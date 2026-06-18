УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14286 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Рютте
102 0

Зеленський зустрівся з Рютте: обговорили посилення ППО та домовленості з G7

Зеленський провів зустріч з Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, на якій обговорили реалізацію домовленостей із партнерами по G7.

Про це глава держави написав у Телеграмі пізно вночі 18 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розмова Зеленського і Рютте

"Найголовніше — робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Говорили про наповнення PURL новими внесками. Ця програма дуже допомагає в захисті життів, і важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним", - наголосив Зеленський. 

Президент подякував Рютте за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі 7–8 липня. Україна працюватиме над тим, щоб зробити саміт результативним для свого захисту.

У середу, 17 червня, президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де проведе низку зустрічей із союзниками, а також візьме участь у засіданні Європейської ради.

Також читайте: Трамп відіграє дуже позитивну роль, намагаючись покласти край війні в Україні, - Рютте

Автор: 

Зеленський Володимир (28080) НАТО (7242) Рютте Марк (707)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 