99% военной помощи Украине обеспечивает Европа, на очереди - еще €60 миллиардов, - посол Германии

На сегодняшний день почти весь объем военной помощи Украине — около 99% — обеспечивают Европейский Союз и другие европейские государства.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Гайко Томс, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам дипломата, европейская поддержка в настоящее время носит комплексный и гибкий характер.

"Мы либо оказываем Украине финансовую помощь, чтобы ваши Вооруженные силы могли стать сильнее, либо поставляем европейское оборонное оборудование. А в тех сферах, где у нас нет необходимых возможностей, мы приобретаем их для вас", — подчеркнул Томс.

Посол подчеркнул, что европейские партнеры кардинально наращивают собственные военные мощности. В частности, Германия в период с 2022 по 2030 год утроит свой оборонный бюджет.

Несмотря на определенные бюрократические нюансы, ЕС демонстрирует впечатляющую динамику:

Только на период 2026–2027 годов для Украины утвержден пакет военной помощи на астрономическую сумму в 60 миллиардов евро.

Финансирование и закупки координируются с помощью масштабных инструментов, среди которых Европейский оборонный фонд, кредитная программа SAFE и Европейский фонд мира.

Гайко Томс также отметил успехи ВСУ, указав, что Украина сохраняет технологическое преимущество на поле боя и демонстрирует высокую эффективность в нанесении точных ударов по тыловой логистике российских оккупантов.

Удар по Лавре — атака на идентичность, — посол

Отдельно немецкий дипломат упомянул недавний российский обстрел Киева, в ходе которого пострадал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Как признался Томс, за несколько дней до атаки он лично побывал там с экскурсией.

"Для меня абсолютно очевидно, что это был целенаправленный удар. Это была целенаправленная атака на украинскую идентичность, суверенитет и независимость", — заявил посол.

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