РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10534 посетителя онлайн
Новости Видео Демонтаж памятников
3 074 98

Памятник Булгакову демонтировали на Андреевском спуске в Киеве. ВИДЕО

В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Михаилу Булгакову. Скульптуру увезли коммунальные службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео, размещенное на своей странице в Facebook ведущей "Суспільного" Екатериной Некреча.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На нем видно, как представители коммунальных служб загружают памятник, который стоял возле Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова, в транспорт.

Читайте также: Институт национальной памяти выступил против закрытия музея Булгакова: просит уточнить выводы о принадлежности писателя к символам имперской политики РФ

Что предшествовало

В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины предложил закрыть в Киеве музей Булгакова и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.

15 августа 2022 года с "желтого корпуса" КНУ имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску российскому писателю Булгакову

27 марта 2024 года Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики признала все объекты (географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки), посвященные Булгакову, символикой российской имперской политики.

Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова заявил, что считает вывод УИНП относительно Булгакова тенденциозным и поверхностным.

18 декабря 2025 года Киевсовет принял решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики. Речь шла также и о памятнике Булгакову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минкульта Ткаченко против закрытия музея Булгакова в Киеве

Автор: 

памятник (2183) Булгаков Михаил (22) дерусификация (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Всі мітки московії мають бути ліквідовані в Україні...
показать весь комментарий
04.06.2026 16:22 Ответить
+15
Ніхто під колеса не кидався ?
Шкода. Я би подивилась на нео Шарікових
показать весь комментарий
04.06.2026 16:22 Ответить
+9
Браво! немає місця москалям, кацапам, імперцям, окупантам. антиукраїнцям в Україні!
показать весь комментарий
04.06.2026 16:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніхто під колеса не кидався ?
Шкода. Я би подивилась на нео Шарікових
показать весь комментарий
04.06.2026 16:22 Ответить
Я пропонував не зносити пам'ятник Висоцького в Одесі, а доповнити фігурами його персонажів: хунвейбінами і їхнього шефа Ху Яо Баня. Мільйард китайських туристів гарантовано. Але одеську владу году корупція.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:42 Ответить
Та да, імперцям не подобаєця, як незалежна країна ліквідовує імперські знаки. Ніхто б вашого імперця Булгакова не чіпав,би, як би ваша недоімперія не почала віськове вторгенення в Україну, розказуючи "что там вєдє наші усззкіє люді, страдающіє ат нєвазможності разгаварівать на урусском"..
От що б у вас бажань подібних не виникало і їде черговий пам'ятник імперської присутності на зберігання.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:08 Ответить
..та отам нижче..ИлИя вже виліз...)))
показать весь комментарий
04.06.2026 16:39 Ответить
Всі мітки московії мають бути ліквідовані в Україні...
показать весь комментарий
04.06.2026 16:22 Ответить
Вчи ІНДУСЬКУ!
показать весь комментарий
04.06.2026 18:00 Ответить
Ти чеченську вже вивчила, насадка на пісюн❓🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.06.2026 18:05 Ответить
А кота теж прибрали??
показать весь комментарий
04.06.2026 16:25 Ответить
Я виріс на його творах. І знаєте шо? Мені б навіть в голову не прийшло обрати яника або зелю. Тепер, для повноти картини, варто звернути увагу на пана Сікорського, в нас ціле КПІ з Жулянами носять його ім"я. Почитайте заради фану на вікіпедії, хто він і шо він.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:25 Ответить
Можна було читати українофоба булгакова, але як можна вирости саме на його «творах»?
показать весь комментарий
04.06.2026 16:45 Ответить
Вирости - значить відкрити для себе в 17 років, в 1993, і перечитувати разів 100. Може, вам відосик ще з вибаченнями записати?
показать весь комментарий
04.06.2026 16:48 Ответить
"перечитувати разів 100"

