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Новини Опитування про владу України
1 883 54

67% українців підтримують заміну президента після війни, 83% хотіли б замінити ВР, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Зміна президента після війни: що кажуть українці?

В Україні протягом трьох років суттєво зріс запит на заміну влади.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Перезавантаження влади

Так, респондентів запитували, чи варто після завершення війни для відновлення країни перезавантажувати центральну владу - Президента, Кабмін чи Верховну Раду.

Громадяни могли обрати "Так, замінити Президента", "Так, замінити Уряд", "Так, замінити Верховну Раду", "Так, потрібно замінити всіх" чи "Ні, не потрібно замінювати нікого". 

Також читайте: 35,6% українців вважають, що руху до членства в ЄС заважає корупція в органах влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

"Наприклад, 63% обрали варіант "потрібно замінити всіх". Окремо Верховну Раду – 20%. Тому на графіку зазначено, що загалом 83% хотіли би замінити Верховну Раду", - пояснили там.

Соціологи нагадали, що опитування стабільно показують, що більшість українців - проти проведення виборів, поки війна не завершилася.

"Якщо три роки тому 73% очікували на перезавантаження центральної влади принаймні на одному рівні, то зараз показник зріс до 88%. У випадку парламенту з 69% до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. У випадку Уряду – ріст з 47% до 74%, у випадку Президента – з 23% до 67%", - йдеться в дослідженні.

Ставлення українців до перезавантаження влади

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний випереджає Зеленського у рейтингу довіри українців на 12%. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося 7 травня - 3 червня. Всього опитано 1000 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Також читайте: 54,9% українців підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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ВР (15176) Кабмін (14244) опитування (2193) Президент (749)
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Топ коментарі
+14
Лише 67 відсотків за зміну президента? Ще дуже мало. Не хочуть українці бачити й думати.
---
Вам тепер, нарешті, ясно, чому перед початком широкомасштабного наступу рф відвели війська з Гостомеля та батальйон зенітних самохідних установок "Шилка" з Києва? Тепер вам зрозуміло, чому здали без бою AEC, дамби, заводи та музейне золото?
В когось ще залишились питання, чому була знищена українська розвідка, а групу наших розвідників Шведа за наказом з Банкової переслідували та розстрілювали по Киеву?
Ви тепер розумієте, чому знищено контрснайперські комплекси та аеророзвідку? Вам ще не ясно чому в листопаді 2021 року Зеленський ліквідував Академію зовнішньої розвідки України?
Чому розформовано окремий танковий батальйон в Овручі та відведено вiйська, які прикривали нашу столицю з півночі?
Вам ясно, чому розміновано всі мости, дороги, лінію розмежування та Чонгар?
Тепер зрозуміло для кого будували бетонні
дороги?
Ви розумієте, що ви наробили в 2019?
---
Далі

Джерела: генерал М.Забродський, Т.Адамс.
Тільки цифри і факти, і нічого крім них.

