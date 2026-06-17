67% украинцев поддерживают смену президента после войны, 83% хотели бы сменить Верховную Раду, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В Украине за три года значительно вырос спрос на смену власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

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Перезагрузка власти

Так, респондентов спрашивали, стоит ли после завершения войны для восстановления страны перезагрузить центральную власть - Президента, Кабмин или Верховную Раду.

Граждане могли выбрать "Да, сменить президента", "Да, сменить правительство", "Да, сменить Верховную Раду", "Да, нужно сменить всех" или "Нет, не нужно никого сменять".

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"Например, 63% выбрали вариант "нужно сменить всех". Отдельно Верховную Раду - 20%. Поэтому на графике указано, что в целом 83% хотели бы заменить Верховную Раду", - пояснили там.

Социологи напомнили, что опросы стабильно показывают: большинство украинцев против проведения выборов, пока война не закончилась.

"Если три года назад 73% ожидали перезагрузки центральной власти хотя бы на одном уровне, то сейчас этот показатель вырос до 88%. В случае с парламентом доля тех, кто ожидает перезагрузки после войны, увеличилась с 69% до 83%. В случае с правительством - рост с 47% до 74%, в случае с президентом - с 23% до 67%", - говорится в исследовании.

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Методология

Опрос проводился с 7 мая по 3 июня. Всего опрошено 1000 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

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