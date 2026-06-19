Рашисти вдарили по спальному району Краматорська: двоє загиблих, 6 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдень обстріляли Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Російські загарбники атакували багатоквартирний спальний район міста.
Загинула жінка 1948 р.н.
Також дістали поранення: жінка 1938 р.н. та двоє чоловіків - 1956 та 1983 р.н..
Наразі вони у важкому стані, працюють медики.
Згодом глава ОВА Філашкін повідомив, що кількість жертв зросла до 2. Пораненя дістали 6 осіб.
"Вдруге за день місто потрапило під обстріл приблизно опівдні — і цей обстріл подвоїв кількість загиблих і поранених.
Щодо обсягів матеріальної школи — їх наразі уточнюємо", - зазначив він.
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