▪️СКОРОЧЕНО 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні війська, розвідка, тощо).
▪️Збройні ЗАВОДИ часто ПРАЦЮВАЛИ в режимі скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
▪️СКОРОЧЕНО фінансування патріотичних фільмів (на кшталт «Кіборги», «Крути» і «Заборонений»).
▪️ЗБІЛЬШЕНО кількість російських і російськомовних серіалів.
▪️ДОВЕДЕНО до БАНКРОТСТВА
Мистецький арсенал і Довженко Кіно.
▪️ПАДІННЯ ЕКОНОМІКИ - це не секрет,
а оцінка світу.
▪️ЗРИВ операцій по вагнерівцям і
▪️ПЕРЕДАЧА агресору ЄДИНОГО свідка
по збитому Боїнгу - Цемаха.
▪️Сотні КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
бойовим генералам, бійцям ЗСУ
та політикам, які мали суттєвий вплив
на міжнародних партнерів.
▪️Восени 2019 чинний Верховний Головнокомандувач ЗІҐНОРУВАВ історичний саміт НАТО в Лондоні.
▪️Тоді ми ВІДВОДИЛИ повним ходом ВІЙСЬКА і
▪️ВІРИЛИ каналові 1+1 про те, що мир уже настав.
▪️За ТИЖДЕНЬ до початку війни остання бригада ЗАКІНЧИЛА РОЗМІНУВАННЯ з боку Криму.
▪️Прибрано всі протитанкові загородження. Через це за декілька годин взяли Херсон і Херсонську область і Маріуполь у повну блокаду.
▪️Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких через це стали непридатними.
▪️Завод Іскра (радіолокаційне об'єднання, РЕБ) зупинився.
▪️Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1-денний робочий тиждень (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
▪️Замовлень на КБ «ЛУЧ» (протитанкові комплекси) немає.
▪️Скасовано програму фінансування наших
✔️«Громів» (дальність 500 км), ✔️«Сапсанів» (дальність 50-480 км, ✔️«Нептунів» (крилата ракета, дальність 280 км),
✔️«Вільхи-М» (ракетний комплекс, дальність до 130 км.)
Це ТЕ, ЧИМ МОЖНА було СТРІЛЯТИ
з тої ж Одеси чи Запоріжжя,
ЧИМ МОЖНА було ТОПИТИ кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
▪️Іґнорування 28 повідомлень США про вторгнення.
ГРОШІ на велике БУДІВНИЦТВО ,
а НЕ на велику ОБОРОНУ !!
Вже підраховано, що МОЖНА було ВСТАНОВИТИ ППО у ВСІХ обласних центрах України, і не тільки.
(Я не буду писати про непрофесійність, популізм (20 тис євро на кожного народженого, є-смартфони для бабці тощо), про педофілів і корупціонерів депутатів, «корабельні сосни», «тіхонєчько в лєс уйду», офшори, скажений ріст цін, інфляцію, меґа-ріст комуналки, відпочинки в оманах і буковелях енне число разів, енне число спроб відмінити чи скасувати закон про мову чи його окремі положення, скасування субсидії більшості українців, провал боротьби з епідемією Ковід, днюха друга на мчс-ких вертольотах, невидача одного одіозного оліґарха в США, провал боротьби з корупцією…)
Цей список можна писати безкінечно, було б кому читати.
Звісно, Україна переможе.
Звісно, ми вистоїмо.
Тільки одне питання - якою ціною?...
Татьяна Радчук, ФБ
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17.06.2026 11:32 Відповісти
+12
Небрите чмо казало "якщо я не закінчу війну, то піду"
Іди вже, мерзота *************.
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17.06.2026 11:28 Відповісти
+9
🤣🤣а чому більшість в загалі не хочуть ваву у пожиттєві президенти навіть без виборів??яка дичина,хтось вірить в ці еротичні опитування після яких одразу хочеться послати їх у далекі мандри з сексуальним нахилом!?!?а головне-є тут хоч одна людина яка була хоч раз опитана???ау!!!
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17.06.2026 11:26 Відповісти
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До влади його вкинули не люмпени , а манкурти , не путайте . Але дивно , що ще є 33 % жителів , які не розуміють ситуацію , яка склалася і хто має нести за це відповідальність. Може саме з цих 33% більшість до цього часу ходить з вавкою в голові ,що кожен з них " преЗедент" ?
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17.06.2026 11:33 Відповісти
