Военным запретят доступ к онлайн-казино на время военного положения – правительство приняло постановление
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое запускает внедрение механизма ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период военного положения.
Об этом сообщили в Минцифры, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что решение было разработано совместно с Минобороны. Его цель — защитить военных от рисков игровой зависимости и минимизировать связанные с ней риски для безопасности. Сейчас идет техническая подготовка к запуску автоматической проверки через государственные электронные реестры.
Как будет работать новый механизм
После завершения технической интеграции при регистрации или входе в легальное казино данные пользователя будут автоматически проверяться одновременно в:
- Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм.
- Реестре военнослужащих, который создает Минобороны.
Если система подтвердит, что человек проходит военную службу, доступ к игре будет заблокирован.
В Минцифры подчеркивают, что организаторы азартных игр не будут получать информацию о причине ограничения, а лишь будут видеть факт его наличия.
Кто отвечает за запуск механизма
В настоящее время PlayCity и Минобороны работают над необходимыми изменениями и наполнением реестров, которые обеспечат автоматическую проверку наличия ограничения доступа к азартным играм. Обмен данными между государственными ресурсами будет происходить через систему электронного взаимодействия "Трембита".
Борьба с нелегальными казино
Параллельно продолжается борьба с теневым сегментом рынка. По данным Минцифры, агентство PlayCity за год выявило и инициировало блокировку более 4100 нелегальных игорных ресурсов. Кроме того, государство готовит законодательные изменения для усиления борьбы с незаконным игорным бизнесом.
В PlayCity уже передали на блокировку более 700 страниц в соцсетях, а также наложили 16 штрафов на сумму почти 80 млн грн за нарушение правил рекламы азартных игр. Кроме того, продолжается установление личностей блогеров и контент-мейкеров, которые незаконно продвигали казино. После установления их личностей им может грозить ответственность.
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