Фицо после встречи с Зеленским: У нас - принципиально разные взгляды, но нужен диалог

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита лидеров ЕС 18 июня констатировал наличие "фундаментально противоположных взглядов" по многим ключевым вопросам. В то же время словацкий лидер подчеркнул важность продолжения двустороннего диалога.

Об этом он заявил в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Полярные взгляды как реальность дипломатии

Подводя итоги первого дня работы Европейского совета, где центральной темой выступали евроинтеграция и военная поддержка Украины, Фицо откровенно признал наличие идеологического раскола с украинским коллегой, однако отказался от языка ультиматумов.

"Не только в выводах Европейского совета, но и на протяжении практически всего вчерашнего дня доминирующей темой была Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского, с которым я встретился лично. Позвольте кратко вернуться к этой встрече. По многим вопросам у нас фундаментально разные взгляды - фундаментально разные взгляды. Однако, как вы знаете, я сторонник диалога, и поэтому мой долг - вступать в диалог даже с теми людьми, чьи взгляды отличаются от моих", - заявил премьер Словакии.

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Сотрудничество правительств

Несмотря на разногласия, Фицо прогнозирует новые контакты на высшем уровне уже в ближайшее время. В частности, у политиков будет возможность провести краткие переговоры в польском Гданьске в рамках Международной конференции по восстановлению Украины.

Кроме того, Братислава заинтересована в углублении трансграничных и инфраструктурных проектов, которые непосредственно выгодны словацкому бизнесу.

"Мы хотим видеть стабильную и демократическую Украину, потому что Словакии нужна такая Украина. Больше всего меня интересует, когда может состояться следующее совместное заседание правительств Словакии и Украины", - резюмировал Фицо.

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