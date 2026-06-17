67% украинцев поддерживают смену президента после войны, 83% хотели бы сменить Верховную Раду, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
В Украине за три года значительно вырос спрос на смену власти.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Перезагрузка власти
Так, респондентов спрашивали, стоит ли после завершения войны для восстановления страны перезагрузить центральную власть - Президента, Кабмин или Верховную Раду.
Граждане могли выбрать "Да, сменить президента", "Да, сменить правительство", "Да, сменить Верховную Раду", "Да, нужно сменить всех" или "Нет, не нужно никого сменять".
"Например, 63% выбрали вариант "нужно сменить всех". Отдельно Верховную Раду - 20%. Поэтому на графике указано, что в целом 83% хотели бы заменить Верховную Раду", - пояснили там.
Социологи напомнили, что опросы стабильно показывают: большинство украинцев против проведения выборов, пока война не закончилась.
"Если три года назад 73% ожидали перезагрузки центральной власти хотя бы на одном уровне, то сейчас этот показатель вырос до 88%. В случае с парламентом доля тех, кто ожидает перезагрузки после войны, увеличилась с 69% до 83%. В случае с правительством - рост с 47% до 74%, в случае с президентом - с 23% до 67%", - говорится в исследовании.
Методология
Опрос проводился с 7 мая по 3 июня. Всего опрошено 1000 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
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Вороги прорахували, що в суспільстві є інтелігенція і її немало: професора, викладачі вишів, викладачі ліцеїв, шкіл, дошкільних установ, назвемо їх простим словом - вчителі. Ці вчителі мають своїх жінок (чоловіків), дітей, учнів яких навчають і яких колись навчали. Виходить, що це мільйони, бо кожен ходив в школу і майже кожен поважає вчителя. Брехуни і популісти, щоб захопити булаву з троном пообіцяли вчителям зарплату 4 тисячі доларів США в місяць. Вони знали, що на всіх виборчих дільницях сидять вчителі і при підрахунку голосів, та звичайної агітації перед виборами і в день виборів цими вчителями буде достатньо для отримання максимуму голосів. Побачивши обіцянку Голобородька, що вони будуть отримувати 4 тисячі доларів США в місяць, вчителі розпочали масштабну і безкоштовну агітацію. Яка ж сила обіцянки для плебсу? І як вважаєте, після цього можна вважати вчителів інтелігенцією? Чомусь ці педагоги не подумали, а де візьме уряд Зеленського такі великі гроші на зарплати? Їх оченята і розум закрили уявні зелені знаки банку США.
Наступна обдурена категорія були наркомани. Це ті, які не дивляться телевізор, не слухають порад вчителів, але добре розуміються на наркоманських справах. Їх день починається із турботи, де ж взяти оту дозу, щоб на якийсь час «відлетіти і політати». Серед цієї категорії працювало наркоманське «радіо». І їм була вкинута брехня, що новою владою всі наркотики в невеликій кількості будуть визнані, як ліки. Їх за такі наркотики вже більше не будуть садити в тюрму. І навіть під час виборів на дільницях проводили якісь «наркоманські» опитування. Наркомани, які ніколи не ходили на вибори, насилу дочекалися того дня, коли йти на вибори і побігли разом з вчителями, пенсіонерами здобути свою халяву.
Чекали «халяви» обдурені бізнесмени, молоді сім'ї, заробітчани, водії та інші категорії громадян. Бо не вони мали їхати до Польщі на роботу, а поляки до нас. Обдурені були всі, бо жодної обіцянки ворог України так і не виконав, жодної. Вся виборча компанія Володимира Зеленського пройшла на фейках, маніпуляції і брехні.
Провівши всю передвиборчу програму на критиці і оббріхуванні діючої влади, яка складалася з проукраїнських сил: «ЄС», «Народного Фронту», «Свободи», «Руху», «Правого сектору» та інших, популісти досягли свого бажаного результату. Звичайно ці політики в його партію «Слуг народу», його уряд і владу на місцях не потрапляли. Зеленський почав брати в свою партію самий найгірший шар суспільства, який тільки був. Першими потрапили ненависники України, колишні слуги Януковича. За ними йшли команди олігархів Коломойського, Новінського, Ахметова, Бойка, Медведчука, Рабіновича та інших. Своє місце в цій секті знайшли і розбійники, і ґвалтівники, і любітєлі московської церкви, і люстровані корупціонери: прокурори, судді, працівники міліції, влади від проросійських сил - антимайданівці...
Володимир Зеленський прийшов до влади на оббріхуванні Порошенка, інші персонажі до уваги не бралися, такі наприклад як Янукович, Азаров, Тегіпко, Тимошенко, Медведчук… машина задіяна виключно проти поганого Порошенка і за хорошого Зеленського. Всі, хто проголосував за Зеленського бачили в ньому вчителя Голобородька із серіалу «Слуга народу» - простого, бідного і чесного вчителя на лісапеді...
Іди вже, мерзота *************.
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Вам тепер, нарешті, ясно, чому перед початком широкомасштабного наступу рф відвели війська з Гостомеля та батальйон зенітних самохідних установок "Шилка" з Києва? Тепер вам зрозуміло, чому здали без бою AEC, дамби, заводи та музейне золото?
В когось ще залишились питання, чому була знищена українська розвідка, а групу наших розвідників Шведа за наказом з Банкової переслідували та розстрілювали по Киеву?
Ви тепер розумієте, чому знищено контрснайперські комплекси та аеророзвідку? Вам ще не ясно чому в листопаді 2021 року Зеленський ліквідував Академію зовнішньої розвідки України?