Поправочка, якщо досі не зрозуміли, за ЗЕлупу проголосувало 73% від тих хто прийшов на вибори(хто більше усіх ******** обіцянки і гречку). Реально за нього проголосували біля 40% виборців. У пенсів явка біля 80% на вибори, молодь у більшості забиває. Так от з тих 40% усіх виборців більшість є пенси, кому було 60+, зараз їм пі 70рочків, тому клясти нікого, вони по форумах не сидять, вони більше Шмарафон дивляться, як раніше серіали.
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17.06.2026 11:50 Відповісти
Ви трішечки помилилися. Дійсно підтримую, що за Зе у 2019 році проголосували пенсіонери, яким Зе обіцяв достойну пенсію, якої вистачить не тільки на ліки і життя, а і на відпочинок. Їм його команда пообіцяла безкоштовні смартфони... І не соромно було дурити бабульок і дідусів? Олігархи не українського походження всунули в «Країну мрій наріду» прості обіцянки-халяву. В мізки вклали мрію - нічого не робити, отримати великі гроші і ковбасу по «2:20», ніби все це заховали під прилавком попередники - "бьарига", а добрий і мудрий Голобородько все дістане і дасть їм…
Вороги прорахували, що в суспільстві є інтелігенція і її немало: професора, викладачі вишів, викладачі ліцеїв, шкіл, дошкільних установ, назвемо їх простим словом - вчителі. Ці вчителі мають своїх жінок (чоловіків), дітей, учнів яких навчають і яких колись навчали. Виходить, що це мільйони, бо кожен ходив в школу і майже кожен поважає вчителя. Брехуни і популісти, щоб захопити булаву з троном пообіцяли вчителям зарплату 4 тисячі доларів США в місяць. Вони знали, що на всіх виборчих дільницях сидять вчителі і при підрахунку голосів, та звичайної агітації перед виборами і в день виборів цими вчителями буде достатньо для отримання максимуму голосів. Побачивши обіцянку Голобородька, що вони будуть отримувати 4 тисячі доларів США в місяць, вчителі розпочали масштабну і безкоштовну агітацію. Яка ж сила обіцянки для плебсу? І як вважаєте, після цього можна вважати вчителів інтелігенцією? Чомусь ці педагоги не подумали, а де візьме уряд Зеленського такі великі гроші на зарплати? Їх оченята і розум закрили уявні зелені знаки банку США.
Наступна обдурена категорія були наркомани. Це ті, які не дивляться телевізор, не слухають порад вчителів, але добре розуміються на наркоманських справах. Їх день починається із турботи, де ж взяти оту дозу, щоб на якийсь час «відлетіти і політати». Серед цієї категорії працювало наркоманське «радіо». І їм була вкинута брехня, що новою владою всі наркотики в невеликій кількості будуть визнані, як ліки. Їх за такі наркотики вже більше не будуть садити в тюрму. І навіть під час виборів на дільницях проводили якісь «наркоманські» опитування. Наркомани, які ніколи не ходили на вибори, насилу дочекалися того дня, коли йти на вибори і побігли разом з вчителями, пенсіонерами здобути свою халяву.
Чекали «халяви» обдурені бізнесмени, молоді сім'ї, заробітчани, водії та інші категорії громадян. Бо не вони мали їхати до Польщі на роботу, а поляки до нас. Обдурені були всі, бо жодної обіцянки ворог України так і не виконав, жодної. Вся виборча компанія Володимира Зеленського пройшла на фейках, маніпуляції і брехні.
Провівши всю передвиборчу програму на критиці і оббріхуванні діючої влади, яка складалася з проукраїнських сил: «ЄС», «Народного Фронту», «Свободи», «Руху», «Правого сектору» та інших, популісти досягли свого бажаного результату. Звичайно ці політики в його партію «Слуг народу», його уряд і владу на місцях не потрапляли. Зеленський почав брати в свою партію самий найгірший шар суспільства, який тільки був. Першими потрапили ненависники України, колишні слуги Януковича. За ними йшли команди олігархів Коломойського, Новінського, Ахметова, Бойка, Медведчука, Рабіновича та інших. Своє місце в цій секті знайшли і розбійники, і ґвалтівники, і любітєлі московської церкви, і люстровані корупціонери: прокурори, судді, працівники міліції, влади від проросійських сил - антимайданівці...

