Обрывы оптоволокна, заводской брак и "дружественный огонь": в Силах обороны юга рассказали, почему россияне теряют дроны

Российские войска теряют значительную часть своих беспилотников не из-за действий украинских защитников, а из-за технических неисправностей, заводского брака, обрывов оптоволокна и ошибок собственных подразделений. Каждый шестой дрон оккупанты сбивают сами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

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"В перехваченных сообщениях враг говорит, что почти каждый четвертый дрон они теряют из-за технических проблем и заводского брака, каждый пятый дрон — это обрыв оптоволокна или разрядка батареи. А каждый шестой дрон россияне сбивают сами", — рассказал Волошин.

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