Рютте отправится в США перед саммитом НАТО в Анкаре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует посетить Вашингтон накануне саммита Альянса, который состоится в июле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

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Визит перед важным саммитом

Поездка Рютте запланирована на 23–25 июня. Она состоится в период активной подготовки союзников к саммиту в Анкаре.

Ожидается, что встречи в Вашингтоне помогут сделать саммит более согласованным после нескольких месяцев напряженных отношений между партнерами.

По информации источников, генсек стремится восстановить сотрудничество между США и союзниками после разногласий, возникших из-за позиции Европы в отношении американо-израильских действий против Ирана.

"Теперь, когда есть соглашение, оно ставит нас в более выгодное положение", - отметил один из представителей НАТО.

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Напряженность и новые договоренности

По данным источников, достижение договоренностей между США и Ираном снизило риск конфликтов во время июльского саммита.

Также отмечается, что ситуация вокруг Ирана ранее влияла на отношения внутри Альянса.

"Надо смотреть правде в глаза: каждый раз, когда в Иране что-то шло плохо, это наносило серьезный удар по союзникам по НАТО", - сообщил источник.

Ранее возникли споры из-за отказа части стран предоставить доступ к военным базам в Европе для операций США. В то же время Германия предоставила доступ к авиабазе Рамштайн, которая использовалась для координации ударов.

После критики со стороны немецкого руководства отношения с Вашингтоном ухудшились. В ответ США сократили свое военное присутствие в Германии и выразили недовольство союзниками.

Кроме того, на саммите планируется обсудить вопрос восстановления свободы судоходства через Ормузский пролив после достижения договоренностей между США и Ираном.

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