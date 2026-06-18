Зеленський зустрівся з Рютте: обговорили посилення ППО та домовленості з G7
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, на якій обговорили реалізацію домовленостей із партнерами по G7.
Про це глава держави написав у Телеграмі пізно вночі 18 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розмова Зеленського і Рютте
"Найголовніше — робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Говорили про наповнення PURL новими внесками. Ця програма дуже допомагає в захисті життів, і важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним", - наголосив Зеленський.
Президент подякував Рютте за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі 7–8 липня. Україна працюватиме над тим, щоб зробити саміт результативним для свого захисту.
У середу, 17 червня, президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де проведе низку зустрічей із союзниками, а також візьме участь у засіданні Європейської ради.
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