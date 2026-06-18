Військовим заборонять доступ до онлайн-казино на час воєнного стану – уряд ухвалив постанову

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану.

Про це повідомили у Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що рішення напрацювали разом із Міноборони. Його мета — захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов’язані з нею безпекові ризики. Зараз триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри.

Як працюватиме новий механізм

Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться одночасно у:

Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор,

Реєстрі військовослужбовців, який створює Міноборони.

Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано.

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У Мінцифри наголошують, що організатори азартних ігор не отримуватимуть інформацію про причину обмеження, а лише бачитимуть факт його наявності.

Хто відповідає за запуск механізму

Наразі PlayCity та Міноборони працюють над необхідними змінами та наповненням реєстрів, які забезпечать автоматичну перевірку наявності обмеження доступу до азартних ігор. Обмін даними між державними ресурсами відбуватиметься через систему електронної взаємодії "Трембіта".

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Боротьба з нелегальними казино

Паралельно триває боротьба з тіньовим сегментом ринку. За даними Мінцифри, агентство PlayCity за рік виявило та ініціювало блокування понад 4100 нелегальних гральних ресурсів. Крім того, держава готує законодавчі зміни для посилення боротьби з незаконним гральним бізнесом.

У PlayCity вже передали на блокування понад 700 сторінок у соцмережах, а також наклали 16 штрафів майже на 80 млн грн за порушення правил реклами азартних ігор. Крім того, триває встановлення блогерів та контент-мейкерів, які незаконно просували казино. Після встановлення їхніх осіб їм може загрожувати відповідальність.

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