Туск пригрозил не признавать решения в отношении России без участия Польши

Польша не будет признавать решения по вопросам безопасности и отношений с Россией, принятые без её участия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время саммита ЕС в Брюсселе.

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По информации RMF24, дискуссия среди европейских лидеров возникла из-за контактов президента Европейского совета Антониу Кошты с Москвой. Часть стран выразила обеспокоенность тем, что о таких контактах не были заранее проинформированы все государства-члены ЕС.

Туск подчеркнул, что Польша не будет считать себя связанной решениями, которые будут приниматься в форматах без ее участия, в частности в рамках формата E3, в который входят Франция, Германия и Великобритания.

По данным издания, Польша, страны Балтии и часть скандинавских государств в ходе дискуссии предостерегали от чрезмерного доверия к Кремлю.

В то же время Кошта пояснил, что не ведет содержательных переговоров с Россией, а лишь поддерживает каналы коммуникации, которые могут пригодиться в случае будущих мирных переговоров.

В итоге большинство участников саммита поддержали сохранение координационной роли президента Европейского совета в вопросах контактов с Москвой.

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