В Институте национальной памяти назвали провокацией идею перевезти памятник Булгакову в Полтаву

Представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар назвал провокацией идею перевозки демонтированного в Киеве памятника Михаилу Булгакову в Полтаву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналистам. Речь идет об инициативе полтавского музейщика Виктора Бажана, который предложил выкупить памятник у семьи скульптора, перевезти его в Полтаву и установить на территории собственного музея.

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УИНП раскритиковал идею установки памятника

В своем посте Бажан отметил, что стремится сохранить памятник как художественный артефакт для будущих поколений.

В то же время Олег Пустовгар подчеркнул, что Экспертная комиссия УИНП официально признала фигуру Булгакова символом российской имперской политики.

По его словам, писатель служил в Добровольческой армии генерала Антона Деникина и в своих произведениях негативно освещал деятелей Украинской Народной Республики.

Представитель института также упомянул пьесу "Батум", написанную Булгаковым в 1939 году, которую назвал примером прославления советского диктатора Иосифа Сталина.

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Призвал проверить публикации музейщика

Пустовгар заявил, что подобные инициативы могут противоречить государственной политике в сфере национальной памяти.

Он призвал правоохранительные органы проверить публикации о возможной перевозке памятника на предмет признаков антиукраинской пропаганды.

Также представитель УИНП высказал мнение, что установка памятника Булгакову в Полтаве может вызвать общественные споры и протесты.

На данный момент официальных решений о перемещении демонтированного памятника из Киева в Полтаву не принято.

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