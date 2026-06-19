За "ЕС" готовы проголосовать 16,5%, за партию Зеленского и политическую силу Залужного - 15,9%, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Украинцы ответили, за какую партию проголосовали бы, если бы выборы в Верховную Раду состоялись на следующей неделе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного New Image Marketing Group совместно с "Деловой столицей".
Подробности
Так, в лидерах — партия "Европейская Солидарность", её поддержали бы 16,5% респондентов среди тех, кто уже определился с выбором и готов участвовать в парламентских выборах.
Партия действующего президента Владимира Зеленского и гипотетическая политическая сила Валерия Залужного делят второе-третье места с 15,9%.
Возможную партию Кирилла Буданова готовы поддержать 12,7% опрошенных. Партию "Азов" — 6,2%, а "Батькивщину" — 6,1% респондентов.
Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер, свидетельствуют результаты опроса:
- "Свобода" Олега Тягнибока — 4,8%;
- партия Дмитрия Разумкова — 4,7%;
- партия "Третья штурмовая" (Андрей Билецкий) — 3,6%;
- партия Сергея Притулы — 2,5%;
- "За будущее" (Игорь Палица) — 1,8%;
- "Голос" (Кира Рудик, Ярослав Железняк) — 1,8%;
- партия Терехова-Кима — 1,7%;
- партия Александра Усика — 1,4%;
- партия Алексея Арестовича — 1,3%;
- Радикальная партия Олега Ляшко — 0,8%;
- Прочие — 2,3%.
Методология
Опрос проводился 12-15 июня. В нем приняли участие всего 800 интернет-пользователей (среди них — 497, определившихся с выбором) в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.
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