Чому розформовано окремий танковий батальйон в Овручі та відведено вiйська, які прикривали нашу столицю з півночі?
Вам ясно, чому розміновано всі мости, дороги, лінію розмежування та Чонгар?
Тепер зрозуміло для кого будували бетонні
дороги?
Ви розумієте, що ви наробили в 2019?
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Далі
Джерела: генерал М.Забродський, Т.Адамс.
Тільки цифри і факти, і нічого крім них.
▪️СКОРОЧЕНО 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні війська, розвідка, тощо).
▪️Збройні ЗАВОДИ часто ПРАЦЮВАЛИ в режимі скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
▪️СКОРОЧЕНО фінансування патріотичних фільмів (на кшталт «Кіборги», «Крути» і «Заборонений»).
▪️ЗБІЛЬШЕНО кількість російських і російськомовних серіалів.
▪️ДОВЕДЕНО до БАНКРОТСТВА
Мистецький арсенал і Довженко Кіно.
▪️ПАДІННЯ ЕКОНОМІКИ - це не секрет,
а оцінка світу.
▪️ЗРИВ операцій по вагнерівцям і
▪️ПЕРЕДАЧА агресору ЄДИНОГО свідка
по збитому Боїнгу - Цемаха.
▪️Сотні КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
бойовим генералам, бійцям ЗСУ
та політикам, які мали суттєвий вплив
на міжнародних партнерів.
▪️Восени 2019 чинний Верховний Головнокомандувач ЗІҐНОРУВАВ історичний саміт НАТО в Лондоні.
▪️Тоді ми ВІДВОДИЛИ повним ходом ВІЙСЬКА і
▪️ВІРИЛИ каналові 1+1 про те, що мир уже настав.
▪️За ТИЖДЕНЬ до початку війни остання бригада ЗАКІНЧИЛА РОЗМІНУВАННЯ з боку Криму.
▪️Прибрано всі протитанкові загородження. Через це за декілька годин взяли Херсон і Херсонську область і Маріуполь у повну блокаду.
▪️Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких через це стали непридатними.
▪️Завод Іскра (радіолокаційне об'єднання, РЕБ) зупинився.
▪️Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1-денний робочий тиждень (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
▪️Замовлень на КБ «ЛУЧ» (протитанкові комплекси) немає.
▪️Скасовано програму фінансування наших
✔️«Громів» (дальність 500 км), ✔️«Сапсанів» (дальність 50-480 км, ✔️«Нептунів» (крилата ракета, дальність 280 км),
✔️«Вільхи-М» (ракетний комплекс, дальність до 130 км.)
Це ТЕ, ЧИМ МОЖНА було СТРІЛЯТИ
з тої ж Одеси чи Запоріжжя,
ЧИМ МОЖНА було ТОПИТИ кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
▪️Іґнорування 28 повідомлень США про вторгнення.
ГРОШІ на велике БУДІВНИЦТВО ,
а НЕ на велику ОБОРОНУ !!
Вже підраховано, що МОЖНА було ВСТАНОВИТИ ППО у ВСІХ обласних центрах України, і не тільки.
(Я не буду писати про непрофесійність, популізм (20 тис євро на кожного народженого, є-смартфони для бабці тощо), про педофілів і корупціонерів депутатів, «корабельні сосни», «тіхонєчько в лєс уйду», офшори, скажений ріст цін, інфляцію, меґа-ріст комуналки, відпочинки в оманах і буковелях енне число разів, енне число спроб відмінити чи скасувати закон про мову чи його окремі положення, скасування субсидії більшості українців, провал боротьби з епідемією Ковід, днюха друга на мчс-ких вертольотах, невидача одного одіозного оліґарха в США, провал боротьби з корупцією…)
Цей список можна писати безкінечно, було б кому читати.
Звісно, Україна переможе.
Звісно, ми вистоїмо.
Тільки одне питання - якою ціною?...
Татьяна Радчук, ФБ
хз що з ними не так..
Підтримаю, всю ВР.
Як ви кажете "українські єврейські общини" вже через рік президенства йолопа називали його "позором єврейської нації".
Вибачте, пропустив найголовніше слово.
Як відомо з Конституції України - він є гарантом Конституції. Також відомо, що ні при яких умовах Конституція не ставиться на паузу, а тільки окремі їїх норми. Але це не заважало порушити норми Конституції Гаранту. Я веду розмову про ст.103 Конституції. Ця стаття вказує, що президент вибирається на виборах на 5 років. Продовження терміну виконання обовязків президента ця норма не має. Просто після закінчення повноважень вступає в дію норма Конституції - ст. 83 і влада переходить до Верховної Ради, бо згідно цієї ж Конституції у нас парламентсько-президентська республіка.
Звичайно під час війни ніякі вибори проводити неможливо, але і Конституційний суд за поданням 101 депутата Верховної Ради у 2014 році отримали рішення Конституційного суду, що президент вибирається на 5 років і діє 5 років. То яким документом продовжені повноваження президента?
Головні рішення Конституційного Суду України (КСУ) щодо статті 103 Конституції стосуються строків повноважень Президента та обмеження кількості його каденцій. Вони є остаточними та обов'язковими до виконання.
Щодо тривалості каденції на позачергових виборах (Рішення від 15.05.2014 № 5-рп/2014):
Суд офіційно розтлумачив ч. 1 ст. 103. Згідно з ним, Президент обирається строком на 5 років. Цей п'ятирічний термін є єдиним конституційно встановленим строком і діє однаково як для чергових, так і для позачергових виборів глави держави.