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Новости Удары по Крыму
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Оккупационные чиновники в Крыму массово просятся на работу в РФ или увольняются, - "Жёлтая лента"

Оккупационные чиновники в Крыму массово просятся на работу в РФ

Во временно оккупированном Симферополе представители российских оккупационных администраций всё чаще пытаются перевестись на работу в регионы РФ или спешно уходят с должностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на активистов гражданского движения сопротивления "Жёлтая лента".

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По информации местных жителей, среди коллаборационистов и ставленников Кремля стремительно растут опасения из-за регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по военным объектам и критической инфраструктуре полуострова.

Оккупационные чиновники реально оценивают угрозу полного нарушения транспортного сообщения с материковой Россией. Главным источником их беспокойства является тотальная зависимость оккупированного Крыма от Керченского моста, который остается единственной ключевой логистической артерией для захватчиков, но находится под постоянной огневой угрозой.

"Даже представители оккупационных властей всё меньше верят в собственные заявления о "безопасности" Крыма и заранее ищут способы покинуть полуостров", — отмечают в "Желтой ленте".

Напомним, что ранее мы писали, что во временно оккупированном Крыму представители оккупационной администрации и сотрудники ФСБ РФ пытаются срочно вывезти свои семьи и наиболее ценное имущество за пределы полуострова.

Читайте: В оккупированном Севастополе женщину будут судить за якобы передачу данных о военных объектах РФ, — правозащитники

Автор: 

Крым (25940) оккупация (10276) Симферополь (640) Симферопольский район (10)
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Топ комментарии
+4
у нас теж перед початком війни щурі з баблом в багажниках втікали першими з країни,тому я думаю це хороший знак
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19.06.2026 11:18 Ответить
+4
Якщо чесно, то статья так собі. В одному стилі- кава в Криму(Баба Буданга), зарплата по 4.000€(ЗЕлупа). Без якись маломальських фактів, це як ОБС(одна бабка сказала). На відпочинок не їдуть- вірю(бо який дебіл поїде відпочивати там де нема бензіну, та обмаль харчів). А от що тікають чинуши- сумніваюсь, може декілька перевелись. Треба критично мислити і розуміти, що не все правда, що на заборі написано. Це власна моя думка і ті хто будуть Кидати каміння знайдуться завжди.
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19.06.2026 11:25 Ответить
+3
Ну, ці за свої жирні крисячі шкіри завжди трусяться.
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19.06.2026 11:01 Ответить

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