Окупаційні чиновники у Криму масово просяться на роботу в РФ або звільняються, - "Жовта стрічка"

У тимчасово окупованому Сімферополі представники російських загарбницьких адміністрацій дедалі частіше намагаються перевестися на роботу до регіонів РФ або поспіхом звільняються з посад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на активістів громадянського руху опору "Жовта Стрічка".

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Подробиці

За інформацією місцевих жителів, серед колаборантів та ставлеників Кремля стрімко зростають побоювання через регулярні та успішні удари Сил оборон України по військових об'єктах і критичній інфраструктурі півострова.

Окупаційні чиновники реально оцінюють загрозу повного порушення транспортного сполучення з материковою Росією. Головним джерелом їхнього занепокоєння є тотальна залежність окупованого Криму від Керченського мосту, який залишається єдиною ключовою логістичною артерією для загарбників, але перебуває під постійною вогневою загрозою.

"Навіть представники окупаційної влади дедалі менше вірять у власні заяви про "безпеку" Криму та заздалегідь шукають способи залишити півострів", - наголошують в "Жовтій Стрічці".

Нагадаємо, що раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Криму представники окупаційної адміністрації та співробітники ФСБ РФ намагаються терміново вивезти свої сім'ї та найбільш цінне майно за межі півострова.

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