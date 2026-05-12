РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6704 посетителя онлайн
Новости Фото Сохранение музейных ценностей
3 121 10

Из Краматорска эвакуируют памятники Шевченко, Быкову и ликвидаторам ЧАЭС. ФОТО

В Краматорске в Донецкой области продолжается эвакуация культурного наследия - город временно вывозит в безопасные регионы три памятника, чтобы уберечь их от возможных атак российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Суспільне Донбас", об этом журналистам рассказал начальник пресс-службы Краматорского исполкома Игорь Еськов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, демонтируют и готовят к отправке памятники Тарасу Шевченко, Леониду Быкову и скульптурную композицию в честь ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Куда именно перевезут объекты – пока не разглашается из соображений безопасности.

В конце апреля из Краматорска уже эвакуировали памятник, посвященный Степану Чубенко – подростку, которого в 2014 году расстреляли боевики "ДНР" за проукраинскую позицию.

Еськов уточнил, что главной проблемой при эвакуации является статус самих объектов – не все на балансе городских властей. Часть, в частности - памятники Василию Стусу, Марии Примаченко и композиция "Круг жизни", принадлежат частным владельцам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из музеев Днепропетровщины эвакуировали 35 тысяч экспонатов из-за угрозы уничтожения обстрелами, - ОВА

Из Краматорска эвакуируют памятники Шевченко и Быкову
Из Краматорска эвакуируют памятники Шевченко и Быкову
Из Краматорска эвакуируют памятники Шевченко и Быкову

Автор: 

Краматорськ (2461) памятник (2183) эвакуация (2267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А куди будуть проводити евакуацію? Коли вже з Дніпра почнуть?
Це все наслідки виборів 2019 року - розмінування Чонгару, акваторії Азовського моря, відведення наших військ, знищення ракетних пргограм, заглядання в очі пуйла для пошуку миру та оббріхування Порошенка, що то він не закінчує війну, бо наживається на ній. Цим він дав сигнал Європі і США дружити з кацапами, будувати газопроводи і торгівельні відносини.
А коли до Києва один за одним їздили західні дипломати та розвідки, попереджали про підготовку до нападу - Голобородько не ввів воєнний стан та не провів мобілізацію. Якби він це зробив хоча би на початку лютого 2022 року, то і нападу не було.
показать весь комментарий
12.05.2026 10:25 Ответить
+4
Відносно людей чи евакуюють, чи ні- не знаєте, не 3,14здіть! Волонтери там працюють дуже добре!
показать весь комментарий
12.05.2026 10:52 Ответить
+3
Памьяятники????Серьезно????(((
показать весь комментарий
12.05.2026 10:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А куди будуть проводити евакуацію? Коли вже з Дніпра почнуть?
Це все наслідки виборів 2019 року - розмінування Чонгару, акваторії Азовського моря, відведення наших військ, знищення ракетних пргограм, заглядання в очі пуйла для пошуку миру та оббріхування Порошенка, що то він не закінчує війну, бо наживається на ній. Цим він дав сигнал Європі і США дружити з кацапами, будувати газопроводи і торгівельні відносини.
А коли до Києва один за одним їздили західні дипломати та розвідки, попереджали про підготовку до нападу - Голобородько не ввів воєнний стан та не провів мобілізацію. Якби він це зробив хоча би на початку лютого 2022 року, то і нападу не було.
показать весь комментарий
12.05.2026 10:25 Ответить
Ха-ха-ха, провів мобілізацію. Як зараз розбігаються так і тоді би щури повтікали. І ти там в перших рядах
показать весь комментарий
12.05.2026 18:23 Ответить
Тож музейні, архівні цінності, людей НЕ ЕВАКУЮЮТЬ, а істуканів евакуюють
показать весь комментарий
12.05.2026 10:34 Ответить
Відносно людей чи евакуюють, чи ні- не знаєте, не 3,14здіть! Волонтери там працюють дуже добре!
показать весь комментарий
12.05.2026 10:52 Ответить
Працюють волонтери? Так, це правда. А де державна програма і турбота держави, щоб вивести людей з міст, де їм постійно загроза і влаштування на іншій території з виділенням квартири чи будинку, а не змушують їх скитатися, платити високі ціни на квартири? Де візьмуть кошти для громадян, коли будують цілі містічка на кшталт "Династії". Це про "Династію" стало відомо, а скільки ними побудовано чи куплено палаців і нерухомості за кордоном?
показать весь комментарий
12.05.2026 11:07 Ответить
Мені не треба розповідати про ВОЛОНТЕРІВ.
Я це знаю і без тебе, як вони працюють.
Де державна програма (дата, номер постанови, ким затверджено) по евакуації, регіони евакуації, розселенню евакуйованих людей?
Які кошти під цю програму сплановані у держбюджеті, скільки асигновано на будівництво, охорону здоров'я, будівництво ДОДАТКОВОЇ інфраструктури (лікарні, амбулаторії, ФАПи, дошкільні заклади освіти, школи) на територіях, куди вивозять евакуйованих? Скільки чого побудовано та введено в експлуатацію?
Де це можна побачити?
А ти, крім образ у мою адресу, на це даш відповідь?
Чи тільки "Династія" побудована?
показать весь комментарий
12.05.2026 11:27 Ответить
Памьяятники????Серьезно????(((
показать весь комментарий
12.05.2026 10:55 Ответить
У Мінкультури підтримують ідею встановлення пам'ятника гетьману https://risu.ua/u-minkulturi-pidtrimuyut-ideyu-vstanovlennya-pamyatnika-getmanu-mazepi-v-kiyevi_n163977 Мазепі в Києві.
показать весь комментарий
12.05.2026 11:01 Ответить
Повезуть в Перечин там тепер буде аля-Краматорськ.Гончаренко підготував собі тил,частково за рахунок бюджету Краматорська.Єфімка руку подає.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:12 Ответить
Значить кацапи поставили задачу до 30 травня вийти на околиці Краматорська в місцева "влада" вже пам'ятники вивозити. Усьо? Та зливайте вже той даунбасс
показать весь комментарий
12.05.2026 18:28 Ответить
 
 