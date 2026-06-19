Штурм Малой Токмачки провалился: оккупанты не дошли до села, - 118 ОМБр

Российские войска предприняли очередную попытку прорыва к Малой Токмачке на Запорожском направлении, однако украинские защитники уничтожили штурмовые группы ещё на подступах к населённому пункту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия TV" сообщил начальник отдела связи 118-й отдельной механизированной бригады майор Дмитрий Пелих.

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По словам офицера, после того как 118-я бригада попала в Книгу рекордов Украины за длительное удержание Малой Токмачки, военные ожидали активизации российских атак.

Оккупанты не смогли добраться до села

"Мы ожидали, что враг будет бросать несколько десятков своих штурмовиков, которые пешком будут пытаться проникнуть на окраину этого населенного пункта, чтобы сфотографироваться или там "Мавику" помахать своим триколором. Но прошло 20 суток, и каких-либо таких движений зафиксировано не было", - отметил Пелих.

В то же время 16 июня российские войска все же попытались атаковать населенный пункт.

"Ни один оккупант не увидел Малой Токмачки. Ближе всех к населенному пункту мы подпустили человека, находившегося примерно в 300 метрах. Результат для них один. Фактически все погибли", - подчеркнул военный.

По его словам, во время отражения штурма украинские защитники уничтожили 26 российских военных, еще более десяти оккупантов получили ранения.

Репутационные потери для российской армии

Пелих отметил, что история с Малой Токмачкой нанесла России не только боевые, но и информационные потери. По его словам, информация о рекордном удержании населенного пункта украинской бригадой получила широкую огласку даже в российском информационном пространстве.

"Очень большая часть населения поняла, что их пропаганда лгала полтора года. А учитывая то, что их министр обороны уже наградил некоторые подразделения за взятие Малой Токмачки, когда это попало в интернет, то нужно было различными методами и средствами брать этот населенный пункт", - пояснил офицер.

По его мнению, российское командование собрало штурмовую группу из нескольких подразделений и рассчитывало исключительно на эффект неожиданности.

Как сообщили в 118-й бригаде, на этот раз оккупанты атаковали в нетипичное время - около 18:00, при полной видимости, а не в сумерках, как обычно.

В наступлении было задействовано более 30 единиц мототехники, на которой передвигались российские штурмовики, однако прорвать украинскую оборону им не удалось.

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