з першого разу не зрозумів чи шо? )))
пздц, скільки того життя, скільки шедеврів світової літератури людина може встигнути прочитати, скілько всього відкрити, а він Булгакова 100 разів читає.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:23 Ответить
Напевно в їхній сім'ї більше не було інших книжок, а дитину треба було чимось зайняти )
показать весь комментарий
04.06.2026 17:30 Ответить
Навіть і цих не було, вперше в універі дали почитати. Зате були Зощенко, та Ільф з Петровим. Їх читав по 200 разів. У багатьох з коментаторів тоді ще папа під стіл ходив.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:47 Ответить
Звісно якщо віками пригнічувати видавництво українською і стимулювати русофільство, то такі поціновувачі "рускава іскуства" і з'являються
показать весь комментарий
04.06.2026 17:54 Ответить
Бо у них іншого вибору нема. Я народився у 1976, і українську мову чув пару разів на тиждень, у школі. А також чудово пам"ятаю селюків-мусорів, які заради того, шоб здриснути з свого села, перлись в Київ ув общежитіє. І тут дуже смішно намагались розмовляти по-русски.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:58 Ответить
То ви усвідомлюєте, що стали жертвою примусової русиіфкації?
показать весь комментарий
04.06.2026 18:05 Ответить
вирости на його творах... хм...
показать весь комментарий
04.06.2026 16:49 Ответить
А не на маминих котлетах )
показать весь комментарий
04.06.2026 18:06 Ответить
Страной управляют Шариковы - Зеленские, Ермаки, Подоляки.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:06 Ответить
Та да, імперцям не подобаєця, як незалежна країна ліквідовує імперські знаки. Ніхто б вашого імперця Булгакова не чіпав,би, як би ваша недоімперія не почала віськове вторгенення в Україну, розказуючи "что там вєдє наші усззкіє люді, страдающіє ат нєвазможності разгаварівать на урусском"..
От що б у вас бажань подібних не виникало і їде черговий пам'ятник імперської присутності на зберігання.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:09 Ответить
Такі, як ти Бойка з Рабіновичем обирають разом з Вітренкою: ми славянє! ми славянє! наши братья расіянє!
показать весь комментарий
04.06.2026 17:16 Ответить
А я взагалі в совку народився і шо тепер - серпи з молотами і зірками не прибирати?
І взагалі де пам'ятники Бобу Марлі, Бітлз і Ролінг Стоунз - скільки українців на них виросли...
показать весь комментарий
04.06.2026 17:21 Ответить
Та які Бітлз, тут он про Сікорського усі морозяться як один Подвійними стандартами годувати завжди легко і приємно. А для моєї власної українізації ніхто у світі не зробив більше, ніж Лесь Подерв"янський. А Булгакову респект. Там не про Бєлую Гвардію, дебіли, там про людей.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:49 Ответить
Про свиней 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.06.2026 18:04 Ответить
Браво! немає місця москалям, кацапам, імперцям, окупантам. антиукраїнцям в Україні!
показать весь комментарий
04.06.2026 16:25 Ответить
Давно пора цього імперця знести ,все що пов'язане з рашиською ордою має зникнути з української столиці ,майже кожен день рашиські варвари убивають киян ,руйнують місто ,навіть під час другої світової німці не знищували місто ,хіба що совети знищили центр міста.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:28 Ответить
А як же на рахунок цього? Пани заморські не схвалять?)

Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:

"Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми вважаємо себе росіянами як виходці з однієї з частин Росії, уважаючи український нарід інтегральною частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегральною частиною Сполучених Штатів"
показать весь комментарий
04.06.2026 16:29 Ответить
На той час коли він це писав, то це цілком гідний спогад про своє коріння, а в Америці хочуть бути частиною якоїсь співставній державі що була на той час.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:57 Ответить
Незрозумілий коментар.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:03 Ответить
Почитай нижче, " пісатєль"
показать весь комментарий
04.06.2026 17:13 Ответить
Алекс Алекс, не до тебе звертаються, пиши свою шизу про касу й медведчука)
показать весь комментарий
04.06.2026 17:16 Ответить
А що, орди..ць, бобік зд..х?
показать весь комментарий
04.06.2026 17:20 Ответить
Я тобі біше скажу. Три Універсали УНР хтіли бути " автономією у роісії", але коли орда почала атакувати УКРАЇНУ, четвертий Універсал виголосив незалежність. Куди до цього Сікорському.?
показать весь комментарий
04.06.2026 17:12 Ответить
Почала атакувати, ага. Ті хто універсали приймав, знали мабуть про багато століть до цього, коли орда атакувала Україну, а все ж хотіли були автономією. Усвідомлений значить вибір)
показать весь комментарий
04.06.2026 17:15 Ответить
Так, усвідомлений. Вони були всі соціалісти. Але коли ваша Ординія показала свої справжні ікла, вся соціалістична дурина з них швидко вивітрилася.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:18 Ответить
Радий що ти навіть у своїй маячні визнаєш, що не вважаєш усі попердні універсалам події в українській історії "показом ікол ординією") Давай ще.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:23 Ответить
Що саме ти " радий", орди..ць? Дурнів кругом завжди вистачало. Он Зеленьський бігав " хтів вашому карло- пу позаглядувати". І що? Коли отгимав від вашого фюрера відкриту війну, зразу мізки на місце стали
показать весь комментарий
04.06.2026 17:25 Ответить
Тобто ти вважаєш себе росіянином.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:18 Ответить
Він цього і не ховає
показать весь комментарий
04.06.2026 17:21 Ответить
Тобто ти вважаєш Рейгана людоїдом.

