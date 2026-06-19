Зеленський просить ЄС розблокувати €6 млрд на оборону України

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу оперативно спрямувати кошти European Peace Facility на ППО, ракети, артилерію та підготовку до зими, щоб посилити оборону країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента у телеграм, який був опублікований після засідання Європейської ради.

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"Дуже важливо, що кошти European Peace Facility зараз були розблоковані. Це 6 мільярдів євро. Це значна сума, її потрібно використати на те, що дійсно допомагає захищати життя, – на те, що вже довело свою ефективність у цій війні, те, що працює. Будь ласка, підтримайте швидке використання цих коштів, щоб жодне життя не було втрачено через затримки", – написав він у Телеграм.

За словами Зеленського, розблоковані кошти необхідно використати на ті види озброєння, які вже довели свою ефективність у війні.

Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони, далекобійні боєприпаси та інші критично важливі оборонні спроможності.

Президент наголосив, що швидке ухвалення рішень дозволить врятувати людські життя та уникнути втрат через бюрократичні затримки.

Україна просить допомогу для захисту енергетики

Окремо глава держави зазначив, що частину фінансування доцільно спрямувати на захист української енергетичної інфраструктури напередодні зими.

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Водночас він підкреслив, що Україна прагне завершити війну дипломатичним шляхом, однак для цього необхідно зберігати тиск на Росію.

"Звичайно, ми хочемо закінчити цю війну до зими – через дипломатію і через тиск на Росію. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це війна. Тому якщо війна продовжиться, то нам буде потрібен зимовий пакет допомоги", - наголосив Зеленський.

Президент закликав готувати зимовий пакет допомоги

За словами Зеленського, зимовий пакет має включати енергетичну допомогу - постачання газу, дизельного пального та необхідного обладнання для енергосистеми, а також щонайменше 300 ракет для потреб української протиповітряної оборони.

Президент закликав партнерів паралельно посилювати дипломатичні зусилля та ухвалювати конкретні рішення, які сприятимуть зміцненню оборони України.

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