ПВО Украины сбила и подавила 79 вражеских дронов из 90, - Воздушные силы
В ночь на 19 июня (с 18:00 18 июня) российские войска атаковали Украину 90 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений Брянска, Орела, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского (ВОТ АР Крым).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Уничтожено большинство целей
"По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 79 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сообщили в Воздушных силах.
Попадания и падение обломков
По предварительным данным, зафиксировано:
- 9 попаданий ударных БПЛА в 8 локациях;
- падение сбитых дронов (обломки) также в 8 точках.
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