ППО України збила та подавила 79 ворожих дронів з 90, - Повітряні сили

У ніч на 19 червня (з 18:00 18 червня) російські війська атакували Україну 90 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронами-імітаторами "Пародія" з напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ АР Крим).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Знищено більшість цілей

"Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - повідомили у Повітряних силах.

Влучання та падіння уламків

За попередніми даними, зафіксовано:

9 влучань ударних БпЛА у 8 локаціях;

падіння збитих дронів (уламки) також на 8 локаціях.

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