Демонтированный памятник Булгакову передали на хранение наследнице скульптора Рапая, – КГГА

В столице памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске демонтировали и передали на хранение наследнице автора. Решение принято в рамках деколонизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице департамента в Facebook.

Наследница скульптора попросила о хранении

"Памятник Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске в Киеве, демонтировали и передали на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее наследница обратилась к межведомственной рабочей группе по вопросам организационно-правовых мер по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, с просьбой передать ей работу отца для личного хранения.

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Решение о демонтаже — следствие деколонизации

Решение о демонтаже памятника принято с учетом экспертного заключения Украинского института национальной памяти о принадлежности объектов, посвященных русскому писателю Михаилу Булгакову, к символике российской имперской политики.

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Что предшествовало

В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины предложил закрыть в Киеве музей Булгакова и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.

15 августа 2022 года с "желтого корпуса" КНУ имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску российскому писателю Булгакову

27 марта 2024 года Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики признала все объекты (географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки), посвященные Булгакову, символикой российской имперской политики.

Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова заявил, что считает вывод УИНП относительно Булгакова тенденциозным и поверхностным.

18 декабря 2025 года Киевсовет принял решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики. Речь шла также и о памятнике Булгакову.