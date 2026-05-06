З музеїв Дніпропетровщини евакуювали 35 тисяч експонатів через загрозу знищення обстрілами, - ОВА
З початку повномасштабного вторгнення з музеїв Дніпропетровської області евакуювали близько 35 тисяч експонатів у більш безпечні місця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.
Куди перемістили експонати
Колекції перевезли як у межах регіону, так і до західних областей України.
Це дозволило зберегти значну частину культурної спадщини від можливого знищення.
Які втрати зафіксовані
Найбільших пошкоджень зазнали бібліотеки, музеї, театри та клубні заклади.
Загалом в області пошкоджено 103 об’єкти культурної інфраструктури у 23 громадах.
Серед них:
- Палац студентів
- Дніпровський художній музей
- Будинок органної та камерної музики
Також руйнувань зазнали 74 пам’ятки, зокрема архітектурні.
Що вдалося відновити
За даними ОВА, 64 об’єкти вже вдалося повністю або частково відновити.
Найскладніша ситуація залишається у південних районах області, де тривають обстріли та атаки дронів.
Оцифрування спадщини
Паралельно в регіоні триває цифрове збереження культурних цінностей.
За підтримки міжнародних партнерів проводять 3D-сканування та оцифрування архівів.
Наразі вже оцифровано понад 4,4 тисячі експонатів.
