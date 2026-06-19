Штурм Малої Токмачки провалився: окупанти не дійшли до села,- 118 ОМБр

Російські війська здійснили чергову спробу прориву до Малої Токмачки на Запорізькому напрямку, однак українські захисники знищили штурмові групи ще на підступах до населеного пункту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV повідомив начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади майор Дмитро Пелих.

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За словами офіцера, після того, як 118-та бригада потрапила до Книги рекордів України за тривале утримання Малої Токмачки, військові очікували активізації російських атак.

Окупанти не змогли дістатися села

"Ми очікували, що ворог буде кидати кілька десятків своїх штурмовиків, які в пішому порядку будуть пробувати зайти на окраїну цього населеного пункту, щоб сфотографуватись чи там "Мавіку" помахати своїм триколором. Але минуло 20 діб, і якихось таких рухів не було зафіксовано", - зазначив Пелих.

Водночас 16 червня російські війська все ж спробували атакувати населений пункт.

"Жоден окупант не побачив Малої Токмачки. Найближче, кого ми підпустили до населеного пункту, був приблизно за 300 метрів. Результат для них один. Фактично всі загинули", - наголосив військовий.

За його словами, під час відбиття штурму українські захисники ліквідували 26 російських військових, ще понад десять окупантів отримали поранення.

Репутаційні втрати для російської армії

Пелих зазначив, що історія з Малою Токмачкою завдала Росії не лише бойових, а й інформаційних втрат. За його словами, інформація про рекордне утримання населеного пункту українською бригадою набула широкого розголосу навіть у російському інформаційному просторі.

"Дуже велика частина населення зрозуміла, що їхня пропаганда брехала півтора року. А враховуючи те, що їхній міністр оборони уже нагородив деякі підрозділи за взяття Малої Токмачки, коли це полізло в інтернет, то треба було різними методами й засобами брати цей населений пункт", - пояснив офіцер.

На його думку, російське командування зібрало штурмову групу з кількох підрозділів і розраховувало лише на ефект несподіванки.

Як повідомили у 118-й бригаді, цього разу окупанти атакували у нетиповий час - близько 18:00, за повної видимості, а не в сутінках, як зазвичай.

У наступі було задіяно понад 30 одиниць мототехніки, на якій пересувалися російські штурмовики, однак прорвати українську оборону їм не вдалося.

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