Володимир Зеленський прийшов до влади на оббріхуванні Порошенка, інші персонажі до уваги не бралися, такі наприклад як Янукович, Азаров, Тегіпко, Тимошенко, Медведчук… машина задіяна виключно проти поганого Порошенка і за хорошого Зеленського. Всі, хто проголосував за Зеленського бачили в ньому вчителя Голобородька із серіалу «Слуга народу» - простого, бідного і чесного вчителя на лісапеді...
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17.06.2026 12:20 Відповісти
А як на мене, то до 73% належать і люмпени і манкурти і обдурені телевізором прості українці, які "палітікай нє інтєрєсуюца". А сьогодні, коли прилетіли КАБи на їх осілі - втекли в трусах без всього, що нажили за все своє життя і різко почали цікавитися, як же так вийшло, що по телевізору ми перемагаємо, а в реальності ворог суне на їх міста і села? Хто відкрив двері ворогу на півдні, розмінувавши Чонгар і перешийок? Хто і навіщо відвів наші війська із укріплень? Хто і навіщо призначив ворогів на керівні посади? Хто і навіщо познімав клістрони із наших систем ППО і знищив ракетні прог8рами шляхом їх не фінансування...? Але це вже пізно, не видно кінця і краю цій війні, а вибори під час війни просто неможливі.
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17.06.2026 12:10 Відповісти
🤣🤣а чому більшість в загалі не хочуть ваву у пожиттєві президенти навіть без виборів??яка дичина,хтось вірить в ці еротичні опитування після яких одразу хочеться послати їх у далекі мандри з сексуальним нахилом!?!?а головне-є тут хоч одна людина яка була хоч раз опитана???ау!!!
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17.06.2026 11:26 Відповісти
меня каждый день пытаютя опытать с номеров на +38044 ******. . не успеваю в черный список кидать)
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17.06.2026 12:30 Відповісти
ну якщо коллцентри та інших аферистів прирівнювати до кмісу,то зміст один і той же......
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17.06.2026 12:33 Відповісти
Небрите чмо казало "якщо я не закінчу війну, то піду"
Іди вже, мерзота *************.
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17.06.2026 11:28 Відповісти
це він говорив тоді, коли ще не знав, що тільки він зможе врятувати Україну, а тепер знає і буде рятувати, якби нам цього не хотілося!
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17.06.2026 11:51 Відповісти
Ні, він знав що бреше і хотів брехати і брехав. Він не просто брехав, а звинувачував не пуйла, а Порошенка, що ніби Порошенка не закінчує війну, бо він на ній наживається. А Вава знає, як закінчити війну і він її закінчить. Після цього він заборонив стріляти, закатувати в асфальт до 500 мільярдів бюджетних і оборонних грошей і потягнув всіх подивитися в очі пуйлу...
Світовій елеті Зе довів, що пуйло нормальний політик і з ним потрібно дружити. Все погане і війна - то Порошенко. Після цього Меркель закінчувала з "нормальним" політиком пуйлом нафто і газо проводи, а решта європейських і світових лідерів налагоджували торгівлю і фінансування програми (вкладали мільярди) на росії.
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17.06.2026 12:34 Відповісти
так воно і є - він не знав тоді, що його нам послано битися до останнього українця, а тепер знає, і дуже дивується, що більшість українців цього не розуміє і посилає його назад до пекла!🤡
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17.06.2026 12:43 Відповісти
нехай проведуть опитування, який % виборців взагалі пам'ятає, за якого депутата воно голосувало.
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17.06.2026 11:28 Відповісти
От невдячні 😱
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17.06.2026 11:29 Відповісти
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17.06.2026 11:50 Відповісти
треба припиняти загальне виборче право.
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17.06.2026 11:29 Відповісти
Банду геть!
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17.06.2026 11:30 Відповісти
Разом нас багато!
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17.06.2026 11:33 Відповісти
Лише 67 відсотків за зміну президента? Ще дуже мало. Не хочуть українці бачити й думати.
---
Вам тепер, нарешті, ясно, чому перед початком широкомасштабного наступу рф відвели війська з Гостомеля та батальйон зенітних самохідних установок "Шилка" з Києва? Тепер вам зрозуміло, чому здали без бою AEC, дамби, заводи та музейне золото?
В когось ще залишились питання, чому була знищена українська розвідка, а групу наших розвідників Шведа за наказом з Банкової переслідували та розстрілювали по Киеву?
Ви тепер розумієте, чому знищено контрснайперські комплекси та аеророзвідку? Вам ще не ясно чому в листопаді 2021 року Зеленський ліквідував Академію зовнішньої розвідки України?
Чому розформовано окремий танковий батальйон в Овручі та відведено вiйська, які прикривали нашу столицю з півночі?
Вам ясно, чому розміновано всі мости, дороги, лінію розмежування та Чонгар?
Тепер зрозуміло для кого будували бетонні
дороги?
Ви розумієте, що ви наробили в 2019?
---
Далі

