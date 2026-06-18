Зеленский встретился с Рютте: обсудили усиление ПВО и договоренности с G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, на которой обсудили реализацию договоренностей с партнерами по "Большой семерке".

Об этом глава государства написал в Telegram поздно ночью 18 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Беседа Зеленского и Рютте

"Самое главное - работа над укреплением нашей обороны и получением лицензий от США на производство средств ПВО. Говорили о пополнении PURL новыми взносами. Эта программа очень помогает в защите жизней, и важно, чтобы поставки антибаллистических ракет были максимально оперативными", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил Рютте за приглашение на саммит НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля. Украина будет работать над тем, чтобы сделать саммит результативным для своей обороны.

В среду, 17 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где проведет ряд встреч с союзниками, а также примет участие в заседании Европейского совета.

Читайте также: Трамп играет очень позитивную роль, пытаясь положить конец войне в Украине, - Рютте