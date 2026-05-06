Из музеев Днепропетровщины эвакуировали 35 тыс. экспонатов из-за угрозы уничтожения обстрелами, - ОВА
С начала полномасштабного вторжения из музеев Днепропетровской области было эвакуировано около 35 тысяч экспонатов в более безопасные места.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской областной военной администрации.
Куда переместили экспонаты
Коллекции перевезли как в пределах региона, так и в западные области Украины.
Это позволило сохранить значительную часть культурного наследия от возможного уничтожения.
Какие потери зафиксированы
Самые большие повреждения понесли библиотеки, музеи, театры и клубные заведения.
Всего в области повреждено 103 объекта культурной инфраструктуры в 23 громадах.
Среди них:
- Дворец студентов
- Днепровский художественный музей
- Дом органной и камерной музыки
Также разрушениям подверглись 74 памятника, в частности архитектурные.
Что удалось восстановить
По данным ОВА, 64 объекта уже удалось полностью или частично восстановить.
Самая сложная ситуация остается в южных районах области, где продолжаются обстрелы и атаки дронов.
Оцифровка наследия
Параллельно в регионе продолжается цифровая консервация культурных ценностей.
При поддержке международных партнеров проводятся 3D-сканирование и оцифровка архивов.
На данный момент уже оцифровано более 4,4 тысячи экспонатов.
