Из музеев Днепропетровщины эвакуировали 35 тыс. экспонатов из-за угрозы уничтожения обстрелами, - ОВА

С начала полномасштабного вторжения из музеев Днепропетровской области было эвакуировано около 35 тысяч экспонатов в более безопасные места.

Об этом сообщают в Днепропетровской областной военной администрации.

Куда переместили экспонаты

Коллекции перевезли как в пределах региона, так и в западные области Украины.

Это позволило сохранить значительную часть культурного наследия от возможного уничтожения.

Какие потери зафиксированы

Самые большие повреждения понесли библиотеки, музеи, театры и клубные заведения.

Всего в области повреждено 103 объекта культурной инфраструктуры в 23 громадах.

Среди них:

Дворец студентов

Днепровский художественный музей

Дом органной и камерной музыки

Также разрушениям подверглись 74 памятника, в частности архитектурные.

Что удалось восстановить

По данным ОВА, 64 объекта уже удалось полностью или частично восстановить.

Самая сложная ситуация остается в южных районах области, где продолжаются обстрелы и атаки дронов.

Оцифровка наследия

Параллельно в регионе продолжается цифровая консервация культурных ценностей.

При поддержке международных партнеров проводятся 3D-сканирование и оцифровка архивов.

На данный момент уже оцифровано более 4,4 тысячи экспонатов.

