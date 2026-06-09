В Институте национальной памяти назвали провокацией идею перевезти памятник Булгакову в Полтаву
Представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар назвал провокацией идею перевозки демонтированного в Киеве памятника Михаилу Булгакову в Полтаву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналистам. Речь идет об инициативе полтавского музейщика Виктора Бажана, который предложил выкупить памятник у семьи скульптора, перевезти его в Полтаву и установить на территории собственного музея.
УИНП раскритиковал идею установки памятника
В своем посте Бажан отметил, что стремится сохранить памятник как художественный артефакт для будущих поколений.
В то же время Олег Пустовгар подчеркнул, что Экспертная комиссия УИНП официально признала фигуру Булгакова символом российской имперской политики.
По его словам, писатель служил в Добровольческой армии генерала Антона Деникина и в своих произведениях негативно освещал деятелей Украинской Народной Республики.
Представитель института также упомянул пьесу "Батум", написанную Булгаковым в 1939 году, которую назвал примером прославления советского диктатора Иосифа Сталина.
Призвал проверить публикации музейщика
Пустовгар заявил, что подобные инициативы могут противоречить государственной политике в сфере национальной памяти.
Он призвал правоохранительные органы проверить публикации о возможной перевозке памятника на предмет признаков антиукраинской пропаганды.
Также представитель УИНП высказал мнение, что установка памятника Булгакову в Полтаве может вызвать общественные споры и протесты.
На данный момент официальных решений о перемещении демонтированного памятника из Киева в Полтаву не принято.
Что предшествовало
- В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Михаилу Булгакову. Скульптуру вывезли коммунальные службы.
- Памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске демонтировали и передали на хранение наследнице автора. Решение принято в рамках деколонизации.
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Золоті слова. Розігнати дармоїдів.
То хай поставить його у себе вдома.
Має повне право у себе зберігати хоч купу лайна, хоч Леніна, хоч Булгакова.
ви ж усвідомлюєте злочини гітлера не відвідуючи його пам'ятник.
От чому кожен "експерт" говорить "А", але наглухо забуває сказати "Б".
Бо у той час Булгаков встиг послужити і у Скоропадського, і у Петлюри.
Але на ці факти у експердів чомусь хронічний склероз.