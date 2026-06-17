67% українців підтримують заміну президента після війни, 83% хотіли б замінити ВР, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

В Україні протягом трьох років суттєво зріс запит на заміну влади.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Перезавантаження влади

Так, респондентів запитували, чи варто після завершення війни для відновлення країни перезавантажувати центральну владу - Президента, Кабмін чи Верховну Раду.

Громадяни могли обрати "Так, замінити Президента", "Так, замінити Уряд", "Так, замінити Верховну Раду", "Так, потрібно замінити всіх" чи "Ні, не потрібно замінювати нікого".

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"Наприклад, 63% обрали варіант "потрібно замінити всіх". Окремо Верховну Раду – 20%. Тому на графіку зазначено, що загалом 83% хотіли би замінити Верховну Раду", - пояснили там.

Соціологи нагадали, що опитування стабільно показують, що більшість українців - проти проведення виборів, поки війна не завершилася.

"Якщо три роки тому 73% очікували на перезавантаження центральної влади принаймні на одному рівні, то зараз показник зріс до 88%. У випадку парламенту з 69% до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. У випадку Уряду – ріст з 47% до 74%, у випадку Президента – з 23% до 67%", - йдеться в дослідженні.

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Методологія

Опитування проводилося 7 травня - 3 червня. Всього опитано 1000 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

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