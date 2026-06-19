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ПВО Украины сбила и подавила 79 вражеских дронов из 90, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 19 июня (с 18:00 18 июня) российские войска атаковали Украину 90 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений Брянска, Орела, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского (ВОТ АР Крым).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Уничтожено большинство целей

"По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 79 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сообщили в Воздушных силах.

Результат работы ПВО

Попадания и падение обломков

По предварительным данным, зафиксировано:

  • 9 попаданий ударных БПЛА в 8 локациях;
  • падение сбитых дронов (обломки) также в 8 точках.

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