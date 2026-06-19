Рашисты нанесли удар по спальному району Краматорска: погибла женщина, трое раненых
Российские оккупанты днём обстреляли Краматорск в Донецкой области, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
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Российские захватчики атаковали многоквартирный жилой район города.
Погибла женщина 1948 года рождения.
Также получили ранения: женщина 1938 года рождения и двое мужчин - 1956 и 1983 годов рождения.
Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, медики оказывают им помощь.
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