Рівень логічності висновку такий же, як і в тебе. Попереписуйтеся он з Істоміною-Алєксом, здається там теж приблизно таке мислення.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:21 Ответить
Ти не заперечив, що вважаєш себе росіянином.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:42 Ответить
Ігор Сікорський українцем себе ніколи не вважав . Україну не визнавав , а його батьку був відомим київським черносотенцем !
Але про це , чомусь , всі мовчать
показать весь комментарий
04.06.2026 17:28 Ответить
Нема команди. Буде команда - всі різко й заговорять. Такий він, натхненний патріотизм.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:29 Ответить
100%
показать весь комментарий
04.06.2026 17:34 Ответить
Буде команда - всю вашу недобиту мудачуківську моспархатну шоблу на ножі посадимо, особливо адвокатсько-прокурорську. Списки вже складені🔪🔪🔪
показать весь комментарий
04.06.2026 17:45 Ответить
У творах Шевченка нема слова українець. Від того Шевченко, по твоєму, не є українцем? а Сікорський виїхав з росіі, а не прислужував їй, як булгаков.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:54 Ответить
А от цікаво - про літаки Сікорського в російській імператорській армії - це вважається "прислужував" чи не вважається?)
показать весь комментарий
04.06.2026 18:09 Ответить
Саме тому і мовчать, що Сікорського не роблять іконою українофобства. Якщо таке станеться, то і Сікорського прийдеться прибрати.
показать весь комментарий
04.06.2026 18:02 Ответить
Булгакова канселять не за те, що він був українцем, але вважав українців та росіян одним народом, а за те, що він взагалі не був українцем, не мав до України відношення, а навпаки, був українофобом.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:58 Ответить
Не одними кцапами, так би мовити
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
19 год
Україна погодилася на низку кроків щодо розширення прав угорської меншини на Закарпатті, - прем'єр Угорщини Петер Мадяр.
А чому Україна дізнається про це від Прем'єра чужої країни? А не від керівництва Україною? Піти на "хотілки" Угорщини щодо угорської національної меншини (ключове слово "меншості") це закласти бомбу під національною єдністю країни. Нібито Україна погодилася на зміну в освіті, громадському житті та в управлінні територій, на яких проживають українські угорці. А як же Україна та українці? У тому ж Берегові, Виноградові? Чи не на занадто великі жертви готове піти керівництво Україною заради миттєвих успіхів? А що потім?
І знову запитую, чому ми дізнаємося про такі серйозні і доленосні для країни рішення від керівника сусідньої країни?
показать весь комментарий
04.06.2026 16:31 Ответить
Dmitro
@dmitriypaut
·
17 год
Зненацька з'ясувалося що Зелемське поступилося правами українців на Закарпатті на користь мадярів. І ми це узнали від Мадяра, а не від гаранта Конституції України.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:38 Ответить
.. а потім крим номер 2 , мадяр введі...
показать весь комментарий
04.06.2026 17:06 Ответить
Цей Булгаков виявляється теж був ухілянтом.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:33 Ответить
Він був дезертиром. Дезертував з армії УНР. В принципі так, ухилянти та дезертири - то рідні кацапам душі.
показать весь комментарий
04.06.2026 18:06 Ответить
Якщо ту.на патріотичному ресурсі стоїть голосне скиглення шодо цього татарина...уявляю,який лемент на Рашці...друзяки-булгакофіли,ну читали ви Майстра й Маргариту....це вас якось захищає від кацапоракет і дронів? Я не кажу про те,що ви немаєте й каплі національної гідності і гордості. цей татарський нащадок не киянин,він україноненависник,у 1917 році він у складі чорносотенців люто бив українських студентів і в т.ч. Довженка. Ну а про те,що Булгак все життя був кокаїністом-наріком ,а також мерзенним підлизою до Сталіна я й не говорю. Знайшли собі кумира,вівці....
показать весь комментарий
04.06.2026 16:38 Ответить
Сраліну він дійсно підлизував, хотів отримати дозвіл на втечу в гамерику, але так і не отримав.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:58 Ответить
не бреши
показать весь комментарий
04.06.2026 17:50 Ответить
ніхто кумира з булгакова не робить але його ..майстер і маргарита.. розійшовся світом у 20 мільйонів примірників . те що він був наркоманом не применшує його таланту як і в. висоцького теж --- хемінгуей був алкашом . стівен кінг наркоманом --- довженко між іншим теж стелився перед вурдалаком джугашвілі . коли воланд покидає москву він сказав .. нам здєсь больше дєлать нєчєго всьо остальноє он сдєлаєт за нас .. у тій фразі все відношення булгакова до сталіна він його прирівняв до сатани
показать весь комментарий
04.06.2026 17:23 Ответить
ну так чого ти базікаєш? біжи до пам"ятника,падай трупом під колеса і вимагай повернути улюбленця на місце!
