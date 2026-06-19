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За "ЕС" готовы проголосовать 16,5%, за партию Зеленского и политическую силу Залужного - 15,9%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

За какие партии готовы проголосовать украинцы? Результаты опроса

Украинцы ответили, за какую партию проголосовали бы, если бы выборы в Верховную Раду состоялись на следующей неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного New Image Marketing Group совместно с "Деловой столицей".

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Подробности

Так, в лидерах — партия "Европейская Солидарность", её поддержали бы 16,5% респондентов среди тех, кто уже определился с выбором и готов участвовать в парламентских выборах.

Партия действующего президента Владимира Зеленского и гипотетическая политическая сила Валерия Залужного делят второе-третье места с 15,9%.

Читайте: 67% украинцев поддерживают смену президента после войны, 83% хотели бы сменить Верховную Раду, — опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Возможную партию Кирилла Буданова готовы поддержать 12,7% опрошенных. Партию "Азов" — 6,2%, а "Батькивщину" — 6,1% респондентов.

Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер, свидетельствуют результаты опроса:

  • "Свобода" Олега Тягнибока — 4,8%;
  • партия Дмитрия Разумкова — 4,7%;
  • партия "Третья штурмовая" (Андрей Билецкий) — 3,6%;
  • партия Сергея Притулы — 2,5%;
  • "За будущее" (Игорь Палица) — 1,8%;
  • "Голос" (Кира Рудик, Ярослав Железняк) — 1,8%;
  • партия Терехова-Кима — 1,7%;
  • партия Александра Усика — 1,4%;
  • партия Алексея Арестовича — 1,3%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко — 0,8%;
  • Прочие — 2,3%.

За какие партии готовы проголосовать украинцы? Результаты опроса

Методология

Опрос проводился 12-15 июня. В нем приняли участие всего 800 интернет-пользователей (среди них — 497, определившихся с выбором) в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За "партию Залужного" готовы проголосовать 16%, за "блок Зеленского" — 14%, за "ЕС" — 11%, — опрос. ИНФОГРАФИКА

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ВР (28808) опрос (3023) партия (561) рейтинг (1625)
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Топ комментарии
+23
Якщо це правда, то це невиліковна країна. Голосувати за клоунів - це клініка, голосувати за партії, яких немає, і програми яких ти в очі не бачив - це тупорилість 80 лвл
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19.06.2026 13:43 Ответить
+22
Деякі готові голосувати навіть за ГІПОТЕТИЧНУ політсилу, нічому не вчаться і знову мріють.
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19.06.2026 13:42 Ответить
+20
Добре, що сьогодні реальна кількість дегенератів, які підтримують зелених опаришів, зменшилась з 73 до 10 відсотків, очевидно, війна є найкращим лікарем від розумової неповноцінності.
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19.06.2026 13:39 Ответить

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