Из Краматорска эвакуируют памятники Шевченко, Быкову и ликвидаторам ЧАЭС. ФОТО

В Краматорске в Донецкой области продолжается эвакуация культурного наследия - город временно вывозит в безопасные регионы три памятника, чтобы уберечь их от возможных атак российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Суспільне Донбас", об этом журналистам рассказал начальник пресс-службы Краматорского исполкома Игорь Еськов.

По его словам, демонтируют и готовят к отправке памятники Тарасу Шевченко, Леониду Быкову и скульптурную композицию в честь ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Куда именно перевезут объекты – пока не разглашается из соображений безопасности.

В конце апреля из Краматорска уже эвакуировали памятник, посвященный Степану Чубенко – подростку, которого в 2014 году расстреляли боевики "ДНР" за проукраинскую позицию.

Еськов уточнил, что главной проблемой при эвакуации является статус самих объектов – не все на балансе городских властей. Часть, в частности - памятники Василию Стусу, Марии Примаченко и композиция "Круг жизни", принадлежат частным владельцам.

