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За "ЄС" готові проголосувати 16,5%, за партію Зеленського та політсилу Залужного - 15,9%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

За які партії готові проголосувати українці? Результати опитування

Українці відповіли, за яку партію проголосували б, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчого тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного New Image Marketing Group спільно з "Діловою столицею".

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Подробиці

Так, в лідерах партія "Європейська Солідарність", її підтримали б 16,5 респондентів серед тих, хто вже визначився з вибором і готовий брати участь у парламентських виборах.

Партія чинного президента Володимира Зеленського та гіпотетична політсила Валерія Залужного ділять друге-третє місця із 15,9%.

Читайте: 67% українців підтримують заміну президента після війни, 83% хотіли б замінити ВР, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Можливу партію Кирила Буданова готові підтримати 12,7% опитаних. Партію "Азов" - 6,2%, а "Батьківщину" - 6,1% респондентів.

Решта партій не долають 5% бар'єр, свідчать результати опитування:

  • "Свобода" Олега Тягнибока — 4,8%;
  • партія Дмитра Разумкова — 4,7%;
  • партія Третя штурмова (Андрій Білецький) — 3,6%;
  • партія Сергія Притули — 2,5%;
  • "За майбутнє" (Ігор Палиця) — 1,8%;
  • "Голос" (Кіра Рудик, Ярослав Железняк) — 1,8%;
  • партія Терехова-Кіма — 1,7%;
  • партія Олександра Усика — 1,4%;
  • партія Олексія Арестовича — 1,3%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка — 0,8%;
  • Інша — 2,3%.

За які партії готові проголосувати українці? Результати опитування

Методологія

Опитування проводилося 12-15 червня. У ньому взяли участь усього 800 інтернет-користувачів (серед них — 497, які визначилися з вибором) віком від 18 років. Статистична похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 3,54%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За "партію Залужного" готові проголосувати 16%, за "блок Зеленського" - 14%, за "ЄС" - 11%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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ВР (15179) опитування (2195) партія (376) рейтинг (1715)
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Топ коментарі
+24
Якщо це правда, то це невиліковна країна. Голосувати за клоунів - це клініка, голосувати за партії, яких немає, і програми яких ти в очі не бачив - це тупорилість 80 лвл
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19.06.2026 13:43 Відповісти
+23
Деякі готові голосувати навіть за ГІПОТЕТИЧНУ політсилу, нічому не вчаться і знову мріють.
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19.06.2026 13:42 Відповісти
+20
Добре, що сьогодні реальна кількість дегенератів, які підтримують зелених опаришів, зменшилась з 73 до 10 відсотків, очевидно, війна є найкращим лікарем від розумової неповноцінності.
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19.06.2026 13:39 Відповісти

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