З Краматорська евакуюють пам’ятники Шевченку, Бикову та ліквідаторам ЧАЕС. ФОТО
У Краматорську на Донеччині триває евакуація культурної спадщини – місто тимчасово вивозить у безпечні регіони три пам’ятники, щоб зберегти їх від можливих атак російських військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал "Суспільне Донбас", про це журналістам розповів начальник пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов.
За його словами, нині демонтують і готують до відправлення пам’ятники Тарасу Шевченку, Леоніду Бикову та скульптурну композицію на честь ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Куди саме перевезуть об’єкти – наразі не розголошується з міркувань безпеки.
Наприкінці квітня з Краматорська вже евакуювали пам’ятник, присвячений Степану Чубенку – підлітку, якого у 2014 році розстріляли бойовики "ДНР" за проукраїнську позицію.
Єськов уточнив, що головною проблемою під час евакуації є статус самих об’єктів – не всі перебувають на балансі міської влади. Частина, зокрема пам’ятники Василю Стусу, Марії Примаченко та композиція "Коло життя", належать приватним власникам.
Це все наслідки виборів 2019 року - розмінування Чонгару, акваторії Азовського моря, відведення наших військ, знищення ракетних пргограм, заглядання в очі пуйла для пошуку миру та оббріхування Порошенка, що то він не закінчує війну, бо наживається на ній. Цим він дав сигнал Європі і США дружити з кацапами, будувати газопроводи і торгівельні відносини.
А коли до Києва один за одним їздили західні дипломати та розвідки, попереджали про підготовку до нападу - Голобородько не ввів воєнний стан та не провів мобілізацію. Якби він це зробив хоча би на початку лютого 2022 року, то і нападу не було.
Де державна програма (дата, номер постанови, ким затверджено) по евакуації, регіони евакуації, розселенню евакуйованих людей?
Які кошти під цю програму сплановані у держбюджеті, скільки асигновано на будівництво, охорону здоров'я, будівництво ДОДАТКОВОЇ інфраструктури (лікарні, амбулаторії, ФАПи, дошкільні заклади освіти, школи) на територіях, куди вивозять евакуйованих? Скільки чого побудовано та введено в експлуатацію?