показать весь комментарий
04.06.2026 17:48 Ответить
бронза?? скільки зараз за кіло??
показать весь комментарий
04.06.2026 16:42 Ответить
На расєє будуть у шоці!
Цікаво, а що буде з його творами?
показать весь комментарий
04.06.2026 16:54 Ответить
Треба ще знести Богдану Хмельницькому (за договір з росеею) та Шевченку (як солдату рос армії).
показать весь комментарий
04.06.2026 16:59 Ответить
Тупорилі "жарти" 95 кварталу вже не актуальні. З сіньйора Голодомора досі регочиш?
показать весь комментарий
04.06.2026 17:20 Ответить
Он хоть и москаль но писал против совеццкой власти. Высмеивал её в язвительной форме. Вспомните Собачье сердце...
показать весь комментарий
04.06.2026 17:01 Ответить
Дійсно, висміював радянську владу, тому що сам був імперцем.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:10 Ответить
Ти що не знаєш, що українські воїни їх підарами називають? то так і пиши - Он хоть и ***** и писал на *****ском языке...
показать весь комментарий
04.06.2026 17:13 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2026 17:10 Ответить
Усе каzап'яче має піти України! НАЗАВЖДИ!
показать весь комментарий
04.06.2026 17:19 Ответить
Верно! "ЧМП" угрохали, авиастроение и машиностроение угрохали за года незалежности, осталось бороться с памятниками и сносить все "хрущевки", школы и дет.сады построенные при проклятом совке, и жд.дороги тоже не забыть.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:29 Ответить
Це все будував Український народ.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:34 Ответить
Ти хто по національності?
показать весь комментарий
04.06.2026 17:35 Ответить
Шо, опять? Мы уже, вроде, давно выяснили мою национальность, забыли? И чего этот вопрос вас так волнует?
показать весь комментарий
04.06.2026 17:43 Ответить
Ну дійсно, абажур з тебе робити чи просто на кол посадити, не зрозуміло 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.06.2026 17:48 Ответить
Это вы про абажур из человеческой кожи намекаете, который нашли в Бухенвальде?
показать весь комментарий
04.06.2026 17:54 Ответить
Не розумію хазарського рохкання, до печі його 🤣🤣🤣☝️
показать весь комментарий
04.06.2026 17:59 Ответить
К сожалению мы не в Германии, на хороший срок по немецким законам вы уже написали, особенно учитывая мою национальность.
показать весь комментарий
04.06.2026 18:09 Ответить
Та просто хочеться знати люди яких національностей підтримують російську окупацію України 1921 - 1991 років...
показать весь комментарий
04.06.2026 17:58 Ответить
А чего вы решили, что я поддерживаю оккупацию Украины в любой исторический период?
показать весь комментарий
04.06.2026 18:06 Ответить
Моzкалота гидотна, ти краще розкажи скільки заводів, фабрик, будинків і т.д. зруйнували твої родичі з паРаші за останні роки.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:58 Ответить
ставленики москви і "угрохалі". Ця п'ята колона добре підготувала Україну до капітуляції.
Ну а боротись з пам'ятником звісно легше ніж наприклад московським патріархат тут я з вами згоден
показать весь комментарий
04.06.2026 18:01 Ответить
Це ми зробили з Булгакова "руського письменника українського походження".А чому?Тільки тому,що в деяких творах він показав українських націоналістів не в надто привабливому вигляді?Так в "Кварталі" з українців взагалі робили ідіотів,а з України повію що "дає на всі сторони" і нічого,73 відсотки за те саме проголосували.Розумніше було б не віддавати його руським,а вважати своїм,гордитись ним,тим паче що направду гордитись є чим...
показать весь комментарий
04.06.2026 17:28 Ответить
Зараз школярі пишуть краще після перегляду аніме 🤣🤣😂
показать весь комментарий
04.06.2026 17:40 Ответить
Серьезно?
показать весь комментарий
04.06.2026 17:44 Ответить
Не хрюкай тут свинячою, недобиток 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.06.2026 17:46 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2026 17:49 Ответить
Интересно - в самой Лавре могила эпических стукачей еще до сих пор возле столыпина? Ну ладно, столыпина можно обменять на пленных или уничтожить назло кацапам. Но вот стукачи, как символ, это намного круче Булгакова, как писателя. Булгаков не украинский писатель, поэтому нет смысла после начала агрессии держать его памятник. россияне сами уничтожают экранизации его фильмов, у них война с сиськами идет, а в булгаковском "Мастере" без них, никак.
показать весь комментарий
04.06.2026 17:28 Ответить
Оо, зараз в кацапів буде траур за цим морфіністом-сатаністом 😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
04.06.2026 17:32 Ответить
Щось Бузина згадався...
показать весь комментарий
04.06.2026 17:32 Ответить
За російськими вчителями і попами завжди приходять російські танки
показать весь комментарий
04.06.2026 17:33 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2026 17:59 Ответить
 
 