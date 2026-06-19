Окупаційні чиновники у Криму масово просяться на роботу в РФ або звільняються, - "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованому Сімферополі представники російських загарбницьких адміністрацій дедалі частіше намагаються перевестися на роботу до регіонів РФ або поспіхом звільняються з посад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на активістів громадянського руху опору "Жовта Стрічка".
Подробиці
За інформацією місцевих жителів, серед колаборантів та ставлеників Кремля стрімко зростають побоювання через регулярні та успішні удари Сил оборон України по військових об'єктах і критичній інфраструктурі півострова.
Окупаційні чиновники реально оцінюють загрозу повного порушення транспортного сполучення з материковою Росією. Головним джерелом їхнього занепокоєння є тотальна залежність окупованого Криму від Керченського мосту, який залишається єдиною ключовою логістичною артерією для загарбників, але перебуває під постійною вогневою загрозою.
"Навіть представники окупаційної влади дедалі менше вірять у власні заяви про "безпеку" Криму та заздалегідь шукають способи залишити півострів", - наголошують в "Жовтій Стрічці".
Нагадаємо, що раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Криму представники окупаційної адміністрації та співробітники ФСБ РФ намагаються терміново вивезти свої сім'ї та найбільш цінне майно за межі півострова.
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