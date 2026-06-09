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Новини Демонтаж пам’ятників
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В інституті Нацпам’яті назвали провокацією ідею перевезти пам’ятник Булгакову до Полтави

Пам’ятник Булгакову хочуть перевезти до Полтави

Представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олег Пустовгар назвав провокацією ідею перевезення демонтованого у Києві пам’ятника Михайлу Булгакову до Полтави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі журналістам. Йдеться про ініціативу полтавського музейника Віктора Бажана, який запропонував викупити пам’ятник у родини скульптора, перевезти його до Полтави та встановити на території власного музею.

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УІНП розкритикував ідею встановлення пам'ятника

У своєму дописі Бажан зазначив, що прагне зберегти пам’ятник як мистецький артефакт для майбутніх поколінь.

Водночас Олег Пустовгар наголосив, що Експертна комісія УІНП офіційно визнала постать Булгакова символом російської імперської політики.

За його словами, письменник служив у Добровольчій армії генерала Антона Денікіна та у своїх творах негативно висвітлював діячів Української Народної Республіки.

Представник інституту також згадав п'єсу "Батум", написану Булгаковим у 1939 році, яку назвав прикладом прославлення радянського диктатора Йосипа Сталіна.

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Закликав перевірити публікації музейника

Пустовгар заявив, що подібні ініціативи можуть суперечити державній політиці у сфері національної пам’яті.

Він закликав правоохоронні органи перевірити публікації щодо можливого перевезення пам’ятника на предмет ознак антиукраїнської пропаганди.

Також представник УІНП висловив думку, що встановлення пам’ятника Булгакову в Полтаві може викликати суспільні суперечки та протести.

Наразі офіційних рішень щодо переміщення демонтованого пам’ятника з Києва до Полтави не ухвалено.

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Що передувало

  • У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам’ятник російському та радянському письменнику Михайлу Булгакову. Скульптуру вивезли комунальні служби.
  • Пам’ятник Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі демонтували та передали на зберігання спадкоємиці автора. Рішення ухвалене в межах деколонізації.
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Топ коментарі
+10
Та викиньте його на смітник! Чи й не "пам'ятник".
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09.06.2026 12:15 Відповісти
+9
ЗЄшобло вже не знає як відволікти увагу народу від мародерства - то математику з НМТ намагаються викинути, то з памʼятником Булгакова носяться.
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09.06.2026 12:17 Відповісти
+6
тілько повне знищення міток московіі на всій території України, ніяких зберігань і постколоніального комплексу меншовартості
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09.06.2026 12:18 Відповісти
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Та викиньте його на смітник! Чи й не "пам'ятник".
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09.06.2026 12:15 Відповісти
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09.06.2026 12:21 Відповісти
ЗЄшобло вже не знає як відволікти увагу народу від мародерства - то математику з НМТ намагаються викинути, то з памʼятником Булгакова носяться.
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09.06.2026 12:17 Відповісти
булгакоф екзестанційний ворог України має бути знищений
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09.06.2026 12:20 Відповісти
А ЗЄшобло натомість влаштовує цирк на дроті.
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09.06.2026 12:21 Відповісти
шобла ще дуже лагідні, призначили б мене прем"єром все москво - підарське буде знесено бульдозером і знищене за пів дня по всій території а хто скавчатиме голосно на олівець в службу божу з щотижневим відвідуванням на протязі 12 рокі
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09.06.2026 12:29 Відповісти
та він мертвий давно.
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09.06.2026 13:13 Відповісти
Мене більше дивує нахріна існує цей представник інституту нацпамяті. Києва самого мало, наплодили ще дармоїдів.
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09.06.2026 12:17 Відповісти
Малоросам не муляє пам'ятник українофобу Булгакову, їм муляє інститут національної пам'яті України.
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09.06.2026 12:42 Відповісти
нахріна існує цей представник інституту нацпамяті
Золоті слова. Розігнати дармоїдів.
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09.06.2026 13:04 Відповісти
тілько повне знищення міток московіі на всій території України, ніяких зберігань і постколоніального комплексу меншовартості
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09.06.2026 12:18 Відповісти
У своєму http://www.facebook.com/bazan.oficijnij/posts/pfbid039dD3BCYvLvsjnVwNvMKJgBWfq9HMXTAHjsaqztJ55dfPsVcJftTAaPkQR5SJdjBl дописі Бажан зазначив, що прагне зберегти пам'ятник.

То хай поставить його у себе вдома.
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09.06.2026 12:21 Відповісти
Так начебто, з допису видно, що то ВЛАСНИЙ музей Бажана...
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09.06.2026 12:28 Відповісти
Тоді це виключно питання передачі пам'ятника у приватну власність Бажана.

