Зеленский просит ЕС разблокировать 6 млрд евро на оборону Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу оперативно направить средства из European Peace Facility на ПВО, ракеты, артиллерию и подготовку к зиме, чтобы укрепить оборону страны.
Как сообщает "Цензор.НЕТ", об этом говорится в сообщении президента в Telegram, которое было опубликовано после заседания Европейского совета.
"Очень важно, что средства European Peace Facility сейчас были разблокированы. Это 6 миллиардов евро. Это значительная сумма, её нужно использовать на то, что действительно помогает защищать жизни, - на то, что уже доказало свою эффективность в этой войне, на то, что работает. Пожалуйста, поддержите быстрое использование этих средств, чтобы ни одна жизнь не была потеряна из-за задержек", - написал он в Telegram.
По словам Зеленского, разблокированные средства необходимо направить на те виды вооружения, которые уже доказали свою эффективность в войне.
Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасах и других критически важных оборонных средствах.
Президент подчеркнул, что быстрое принятие решений позволит спасти человеческие жизни и избежать потерь из-за бюрократических задержек.
Украина просит помощи для защиты энергетики
Отдельно глава государства отметил, что часть финансирования целесообразно направить на защиту украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.
В то же время он подчеркнул, что Украина стремится завершить войну дипломатическим путем, однако для этого необходимо сохранять давление на Россию.
"Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы – с помощью дипломатии и давления на Россию. Но мы понимаем, с кем имеем дело. Путин – это война. Поэтому, если война продолжится, нам понадобится зимний пакет помощи", – подчеркнул Зеленский.
Президент призвал готовить зимний пакет помощи
По словам Зеленского, зимний пакет должен включать энергетическую помощь - поставки газа, дизельного топлива и необходимого оборудования для энергосистемы, а также не менее 300 ракет для нужд украинской противовоздушной обороны.
Президент призвал партнеров параллельно активизировать дипломатические усилия и принимать конкретные решения, которые будут способствовать укреплению обороны Украины.
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