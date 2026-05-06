З музеїв Дніпропетровщини евакуювали 35 тисяч експонатів через загрозу знищення обстрілами, - ОВА

З початку повномасштабного вторгнення з музеїв Дніпропетровської області евакуювали близько 35 тисяч експонатів у більш безпечні місця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Куди перемістили експонати

Колекції перевезли як у межах регіону, так і до західних областей України.

Це дозволило зберегти значну частину культурної спадщини від можливого знищення.

Читайте: Закон про евакуацію культурної спадщини з прифронтових регіонів чекає розгляду у Раді

Які втрати зафіксовані

Найбільших пошкоджень зазнали бібліотеки, музеї, театри та клубні заклади.

Загалом в області пошкоджено 103 об’єкти культурної інфраструктури у 23 громадах.

Серед них:

Палац студентів

Дніпровський художній музей

Будинок органної та камерної музики

Також руйнувань зазнали 74 пам’ятки, зокрема архітектурні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50 км від лінії фронту - тепер чітка зона обов’язкової евакуації музейних предметів, - Бережна

Що вдалося відновити

За даними ОВА, 64 об’єкти вже вдалося повністю або частково відновити.

Найскладніша ситуація залишається у південних районах області, де тривають обстріли та атаки дронів.

Також читайте: Україна розпочала міжнародний розшук викрадених з музеїв цінностей, - Нацполіція

Оцифрування спадщини

Паралельно в регіоні триває цифрове збереження культурних цінностей.

За підтримки міжнародних партнерів проводять 3D-сканування та оцифрування архівів.

Наразі вже оцифровано понад 4,4 тисячі експонатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вивезли експонати Бахмутського музею до Донецька - що саме забрали