Має повне право у себе зберігати хоч купу лайна, хоч Леніна, хоч Булгакова.
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09.06.2026 12:33 Відповісти
От-от... Але це - якщо орган, у віданні якого (та на балансі якого), перебуває пам'ятник, прийме таке рішення...
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09.06.2026 12:37 Відповісти
Герхард, Я так понял в частном музее можно хранить памятник Ленину, булгакову, а как насчёт Сталина? А тем более Гитлера? Гитлер был куда известней чем все предыдущие персонажи
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09.06.2026 12:54 Відповісти
А навіщо нам увічнювать пам'ять тих, хто зневажав Україну?
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09.06.2026 12:25 Відповісти
Не треба всі ці пам'ятники зносити і знищувати. В кожному обласному центрі є краєзнавчі музеї. В музеях, зазвичай, є закриті двори. У дворах створити відділ тоталітарної скульптури СРСР і Російської імперії.
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09.06.2026 12:25 Відповісти
P.S. В Миколаївському краєзнавчому музеї вже таке створене. Там і лєнін, і пушкінд, і комсомольці і бюсти більшовиків (когось забув, даруйте!) стоять у рядок, цілесенькі... І діточок туди водять і розказують про звірства справжніх персонажів ціх пам'ятників.
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09.06.2026 12:29 Відповісти
Колись у Чернігові була алея бюстів "героїв" радянського періоду. Ходив колись, повз них, і згадував їх криваве минуле. В 2015-му, в рамках закону про декомунізацію, бюсти прибрали...
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09.06.2026 12:42 Відповісти
розповідати про злочини та людожерську політику окремих політичних діячів можна й не приводячи дітей до пам'ятників людожерам.
ви ж усвідомлюєте злочини гітлера не відвідуючи його пам'ятник.
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09.06.2026 13:16 Відповісти
Пам'ятник БУВ ВСТАНОВЛЕНИЙ 2007 РОКУ!
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09.06.2026 12:34 Відповісти
аби не про хатинку що вова будує на вкрадені разом з кодлом гроші
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09.06.2026 12:27 Відповісти
З якого дива спадкоємиці атора памятника Булгакова передали памятник яким автор памятника не володів на правах приватної власності?! Це нахабне порушення з метою передачі памятника в треті руки, або прагнення зберегти і встановити знову. Ті хто це рішення приймав є латентними колаборантами і прокацапленими падлюками.
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09.06.2026 12:28 Відповісти
Скульптор отримав гонорар. Тому право власності має територіальна громада міста Київ. А от авторське право- за виконавцем скульптури. На фото, копії і все інше.
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09.06.2026 12:33 Відповісти
За його словами, письменник служив у Добровольчій армії генерала Антона Денікіна

От чому кожен "експерт" говорить "А", але наглухо забуває сказати "Б".
Бо у той час Булгаков встиг послужити і у Скоропадського, і у Петлюри.
Але на ці факти у експердів чомусь хронічний склероз.
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09.06.2026 12:31 Відповісти
Все вірно він бігав, як скажений пес по місцях де жирніше було намазано. І зупинився на Кавказі у більшовиків, а звідти вже в Москву переїхав.
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09.06.2026 13:23 Відповісти
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09.06.2026 12:32 Відповісти
Перевезти Булгакова, вишь, проблема! А перевезти 47 бакинских комиссаров?
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09.06.2026 12:35 Відповісти
Тільки на смітник того тюрка Булгака!
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09.06.2026 12:39 Відповісти
Клоун зрадник-мародер буде чиплятися за владу до останнього,бо поки що імунітет,він робить і провоцируе усе,щоб перемирʼя не сталося
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09.06.2026 12:43 Відповісти
При дуже спірних питаннях по памятниках є один дієвий спосіб--- "законно знищити його" Тобто "обірвався канат крана" відмовили тормозні пристрої,щось перевернулось Нема памятника--нема проблеми
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09.06.2026 12:48 Відповісти
Задовбали з цим кацапським наркоманом.
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09.06.2026 12:54 Відповісти
Обменяйте у кацапов на пленных.
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09.06.2026 12:55 Відповісти
Вам лохи, вкинули новину про зняття пам'ятника Булгакову, про перезахоронення Мельника, Коновальця та інших українських героїв, аби ви там між собою скубалися і не заважали хуцпі роккрадати цю бідну Україну під час війни.
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09.06.2026 13:19 Відповісти
Булгаков талантливый писатель и главное никогда не был врагом ни Украины, ни украинцев а вот что написали те кто памятник убрал это вопрос интересный.. или Булгаков с них писал Собачье сердце, те самые персонажи которые к Преображенскому приходили, Швондер и компания... .
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09.06.2026 13:38 Відповісти
 
 