Джерела: генерал М.Забродський, Т.Адамс.
Тільки цифри і факти, і нічого крім них.

▪️СКОРОЧЕНО 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні війська, розвідка, тощо).
▪️Збройні ЗАВОДИ часто ПРАЦЮВАЛИ в режимі скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
▪️СКОРОЧЕНО фінансування патріотичних фільмів (на кшталт «Кіборги», «Крути» і «Заборонений»).
▪️ЗБІЛЬШЕНО кількість російських і російськомовних серіалів.
▪️ДОВЕДЕНО до БАНКРОТСТВА
Мистецький арсенал і Довженко Кіно.
▪️ПАДІННЯ ЕКОНОМІКИ - це не секрет,
а оцінка світу.
▪️ЗРИВ операцій по вагнерівцям і
▪️ПЕРЕДАЧА агресору ЄДИНОГО свідка
по збитому Боїнгу - Цемаха.
▪️Сотні КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
бойовим генералам, бійцям ЗСУ
та політикам, які мали суттєвий вплив
на міжнародних партнерів.
▪️Восени 2019 чинний Верховний Головнокомандувач ЗІҐНОРУВАВ історичний саміт НАТО в Лондоні.
▪️Тоді ми ВІДВОДИЛИ повним ходом ВІЙСЬКА і
▪️ВІРИЛИ каналові 1+1 про те, що мир уже настав.
▪️За ТИЖДЕНЬ до початку війни остання бригада ЗАКІНЧИЛА РОЗМІНУВАННЯ з боку Криму.
▪️Прибрано всі протитанкові загородження. Через це за декілька годин взяли Херсон і Херсонську область і Маріуполь у повну блокаду.
▪️Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких через це стали непридатними.
▪️Завод Іскра (радіолокаційне об'єднання, РЕБ) зупинився.
▪️Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1-денний робочий тиждень (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
▪️Замовлень на КБ «ЛУЧ» (протитанкові комплекси) немає.
▪️Скасовано програму фінансування наших
✔️«Громів» (дальність 500 км), ✔️«Сапсанів» (дальність 50-480 км, ✔️«Нептунів» (крилата ракета, дальність 280 км),
✔️«Вільхи-М» (ракетний комплекс, дальність до 130 км.)
Це ТЕ, ЧИМ МОЖНА було СТРІЛЯТИ
з тої ж Одеси чи Запоріжжя,
ЧИМ МОЖНА було ТОПИТИ кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
▪️Іґнорування 28 повідомлень США про вторгнення.
ГРОШІ на велике БУДІВНИЦТВО ,
а НЕ на велику ОБОРОНУ !!
Вже підраховано, що МОЖНА було ВСТАНОВИТИ ППО у ВСІХ обласних центрах України, і не тільки.
(Я не буду писати про непрофесійність, популізм (20 тис євро на кожного народженого, є-смартфони для бабці тощо), про педофілів і корупціонерів депутатів, «корабельні сосни», «тіхонєчько в лєс уйду», офшори, скажений ріст цін, інфляцію, меґа-ріст комуналки, відпочинки в оманах і буковелях енне число разів, енне число спроб відмінити чи скасувати закон про мову чи його окремі положення, скасування субсидії більшості українців, провал боротьби з епідемією Ковід, днюха друга на мчс-ких вертольотах, невидача одного одіозного оліґарха в США, провал боротьби з корупцією…)
Цей список можна писати безкінечно, було б кому читати.
Звісно, Україна переможе.
Звісно, ми вистоїмо.
Тільки одне питання - якою ціною?...
Татьяна Радчук, ФБ
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17.06.2026 11:32 Відповісти
на жаль виборці діючого стільки букв не прочитають, подивляться що багато і підуть дивитись "дуроскоп" з "новинами"...
хз що з ними не так..
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17.06.2026 11:45 Відповісти
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17.06.2026 11:58 Відповісти
Так, респондентів запитували, чи варто після завершення війни для відновлення країни перезавантажувати центральну владу - Президента, Кабмін чи Верховну Раду. ЗГІДНО ОСНОВНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ-КОНСТИТУЦІЇ ПРЕЗИДЕНТ НЕ Є ЛИГІТИМНИЙ.Центральна влада мала виконати Конституцію України і провести вибори згідно закону...але похиріла вона на Конституцію
