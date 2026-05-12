Из Краматорска эвакуируют памятники Шевченко, Быкову и ликвидаторам ЧАЭС. ФОТО
В Краматорске в Донецкой области продолжается эвакуация культурного наследия - город временно вывозит в безопасные регионы три памятника, чтобы уберечь их от возможных атак российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Суспільне Донбас", об этом журналистам рассказал начальник пресс-службы Краматорского исполкома Игорь Еськов.
По его словам, демонтируют и готовят к отправке памятники Тарасу Шевченко, Леониду Быкову и скульптурную композицию в честь ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Куда именно перевезут объекты – пока не разглашается из соображений безопасности.
В конце апреля из Краматорска уже эвакуировали памятник, посвященный Степану Чубенко – подростку, которого в 2014 году расстреляли боевики "ДНР" за проукраинскую позицию.
Еськов уточнил, что главной проблемой при эвакуации является статус самих объектов – не все на балансе городских властей. Часть, в частности - памятники Василию Стусу, Марии Примаченко и композиция "Круг жизни", принадлежат частным владельцам.
Це все наслідки виборів 2019 року - розмінування Чонгару, акваторії Азовського моря, відведення наших військ, знищення ракетних пргограм, заглядання в очі пуйла для пошуку миру та оббріхування Порошенка, що то він не закінчує війну, бо наживається на ній. Цим він дав сигнал Європі і США дружити з кацапами, будувати газопроводи і торгівельні відносини.
А коли до Києва один за одним їздили західні дипломати та розвідки, попереджали про підготовку до нападу - Голобородько не ввів воєнний стан та не провів мобілізацію. Якби він це зробив хоча би на початку лютого 2022 року, то і нападу не було.
Де державна програма (дата, номер постанови, ким затверджено) по евакуації, регіони евакуації, розселенню евакуйованих людей?
Які кошти під цю програму сплановані у держбюджеті, скільки асигновано на будівництво, охорону здоров'я, будівництво ДОДАТКОВОЇ інфраструктури (лікарні, амбулаторії, ФАПи, дошкільні заклади освіти, школи) на територіях, куди вивозять евакуйованих? Скільки чого побудовано та введено в експлуатацію?
