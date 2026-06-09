В інституті Нацпам’яті назвали провокацією ідею перевезти пам’ятник Булгакову до Полтави

Представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олег Пустовгар назвав провокацією ідею перевезення демонтованого у Києві пам’ятника Михайлу Булгакову до Полтави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі журналістам. Йдеться про ініціативу полтавського музейника Віктора Бажана, який запропонував викупити пам’ятник у родини скульптора, перевезти його до Полтави та встановити на території власного музею.

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УІНП розкритикував ідею встановлення пам'ятника

У своєму дописі Бажан зазначив, що прагне зберегти пам’ятник як мистецький артефакт для майбутніх поколінь.

Водночас Олег Пустовгар наголосив, що Експертна комісія УІНП офіційно визнала постать Булгакова символом російської імперської політики.

За його словами, письменник служив у Добровольчій армії генерала Антона Денікіна та у своїх творах негативно висвітлював діячів Української Народної Республіки.

Представник інституту також згадав п'єсу "Батум", написану Булгаковим у 1939 році, яку назвав прикладом прославлення радянського диктатора Йосипа Сталіна.

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Закликав перевірити публікації музейника

Пустовгар заявив, що подібні ініціативи можуть суперечити державній політиці у сфері національної пам’яті.

Він закликав правоохоронні органи перевірити публікації щодо можливого перевезення пам’ятника на предмет ознак антиукраїнської пропаганди.

Також представник УІНП висловив думку, що встановлення пам’ятника Булгакову в Полтаві може викликати суспільні суперечки та протести.

Наразі офіційних рішень щодо переміщення демонтованого пам’ятника з Києва до Полтави не ухвалено.

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