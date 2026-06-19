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Новини Відносини РФ та Польщі
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Туск пригрозив не визнавати рішення щодо Росії без участі Польщі

Туск заявив, що Польща не визнаватиме європейських рішень щодо Росії без своєї участі

Польща не визнаватиме рішень з питань безпеки та відносин із Росією, ухвалених без її участі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час саміту ЄС у Брюсселі.

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За інформацією RMF24, дискусія серед європейських лідерів виникла через контакти президента Європейської ради Антоніу Кошта з Москвою. Частина країн висловила занепокоєння тим, що про такі контакти не були заздалегідь поінформовані всі держави-члени ЄС.

Туск наголосив, що Польща не вважатиме себе пов'язаною рішеннями, які ухвалюватимуться у форматах без її участі, зокрема в рамках формату E3, до якого входять Франція, Німеччина та Велика Британія.

За даними видання, Польща, країни Балтії та частина скандинавських держав під час дискусії застерігали від надмірної довіри до Кремля.

Водночас Кошта пояснив, що не веде змістовних переговорів із Росією, а лише підтримує канали комунікації, які можуть бути корисними у разі майбутніх мирних переговорів.

Зрештою більшість учасників саміту підтримали збереження координаційної ролі президента Європейської ради у питаннях контактів із Москвою.

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Польща (9387) росія (70513) Туск Дональд (691)
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Топ коментарі
+15
Польща строїть із себе "наддержаву" АЛЕ ХТО ВОНА вона показала - дрібненька польща. Якій цікаво - зерно, загноїти наших виробників, не пустити наше сільське господарство в ЕС, облапошити нас на технології в обмін на їх хлам, вибивають із ЕС гроші за "допомогу" причому просять за кожне жраве корито.

ТОМУ....просто дрібна жадібна країна на сході Европи
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19.06.2026 14:25 Відповісти
+9
Якби пан Туск був таким непримиренним у 2010 році, коли рассия сбила літак з польскою владою.
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19.06.2026 14:37 Відповісти
+8
Вирішили поміняти обгортку для польського гонору. Раніше було «щодо України».
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19.06.2026 14:33 Відповісти

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