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17.06.2026 11:35 Відповісти
Це опитування проводили десь в Зеленського в дома між родичами?
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17.06.2026 11:35 Відповісти
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17.06.2026 12:29 Відповісти
Після війни. На той час Зеленський стане як мумія Байдена.
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17.06.2026 11:39 Відповісти
Чи настане оте "після війни", допоки зелені мародери при владі?
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17.06.2026 11:43 Відповісти
Ніколи !
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17.06.2026 11:46 Відповісти
Це віки вічні !
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17.06.2026 11:48 Відповісти
Їх місце на шибенеці. Чому вони мають жити, вбивши тисячи.
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17.06.2026 11:39 Відповісти
Самий кращий рейтинг визначає обговорення на цензорі .
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17.06.2026 11:40 Відповісти
"Наприклад, 63% обрали варіант "потрібно замінити всіх" Джерело: https://censor.net/ua/,
Підтримаю, всю ВР.
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17.06.2026 11:40 Відповісти
Президента можна змінити під час СВО Московії.
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17.06.2026 11:45 Відповісти
Всього 67% відсотків за заміну президента? Чомусь подумалося, що в Україні не 33% людей, представників влади, а її набагато менше. Бо хто із притомних після всього, що відбулося буде підтримувати оце? Як можна після 7 років таких великих помилок, які призвели до втрати міст, великих територій, найбільшої в Європі АЕС, Азговського моря і сотні тисяч вбитими, мільйонами калік, тисячі згвалтованих.., ще бажати мати за президента людину, яка своїми діями і бездіями стала частиною цієї проблеми? За уряд навіть і писати не варто, бо то всі до єдиного з команди президента, а у Верховній Раді всього-то депутатів зо тридцять, які проукраїнські і не запачкалися в зелене лайно.
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17.06.2026 11:47 Відповісти
17 червня 2019 року Зеленський заявив у Парижі, що, "обравши мене Президентом, український народ довірив мені завершення війни та повернення анексованих українських територій".
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17.06.2026 11:48 Відповісти
сьогодні навіть українські єврейські общини та інтелігенти ,згадують 19р .як час , де вони самі себе зробили ,і їм є шо пригадати 🤡...
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17.06.2026 11:54 Відповісти
От не треба сюди приплітати "українські єврейські общини та інтелігенти". Жодного стосунку до вибору українців вони мають.
Як ви кажете "українські єврейські общини" вже через рік президенства йолопа називали його "позором єврейської нації".
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17.06.2026 12:02 Відповісти
так це ж я і казала ...
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17.06.2026 12:07 Відповісти
а ще ,як шо зеленський просто піде до лісу ,то він відробиться легким переляком...його треба судити !!!...
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17.06.2026 12:09 Відповісти
+100500.
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17.06.2026 12:20 Відповісти
Жодного стосунку до вибору українців вони НЕ мають.

