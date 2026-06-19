99% військової допомоги Україні забезпечує Європа, на черзі - ще €60 мільярдів, - посол Німеччини

На сьогодні майже весь обсяг військової допомоги Україні - близько 99% - забезпечують Європейський Союз та інші європейські держави.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Гайко Томс, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами дипломата, європейська підтримка наразі є комплексною та гнучкою.

"Ми або надаємо Україні фінансову допомогу, щоб ваші Збройні сили могли стати сильнішими, або постачаємо європейське оборонне обладнання. А в тих сферах, де у нас немає необхідних спроможностей, ми купуємо їх для вас", - підкреслив Томс.

Посол наголосив, що європейські партнери кардинально нарощують власні мілітарні потужності. Зокрема, Німеччина у період з 2022 по 2030 рік потроює свій оборонний бюджет.

Попри певні бюрократичні нюанси, ЄС демонструє вражаючу динаміку:

Лише на період 2026–2027 років для України затверджено пакет військової допомоги на астрономічну суму 60 мільярдів євро.

Фінансування та закупівлі координуються через масштабні інструменти, серед яких Європейський оборонний фонд, кредитна програма SAFE та Європейський фонд миру.

Гайко Томс також відзначив успіхи ЗСУ, вказавши, що Україна утримує технологічну перевагу на полі бою та демонструє високу ефективність у завданні точних ударів по тиловій логістиці російських окупантів.

Удар по Лаврі - атака на ідентичність, - посол

Окремо німецький дипломат згадав нещодавній російський обстріл Києва, під час якого постраждав Успенський собор Києво-Печерської лаври. Як зізнався Томс, за кілька днів до атаки він особисто перебував там із екскурсією.

"Для мене абсолютно очевидно, що це був цілеспрямований удар. Це була цілеспрямована атака на українську ідентичність, суверенітет і незалежність", - заявив посол.

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