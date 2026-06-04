Памятник Булгакову демонтировали на Андреевском спуске в Киеве. ВИДЕО
В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Михаилу Булгакову. Скульптуру увезли коммунальные службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео, размещенное на своей странице в Facebook ведущей "Суспільного" Екатериной Некреча.
На нем видно, как представители коммунальных служб загружают памятник, который стоял возле Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова, в транспорт.
Что предшествовало
В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины предложил закрыть в Киеве музей Булгакова и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.
15 августа 2022 года с "желтого корпуса" КНУ имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску российскому писателю Булгакову
27 марта 2024 года Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики признала все объекты (географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки), посвященные Булгакову, символикой российской имперской политики.
Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова заявил, что считает вывод УИНП относительно Булгакова тенденциозным и поверхностным.
18 декабря 2025 года Киевсовет принял решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики. Речь шла также и о памятнике Булгакову.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шкода. Я би подивилась на нео Шарікових
От що б у вас бажань подібних не виникало і їде черговий пам'ятник імперської присутності на зберігання.
з першого разу не зрозумів чи шо? )))
пздц, скільки того життя, скільки шедеврів світової літератури людина може встигнути прочитати, скілько всього відкрити, а він Булгакова 100 разів читає.
От що б у вас бажань подібних не виникало і їде черговий пам'ятник імперської присутності на зберігання.
І взагалі де пам'ятники Бобу Марлі, Бітлз і Ролінг Стоунз - скільки українців на них виросли...
Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:
"Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми вважаємо себе росіянами як виходці з однієї з частин Росії, уважаючи український нарід інтегральною частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегральною частиною Сполучених Штатів"
Рівень логічності висновку такий же, як і в тебе. Попереписуйтеся он з Істоміною-Алєксом, здається там теж приблизно таке мислення.
Але про це , чомусь , всі мовчать
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
19 год
Україна погодилася на низку кроків щодо розширення прав угорської меншини на Закарпатті, - прем'єр Угорщини Петер Мадяр.
А чому Україна дізнається про це від Прем'єра чужої країни? А не від керівництва Україною? Піти на "хотілки" Угорщини щодо угорської національної меншини (ключове слово "меншості") це закласти бомбу під національною єдністю країни. Нібито Україна погодилася на зміну в освіті, громадському житті та в управлінні територій, на яких проживають українські угорці. А як же Україна та українці? У тому ж Берегові, Виноградові? Чи не на занадто великі жертви готове піти керівництво Україною заради миттєвих успіхів? А що потім?
І знову запитую, чому ми дізнаємося про такі серйозні і доленосні для країни рішення від керівника сусідньої країни?
@dmitriypaut
·
17 год
Зненацька з'ясувалося що Зелемське поступилося правами українців на Закарпатті на користь мадярів. І ми це узнали від Мадяра, а не від гаранта Конституції України.
Цікаво, а що буде з його творами?
Ну а боротись з пам'ятником звісно легше ніж наприклад московським патріархат тут я з вами згоден