Вибачте, пропустив найголовніше слово.
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17.06.2026 12:21 Відповісти
Після війни влада змінеться, це зрозуміло. Але коли буде цей "кінець війни"? Рашка ще ядрьонкою киддатись не почала
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17.06.2026 11:58 Відповісти
- Замінити коміка на Потужного Презедента Зеленсково!!!
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17.06.2026 12:00 Відповісти
Самий брехливим і воровитим президентом на мій погляд виявився крайній. Я не суджу по його заявах і обіцянках, по них він найкращий. Я сужду по його діях, а по них він найгірший.
Як відомо з Конституції України - він є гарантом Конституції. Також відомо, що ні при яких умовах Конституція не ставиться на паузу, а тільки окремі їїх норми. Але це не заважало порушити норми Конституції Гаранту. Я веду розмову про ст.103 Конституції. Ця стаття вказує, що президент вибирається на виборах на 5 років. Продовження терміну виконання обовязків президента ця норма не має. Просто після закінчення повноважень вступає в дію норма Конституції - ст. 83 і влада переходить до Верховної Ради, бо згідно цієї ж Конституції у нас парламентсько-президентська республіка.
Звичайно під час війни ніякі вибори проводити неможливо, але і Конституційний суд за поданням 101 депутата Верховної Ради у 2014 році отримали рішення Конституційного суду, що президент вибирається на 5 років і діє 5 років. То яким документом продовжені повноваження президента?
Головні рішення Конституційного Суду України (КСУ) щодо статті 103 Конституції стосуються строків повноважень Президента та обмеження кількості його каденцій. Вони є остаточними та обов'язковими до виконання.
Щодо тривалості каденції на позачергових виборах (Рішення від 15.05.2014 № 5-рп/2014):
Суд офіційно розтлумачив ч. 1 ст. 103. Згідно з ним, Президент обирається строком на 5 років. Цей п'ятирічний термін є єдиним конституційно встановленим строком і діє однаково як для чергових, так і для позачергових виборів глави держави.
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17.06.2026 12:04 Відповісти
Зеленський прострочений по Конституції. Хоче він, чи не хоче, але повинен піти, бо він абсолютно некомпетентний в управлінні держави.
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17.06.2026 12:05 Відповісти
Ги...Ги... замінити це як....просто відпустити з усім накраденим...
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17.06.2026 12:09 Відповісти
Цей президент вже три рази зіпсувався
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17.06.2026 12:14 Відповісти
Хоч раз погоджуюсь з КМІС , як би не старалась влада брехати її непрофесіоналізм ,корупційністть і непатріотизм всім очевидні.
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17.06.2026 12:17 Відповісти
Потрібно повністю міняти саму політичну ситему! Нам посада Президента взагалі лише шкодить і є джерелом корупції. Ну ось зараз ми не можемо легітимно позбавитись придурка і відправити його на нари, де йому і місце! разом з його корумпованими "призначенцями". Премєра має обирати більшість в парламенті. Ми повинні жити в Парламентській Республіці, де премєрів можна переобирати за потребою. А що ми маємо зараз? Президентська корумпована вертикаль..
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17.06.2026 12:20 Відповісти
Яку заміну?А потримати за шию
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17.06.2026 12:29 Відповісти
первыборы должны быть всех. каждые два года
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17.06.2026 12:35 Відповісти
Посміхнуло дослідження від ТОВ КМІС (звертаю увагу що це ТОВ!!! і хто ж то є власником цього "незалежного" дослідника). Хто платить той і замовляю музику. Те ж саме з цими дослідженнями. А особливо смішні так звані "компетентні" коментарі від типу ПАРАБЕЛЛУМ, Поділля16 та ще Etc. Панове коментатори уважно читайте Закони України та вчить матчастину бо вояки ще потрібні.
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17.06.2026 12:44 Відповісти
Украинцы хотят повышения уровня жизни и повышения существенного , те кто пообещают это сделать и покажут реальные рычаги как именно это произойдёт и за счёт чего, те и одержат победу на выборах.. Вполне возможен приход к власти новых большевиков которые расскажут что у народа всё украли эксплуататоры-попередники и их надо к стенке а всё что стырили отнять и поделить, вполне возможна и какая-то военная диктатура, короче скучно точно не будет...
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17.06.2026 12:44 Відповісти
 
 