Оккупационные чиновники в Крыму массово просятся на работу в РФ или увольняются, - "Жёлтая лента"

Во временно оккупированном Симферополе представители российских оккупационных администраций всё чаще пытаются перевестись на работу в регионы РФ или спешно уходят с должностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на активистов гражданского движения сопротивления "Жёлтая лента".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По информации местных жителей, среди коллаборационистов и ставленников Кремля стремительно растут опасения из-за регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по военным объектам и критической инфраструктуре полуострова.

Оккупационные чиновники реально оценивают угрозу полного нарушения транспортного сообщения с материковой Россией. Главным источником их беспокойства является тотальная зависимость оккупированного Крыма от Керченского моста, который остается единственной ключевой логистической артерией для захватчиков, но находится под постоянной огневой угрозой.

"Даже представители оккупационных властей всё меньше верят в собственные заявления о "безопасности" Крыма и заранее ищут способы покинуть полуостров", — отмечают в "Желтой ленте".

Напомним, что ранее мы писали, что во временно оккупированном Крыму представители оккупационной администрации и сотрудники ФСБ РФ пытаются срочно вывезти свои семьи и наиболее ценное имущество за пределы полуострова.

Читайте: В оккупированном Севастополе женщину будут судить за якобы передачу данных о военных объектах РФ, — правозащитники