Рашисты нанесли удар по спальному району Краматорска: погибла женщина, трое раненых

Российские оккупанты днём обстреляли Краматорск в Донецкой области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

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Российские захватчики атаковали многоквартирный жилой район города.

Погибла женщина 1948 года рождения.

Также получили ранения: женщина 1938 года рождения и двое мужчин - 1956 и 1983 годов рождения.

Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, медики оказывают им помощь.

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