Рютте поїде до США перед самітом НАТО в Анкарі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує відвідати Вашингтон напередодні саміту Альянсу, який відбудеться в липні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Euronews.

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Візит перед важливим самітом

Поїздка Рютте запланована на 23–25 червня. Вона відбудеться у період активної підготовки союзників до саміту в Анкарі.

Очікується, що зустрічі у Вашингтоні допоможуть зробити саміт більш узгодженим після кількох місяців напружених відносин між партнерами.

За інформацією джерел, генсек прагне відновити співпрацю між США та союзниками після суперечок, які виникли через позицію Європи щодо американсько-ізраїльських дій проти Ірану.

"Тепер, коли є угода, вона ставить нас у кращу позицію", – зазначив один із представників НАТО.

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Напруження та нові домовленості

За даними джерел, досягнення домовленостей між США та Іраном зменшило ризик конфліктів під час липневого саміту.

Також зазначається, що ситуація навколо Ірану раніше впливала на відносини всередині Альянсу.

"Треба дивитися правді в очі: щоразу, коли в Ірані щось йшло погано, це викликало серйозний удар по союзниках по НАТО", – повідомило джерело.

Раніше виникли суперечки через відмову частини країн надати доступ до військових баз у Європі для операцій США. Водночас Німеччина надала доступ до авіабази Рамштайн, яка використовувалася для координації ударів.

Після критики з боку німецького керівництва відносини з Вашингтоном погіршилися. У відповідь США скоротили свою військову присутність у Німеччині та висловили невдоволення союзниками.

Крім того, на саміті планують обговорити питання відновлення свободи судноплавства через Ормузьку протоку після домовленостей між США та Іраном.

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