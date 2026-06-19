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Новини Удари по Криму
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Окупаційні чиновники у Криму масово просяться на роботу в РФ або звільняються, - "Жовта стрічка"

Окупаційні чиновники у Криму масово просяться на роботу в РФ

У тимчасово окупованому Сімферополі представники російських загарбницьких адміністрацій дедалі частіше намагаються перевестися на роботу до регіонів РФ або поспіхом звільняються з посад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на активістів громадянського руху опору "Жовта Стрічка".

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Подробиці

За інформацією місцевих жителів, серед колаборантів та ставлеників Кремля стрімко зростають побоювання через регулярні та успішні удари Сил оборон України по військових об'єктах і критичній інфраструктурі півострова.

Окупаційні чиновники реально оцінюють загрозу повного порушення транспортного сполучення з материковою Росією. Головним джерелом їхнього занепокоєння є тотальна залежність окупованого Криму від Керченського мосту, який залишається єдиною ключовою логістичною артерією для загарбників, але перебуває під постійною вогневою загрозою.

"Навіть представники окупаційної влади дедалі менше вірять у власні заяви про "безпеку" Криму та заздалегідь шукають способи залишити півострів", - наголошують в "Жовтій Стрічці".

Нагадаємо, що раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Криму представники окупаційної адміністрації та співробітники ФСБ РФ намагаються терміново вивезти свої сім'ї та найбільш цінне майно за межі півострова.

Читайте: В окупованому Севастополі жінку судитимуть за нібито передачу даних про військові об’єкти РФ, - правозахисники

Автор: 

Крим (14127) окупація (6949) Сімферополь (220) Сімферопольський район (11)
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Топ коментарі
+4
у нас теж перед початком війни щурі з баблом в багажниках втікали першими з країни,тому я думаю це хороший знак
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19.06.2026 11:18 Відповісти
+4
Якщо чесно, то статья так собі. В одному стилі- кава в Криму(Баба Буданга), зарплата по 4.000€(ЗЕлупа). Без якись маломальських фактів, це як ОБС(одна бабка сказала). На відпочинок не їдуть- вірю(бо який дебіл поїде відпочивати там де нема бензіну, та обмаль харчів). А от що тікають чинуши- сумніваюсь, може декілька перевелись. Треба критично мислити і розуміти, що не все правда, що на заборі написано. Це власна моя думка і ті хто будуть Кидати каміння знайдуться завжди.
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19.06.2026 11:25 Відповісти
+3
Ну, ці за свої жирні крисячі шкіри завжди трусяться.
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19.06.2026 11:01 Відповісти

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