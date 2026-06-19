За "ЄС" готові проголосувати 16,5%, за партію Зеленського та політсилу Залужного - 15,9%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці відповіли, за яку партію проголосували б, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчого тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного New Image Marketing Group спільно з "Діловою столицею".

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Подробиці

Так, в лідерах партія "Європейська Солідарність", її підтримали б 16,5 респондентів серед тих, хто вже визначився з вибором і готовий брати участь у парламентських виборах.

Партія чинного президента Володимира Зеленського та гіпотетична політсила Валерія Залужного ділять друге-третє місця із 15,9%.

Читайте: 67% українців підтримують заміну президента після війни, 83% хотіли б замінити ВР, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Можливу партію Кирила Буданова готові підтримати 12,7% опитаних. Партію "Азов" - 6,2%, а "Батьківщину" - 6,1% респондентів.

Решта партій не долають 5% бар'єр, свідчать результати опитування:

"Свобода" Олега Тягнибока — 4,8%;

партія Дмитра Разумкова — 4,7%;

партія Третя штурмова (Андрій Білецький) — 3,6%;

партія Сергія Притули — 2,5%;

"За майбутнє" (Ігор Палиця) — 1,8%;

"Голос" (Кіра Рудик, Ярослав Железняк) — 1,8%;

партія Терехова-Кіма — 1,7%;

партія Олександра Усика — 1,4%;

партія Олексія Арестовича — 1,3%;

Радикальна партія Олега Ляшка — 0,8%;

Інша — 2,3%.

Методологія

Опитування проводилося 12-15 червня. У ньому взяли участь усього 800 інтернет-користувачів (серед них — 497, які визначилися з вибором) віком від 18 років. Статистична похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 3,54%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За "партію Залужного" готові проголосувати 16%, за "блок Зеленського" - 14%, за "ЄС" - 11%, - опитування. ІНФОГРАФІКА