За "ЄС" готові проголосувати 16,5%, за партію Зеленського та політсилу Залужного - 15,9%, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Українці відповіли, за яку партію проголосували б, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчого тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного New Image Marketing Group спільно з "Діловою столицею".
Подробиці
Так, в лідерах партія "Європейська Солідарність", її підтримали б 16,5 респондентів серед тих, хто вже визначився з вибором і готовий брати участь у парламентських виборах.
Партія чинного президента Володимира Зеленського та гіпотетична політсила Валерія Залужного ділять друге-третє місця із 15,9%.
Можливу партію Кирила Буданова готові підтримати 12,7% опитаних. Партію "Азов" - 6,2%, а "Батьківщину" - 6,1% респондентів.
Решта партій не долають 5% бар'єр, свідчать результати опитування:
- "Свобода" Олега Тягнибока — 4,8%;
- партія Дмитра Разумкова — 4,7%;
- партія Третя штурмова (Андрій Білецький) — 3,6%;
- партія Сергія Притули — 2,5%;
- "За майбутнє" (Ігор Палиця) — 1,8%;
- "Голос" (Кіра Рудик, Ярослав Железняк) — 1,8%;
- партія Терехова-Кіма — 1,7%;
- партія Олександра Усика — 1,4%;
- партія Олексія Арестовича — 1,3%;
- Радикальна партія Олега Ляшка — 0,8%;
- Інша — 2,3%.
Методологія
Опитування проводилося 12-15 червня. У ньому взяли участь усього 800 інтернет-користувачів (серед них — 497, які визначилися з вибором) віком від 18 років. Статистична похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 3,54%.
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