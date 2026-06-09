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Новости Демонтаж памятников
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В Институте национальной памяти назвали провокацией идею перевезти памятник Булгакову в Полтаву

Памятник Булгакову хотят перевезти в Полтаву

Представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар назвал провокацией идею перевозки демонтированного в Киеве памятника Михаилу Булгакову в Полтаву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналистам. Речь идет об инициативе полтавского музейщика Виктора Бажана, который предложил выкупить памятник у семьи скульптора, перевезти его в Полтаву и установить на территории собственного музея.

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УИНП раскритиковал идею установки памятника

В своем посте Бажан отметил, что стремится сохранить памятник как художественный артефакт для будущих поколений.

В то же время Олег Пустовгар подчеркнул, что Экспертная комиссия УИНП официально признала фигуру Булгакова символом российской имперской политики.

По его словам, писатель служил в Добровольческой армии генерала Антона Деникина и в своих произведениях негативно освещал деятелей Украинской Народной Республики.

Представитель института также упомянул пьесу "Батум", написанную Булгаковым в 1939 году, которую назвал примером прославления советского диктатора Иосифа Сталина.

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Призвал проверить публикации музейщика

Пустовгар заявил, что подобные инициативы могут противоречить государственной политике в сфере национальной памяти.

Он призвал правоохранительные органы проверить публикации о возможной перевозке памятника на предмет признаков антиукраинской пропаганды.

Также представитель УИНП высказал мнение, что установка памятника Булгакову в Полтаве может вызвать общественные споры и протесты.

На данный момент официальных решений о перемещении демонтированного памятника из Киева в Полтаву не принято.

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Что предшествовало

  • В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Михаилу Булгакову. Скульптуру вывезли коммунальные службы.
  • Памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске демонтировали и передали на хранение наследнице автора. Решение принято в рамках деколонизации.

Автор: 

демонтаж (204) памятник (2186) Тахтаулове (798) провокация (1431) Булгаков Михаил (27)
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Топ комментарии
+9
Та викиньте його на смітник! Чи й не "пам'ятник".
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09.06.2026 12:15 Ответить
+8
ЗЄшобло вже не знає як відволікти увагу народу від мародерства - то математику з НМТ намагаються викинути, то з памʼятником Булгакова носяться.
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09.06.2026 12:17 Ответить
+5
тілько повне знищення міток московіі на всій території України, ніяких зберігань і постколоніального комплексу меншовартості
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09.06.2026 12:18 Ответить
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Та викиньте його на смітник! Чи й не "пам'ятник".
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09.06.2026 12:15 Ответить
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09.06.2026 12:21 Ответить
ЗЄшобло вже не знає як відволікти увагу народу від мародерства - то математику з НМТ намагаються викинути, то з памʼятником Булгакова носяться.
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09.06.2026 12:17 Ответить
булгакоф екзестанційний ворог України має бути знищений
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09.06.2026 12:20 Ответить
А ЗЄшобло натомість влаштовує цирк на дроті.
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09.06.2026 12:21 Ответить
шобла ще дуже лагідні, призначили б мене прем"єром все москво - підарське буде знесено бульдозером і знищене за пів дня по всій території а хто скавчатиме голосно на олівець в службу божу з щотижневим відвідуванням на протязі 12 рокі
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09.06.2026 12:29 Ответить
та він мертвий давно.
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09.06.2026 13:13 Ответить
Мене більше дивує нахріна існує цей представник інституту нацпамяті. Києва самого мало, наплодили ще дармоїдів.
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09.06.2026 12:17 Ответить
Малоросам не муляє пам'ятник українофобу Булгакову, їм муляє інститут національної пам'яті України.
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09.06.2026 12:42 Ответить
нахріна існує цей представник інституту нацпамяті
Золоті слова. Розігнати дармоїдів.
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09.06.2026 13:04 Ответить
тілько повне знищення міток московіі на всій території України, ніяких зберігань і постколоніального комплексу меншовартості
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09.06.2026 12:18 Ответить
У своєму http://www.facebook.com/bazan.oficijnij/posts/pfbid039dD3BCYvLvsjnVwNvMKJgBWfq9HMXTAHjsaqztJ55dfPsVcJftTAaPkQR5SJdjBl дописі Бажан зазначив, що прагне зберегти пам'ятник.

То хай поставить його у себе вдома.
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09.06.2026 12:21 Ответить
Так начебто, з допису видно, що то ВЛАСНИЙ музей Бажана...
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09.06.2026 12:28 Ответить
Тоді це виключно питання передачі пам'ятника у приватну власність Бажана.

