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Новости Отношения РФ и Польши
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Туск пригрозил не признавать решения в отношении России без участия Польши

Туск заявил, что Польша не будет признавать европейские решения в отношении России без своего участия

Польша не будет признавать решения по вопросам безопасности и отношений с Россией, принятые без её участия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время саммита ЕС в Брюсселе.

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По информации RMF24, дискуссия среди европейских лидеров возникла из-за контактов президента Европейского совета Антониу Кошты с Москвой. Часть стран выразила обеспокоенность тем, что о таких контактах не были заранее проинформированы все государства-члены ЕС.

Туск подчеркнул, что Польша не будет считать себя связанной решениями, которые будут приниматься в форматах без ее участия, в частности в рамках формата E3, в который входят Франция, Германия и Великобритания.

По данным издания, Польша, страны Балтии и часть скандинавских государств в ходе дискуссии предостерегали от чрезмерного доверия к Кремлю.

В то же время Кошта пояснил, что не ведет содержательных переговоров с Россией, а лишь поддерживает каналы коммуникации, которые могут пригодиться в случае будущих мирных переговоров.

В итоге большинство участников саммита поддержали сохранение координационной роли президента Европейского совета в вопросах контактов с Москвой.

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Польша (9113) россия (97976) Туск Дональд (899)
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Топ комментарии
+11
Польща строїть із себе "наддержаву" АЛЕ ХТО ВОНА вона показала - дрібненька польща. Якій цікаво - зерно, загноїти наших виробників, не пустити наше сільське господарство в ЕС, облапошити нас на технології в обмін на їх хлам, вибивають із ЕС гроші за "допомогу" причому просять за кожне жраве корито.

ТОМУ....просто дрібна жадібна країна на сході Европи
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19.06.2026 14:25 Ответить
+6
Якби пан Туск був таким непримиренним у 2010 році, коли рассия сбила літак з польскою владою.
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19.06.2026 14:37 Ответить
+5
Вирішили поміняти обгортку для польського гонору. Раніше було «щодо України».
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19.06.2026 14:33 Ответить

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