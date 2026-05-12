З Краматорська евакуюють пам’ятники Шевченку, Бикову та ліквідаторам ЧАЕС. ФОТО

У Краматорську на Донеччині триває евакуація культурної спадщини – місто тимчасово вивозить у безпечні регіони три пам’ятники, щоб зберегти їх від можливих атак російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал "Суспільне Донбас", про це журналістам розповів начальник пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов.

За його словами, нині демонтують і готують до відправлення пам’ятники Тарасу Шевченку, Леоніду Бикову та скульптурну композицію на честь ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Куди саме перевезуть об’єкти – наразі не розголошується з міркувань безпеки.

Наприкінці квітня з Краматорська вже евакуювали пам’ятник, присвячений Степану Чубенку – підлітку, якого у 2014 році розстріляли бойовики "ДНР" за проукраїнську позицію.

Єськов уточнив, що головною проблемою під час евакуації є статус самих об’єктів – не всі перебувають на балансі міської влади. Частина, зокрема пам’ятники Василю Стусу, Марії Примаченко та композиція "Коло життя", належать приватним власникам.

