто тимчасово вивозить у безпечні регіони три пам’ятники, щоб зберегти їх від можливих атак російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал "Суспільне Донбас", про це журналістам розповів начальник пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, нині демонтують і готують до відправлення пам’ятники Тарасу Шевченку, Леоніду Бикову та скульптурну композицію на честь ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Куди саме перевезуть об’єкти – наразі не розголошується з міркувань безпеки.

Наприкінці квітня з Краматорська вже евакуювали пам’ятник, присвячений Степану Чубенку – підлітку, якого у 2014 році розстріляли бойовики "ДНР" за проукраїнську позицію.

Єськов уточнив, що головною проблемою під час евакуації є статус самих об’єктів – не всі перебувають на балансі міської влади. Частина, зокрема пам’ятники Василю Стусу, Марії Примаченко та композиція "Коло життя", належать приватним власникам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З музеїв Дніпропетровщини евакуювали 35 тисяч експонатів через загрозу знищення обстрілами, - ОВА

З Краматорська евакуюють пам’ятники Шевченку та Бикову
З Краматорська евакуюють пам’ятники Шевченку та Бикову
З Краматорська евакуюють пам’ятники Шевченку та Бикову

Краматорськ (904) пам’ятник (921) евакуація (2511)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А куди будуть проводити евакуацію? Коли вже з Дніпра почнуть?
Це все наслідки виборів 2019 року - розмінування Чонгару, акваторії Азовського моря, відведення наших військ, знищення ракетних пргограм, заглядання в очі пуйла для пошуку миру та оббріхування Порошенка, що то він не закінчує війну, бо наживається на ній. Цим він дав сигнал Європі і США дружити з кацапами, будувати газопроводи і торгівельні відносини.
А коли до Києва один за одним їздили західні дипломати та розвідки, попереджали про підготовку до нападу - Голобородько не ввів воєнний стан та не провів мобілізацію. Якби він це зробив хоча би на початку лютого 2022 року, то і нападу не було.
показати весь коментар
12.05.2026 10:25 Відповісти
+4
Відносно людей чи евакуюють, чи ні- не знаєте, не 3,14здіть! Волонтери там працюють дуже добре!
показати весь коментар
12.05.2026 10:52 Відповісти
+3
Памьяятники????Серьезно????(((
показати весь коментар
12.05.2026 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А куди будуть проводити евакуацію? Коли вже з Дніпра почнуть?
Це все наслідки виборів 2019 року - розмінування Чонгару, акваторії Азовського моря, відведення наших військ, знищення ракетних пргограм, заглядання в очі пуйла для пошуку миру та оббріхування Порошенка, що то він не закінчує війну, бо наживається на ній. Цим він дав сигнал Європі і США дружити з кацапами, будувати газопроводи і торгівельні відносини.
А коли до Києва один за одним їздили західні дипломати та розвідки, попереджали про підготовку до нападу - Голобородько не ввів воєнний стан та не провів мобілізацію. Якби він це зробив хоча би на початку лютого 2022 року, то і нападу не було.
показати весь коментар
12.05.2026 10:25 Відповісти
Ха-ха-ха, провів мобілізацію. Як зараз розбігаються так і тоді би щури повтікали. І ти там в перших рядах
показати весь коментар
12.05.2026 18:23 Відповісти
Тож музейні, архівні цінності, людей НЕ ЕВАКУЮЮТЬ, а істуканів евакуюють
показати весь коментар
12.05.2026 10:34 Відповісти
Відносно людей чи евакуюють, чи ні- не знаєте, не 3,14здіть! Волонтери там працюють дуже добре!
показати весь коментар
12.05.2026 10:52 Відповісти
Працюють волонтери? Так, це правда. А де державна програма і турбота держави, щоб вивести людей з міст, де їм постійно загроза і влаштування на іншій території з виділенням квартири чи будинку, а не змушують їх скитатися, платити високі ціни на квартири? Де візьмуть кошти для громадян, коли будують цілі містічка на кшталт "Династії". Це про "Династію" стало відомо, а скільки ними побудовано чи куплено палаців і нерухомості за кордоном?
показати весь коментар
12.05.2026 11:07 Відповісти
Мені не треба розповідати про ВОЛОНТЕРІВ.
Я це знаю і без тебе, як вони працюють.
Де державна програма (дата, номер постанови, ким затверджено) по евакуації, регіони евакуації, розселенню евакуйованих людей?
Які кошти під цю програму сплановані у держбюджеті, скільки асигновано на будівництво, охорону здоров'я, будівництво ДОДАТКОВОЇ інфраструктури (лікарні, амбулаторії, ФАПи, дошкільні заклади освіти, школи) на територіях, куди вивозять евакуйованих? Скільки чого побудовано та введено в експлуатацію?
Де це можна побачити?
А ти, крім образ у мою адресу, на це даш відповідь?
Чи тільки "Династія" побудована?
показати весь коментар
12.05.2026 11:27 Відповісти
Памьяятники????Серьезно????(((
показати весь коментар
12.05.2026 10:55 Відповісти
У Мінкультури підтримують ідею встановлення пам'ятника гетьману https://risu.ua/u-minkulturi-pidtrimuyut-ideyu-vstanovlennya-pamyatnika-getmanu-mazepi-v-kiyevi_n163977 Мазепі в Києві.
показати весь коментар
12.05.2026 11:01 Відповісти
Повезуть в Перечин там тепер буде аля-Краматорськ.Гончаренко підготував собі тил,частково за рахунок бюджету Краматорська.Єфімка руку подає.
показати весь коментар
12.05.2026 14:12 Відповісти
Значить кацапи поставили задачу до 30 травня вийти на околиці Краматорська в місцева "влада" вже пам'ятники вивозити. Усьо? Та зливайте вже той даунбасс
показати весь коментар
12.05.2026 18:28 Відповісти
 
 