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Новости Встреча Зеленского и Рютте
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Зеленский встретился с Рютте: обсудили усиление ПВО и договоренности с G7

Зеленский провел встречу с Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, на которой обсудили реализацию договоренностей с партнерами по "Большой семерке".

Об этом глава государства написал в Telegram поздно ночью 18 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Беседа Зеленского и Рютте

"Самое главное - работа над укреплением нашей обороны и получением лицензий от США на производство средств ПВО. Говорили о пополнении PURL новыми взносами. Эта программа очень помогает в защите жизней, и важно, чтобы поставки антибаллистических ракет были максимально оперативными", - подчеркнул Зеленский. 

Президент поблагодарил Рютте за приглашение на саммит НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля. Украина будет работать над тем, чтобы сделать саммит результативным для своей обороны.

В среду, 17 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где проведет ряд встреч с союзниками, а также примет участие в заседании Европейского совета.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24556) НАТО (10686) Рютте Марк (671)
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Отам є племена Океаніїї - це, якшо забув - наші гаранти безпеки з 24 року - а ти їх аж 96 вмовив, воваR1 - так нехай вони копій підкинуть - дешево і сердито - може щей і навчані екіпажі борцунів з відти.
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18.06.2026 04:01 Ответить
 
 