Має повне право у себе зберігати хоч купу лайна, хоч Леніна, хоч Булгакова.
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09.06.2026 12:33 Ответить
От-от... Але це - якщо орган, у віданні якого (та на балансі якого), перебуває пам'ятник, прийме таке рішення...
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09.06.2026 12:37 Ответить
Герхард, Я так понял в частном музее можно хранить памятник Ленину, булгакову, а как насчёт Сталина? А тем более Гитлера? Гитлер был куда известней чем все предыдущие персонажи
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09.06.2026 12:54 Ответить
А навіщо нам увічнювать пам'ять тих, хто зневажав Україну?
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09.06.2026 12:25 Ответить
Не треба всі ці пам'ятники зносити і знищувати. В кожному обласному центрі є краєзнавчі музеї. В музеях, зазвичай, є закриті двори. У дворах створити відділ тоталітарної скульптури СРСР і Російської імперії.
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09.06.2026 12:25 Ответить
P.S. В Миколаївському краєзнавчому музеї вже таке створене. Там і лєнін, і пушкінд, і комсомольці і бюсти більшовиків (когось забув, даруйте!) стоять у рядок, цілесенькі... І діточок туди водять і розказують про звірства справжніх персонажів ціх пам'ятників.
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09.06.2026 12:29 Ответить
Колись у Чернігові була алея бюстів "героїв" радянського періоду. Ходив колись, повз них, і згадував їх криваве минуле. В 2015-му, в рамках закону про декомунізацію, бюсти прибрали...
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09.06.2026 12:42 Ответить
розповідати про злочини та людожерську політику окремих політичних діячів можна й не приводячи дітей до пам'ятників людожерам.
ви ж усвідомлюєте злочини гітлера не відвідуючи його пам'ятник.
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09.06.2026 13:16 Ответить
Пам'ятник БУВ ВСТАНОВЛЕНИЙ 2007 РОКУ!
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09.06.2026 12:34 Ответить
аби не про хатинку що вова будує на вкрадені разом з кодлом гроші
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09.06.2026 12:27 Ответить
З якого дива спадкоємиці атора памятника Булгакова передали памятник яким автор памятника не володів на правах приватної власності?! Це нахабне порушення з метою передачі памятника в треті руки, або прагнення зберегти і встановити знову. Ті хто це рішення приймав є латентними колаборантами і прокацапленими падлюками.
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09.06.2026 12:28 Ответить
Скульптор отримав гонорар. Тому право власності має територіальна громада міста Київ. А от авторське право- за виконавцем скульптури. На фото, копії і все інше.
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09.06.2026 12:33 Ответить
За його словами, письменник служив у Добровольчій армії генерала Антона Денікіна

От чому кожен "експерт" говорить "А", але наглухо забуває сказати "Б".
Бо у той час Булгаков встиг послужити і у Скоропадського, і у Петлюри.
Але на ці факти у експердів чомусь хронічний склероз.
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09.06.2026 12:31 Ответить
Все вірно він бігав, як скажений пес по місцях де жирніше було намазано. І зупинився на Кавказі у більшовиків, а звідти вже в Москву переїхав.
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09.06.2026 13:23 Ответить
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09.06.2026 12:32 Ответить
Перевезти Булгакова, вишь, проблема! А перевезти 47 бакинских комиссаров?
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09.06.2026 12:35 Ответить
Тільки на смітник того тюрка Булгака!
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09.06.2026 12:39 Ответить
Клоун зрадник-мародер буде чиплятися за владу до останнього,бо поки що імунітет,він робить і провоцируе усе,щоб перемирʼя не сталося
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09.06.2026 12:43 Ответить
При дуже спірних питаннях по памятниках є один дієвий спосіб--- "законно знищити його" Тобто "обірвався канат крана" відмовили тормозні пристрої,щось перевернулось Нема памятника--нема проблеми
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09.06.2026 12:48 Ответить
Задовбали з цим кацапським наркоманом.
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09.06.2026 12:54 Ответить
Обменяйте у кацапов на пленных.
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09.06.2026 12:55 Ответить
Вам лохи, вкинули новину про зняття пам'ятника Булгакову, про перезахоронення Мельника, Коновальця та інших українських героїв, аби ви там між собою скубалися і не заважали хуцпі роккрадати цю бідну Україну під час війни.
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09.06.2026 13:19 Ответить
 
 