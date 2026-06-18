Обриви оптоволокна, заводський брак і "дружній вогонь": у Силах оборони півдня розповіли, чому росіяни втрачають дрони

Російські війська втрачають значну частину своїх безпілотників не через дії українських захисників, а через технічні несправності, заводський брак, обриви оптоволокна та помилки власних підрозділів. Кожен шостий дрон окупанти збивають самі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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"У перехопленнях ворог говорить, що майже кожен четвертий дрон вони втрачають через технічні проблеми і заводський брак, кожен п'ятий дрон - це обрив оптоволокна або розряджання батареї. А кожен шостий дрон росіяни збивають самі", - розповів Волошин.

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