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Новости Демонтаж памятников
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Демонтированный памятник Булгакову передали на хранение наследнице скульптора Рапая, – КГГА

В столице убрали памятник Булгакову с Андреевского спуска
Фото: https://www.facebook.com/maksym.kostetskyi

В столице памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске демонтировали и передали на хранение наследнице автора. Решение принято в рамках деколонизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице департамента в Facebook.

Наследница скульптора попросила о хранении

"Памятник Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске в Киеве, демонтировали и передали на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее наследница обратилась к межведомственной рабочей группе по вопросам организационно-правовых мер по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, с просьбой передать ей работу отца для личного хранения.

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Решение о демонтаже — следствие деколонизации

Решение о демонтаже памятника принято с учетом экспертного заключения Украинского института национальной памяти о принадлежности объектов, посвященных русскому писателю Михаилу Булгакову, к символике российской имперской политики. 

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Что предшествовало

В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины предложил закрыть в Киеве музей Булгакова и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.

15 августа 2022 года с "желтого корпуса" КНУ имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску российскому писателю Булгакову

27 марта 2024 года Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики признала все объекты (географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки), посвященные Булгакову, символикой российской имперской политики.

Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова заявил, что считает вывод УИНП относительно Булгакова тенденциозным и поверхностным.

18 декабря 2025 года Киевсовет принял решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики. Речь шла также и о памятнике Булгакову.

Автор: 

памятник (2183) Булгаков Михаил (22)
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Топ комментарии
+5
Яка іронія.
Спочатку ти створюєш Шарікова і Швондєра, а потім натовп Шарікових і Швондєров демонтує твій пам'ятник...
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04.06.2026 19:27 Ответить
+5
Возьмі скушай сєльодкі!
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04.06.2026 19:30 Ответить
+3
Скульптор своїм коштом робив пам'ятник? Місто не вкладалося?
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04.06.2026 19:13 Ответить
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Скульптор своїм коштом робив пам'ятник? Місто не вкладалося?
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04.06.2026 19:13 Ответить
+ 100 !

взыскать із спадкоємиці скульптора Рапая гроші, витрачені на виготовлення пам'ятник кацапського болванчика

.
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04.06.2026 19:39 Ответить
щоб більше так не робили
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04.06.2026 19:40 Ответить
Було би з чим носитись. Могли би розбити і викинути. Носіям уззкого міру не місце в Україні
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04.06.2026 19:15 Ответить
Кацапи, можемо обміняти його на ядерну зброю 🤣🤣🤣
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04.06.2026 19:15 Ответить
Копняком його під зад в небуття!
Писака радянська!
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04.06.2026 19:24 Ответить
Яка іронія.
Спочатку ти створюєш Шарікова і Швондєра, а потім натовп Шарікових і Швондєров демонтує твій пам'ятник...
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04.06.2026 19:27 Ответить
Возьмі скушай сєльодкі!
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04.06.2026 19:30 Ответить
Нє чітайтє комуністіческіх газєт!
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04.06.2026 19:35 Ответить
Так інших нема..
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04.06.2026 19:43 Ответить
а НЄ надо було гадостєй пісать про своїх ватних "каких разниц"

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04.06.2026 19:45 Ответить
зєлєнскій дає покази по справі коломойського
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04.06.2026 19:52 Ответить
Ну звісно, це саме на часі! Це ж не укриття будувати чи на дрони донатити! От на це гроші є!...
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04.06.2026 19:32 Ответить
На "визволителів" чекає?
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04.06.2026 19:41 Ответить
Найбільш цитований письменник на тутешньому форумі...
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04.06.2026 19:45 Ответить
Бронза нормально коштує( там дахеріща), продати на лом, а гроші від продажу на ЗСУ.
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04.06.2026 19:52 Ответить
 
 